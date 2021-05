Syndigo adquire a Riversand a fim de expandir sua capacitação para gerir produtos e dados mestre para base global de clientes

CHICAGO, 27 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Syndigo, empresa líder em informação e sindicação de produtos de software como serviço (do inglês SaaS - Software as a Service) sediada em Chicago, e uma empresa de portfólio da Summit Partners e da The Jordan company, anunciaram hoje a aquisição da Riversand, provedora "cloud native" líder no segmento de soluções de gerenciamento de dados mestre SaaS (do inglês MDM - Master Data Management) e gerenciamento de informações de produtos (do inglês PIM - Product Information Management). Os termos da transação não foram divulgados.

A aquisição expande a posição da Syndigo como fornecedora global de soluções de ponta a ponta para informações de produto, adicionando recursos PIM aprimorados e MDM flexível em vários domínios e sistemas. A aquisição também permite que a Syndigo traga sua sindicação e recursos analíticos personalizados para a base de clientes da Riversand, oferecendo uma transferência contínua de informações em todo o ecossistema de produtos.

"Esta parceria abrirá inúmeras oportunidades para nossos clientes em todo o mundo", disse o CEO da Syndigo, Paul Salay. "Combinar a experiência da Riversand em MDM e PIM com os principais recursos da Syndigo em conteúdo aprimorado, sindicação e análise de dados significa mais dados - dados melhores - para todos os nossos clientes."

"Ambas as organizações acreditam fortemente que, para que nossos quase 14.000 clientes tenham sucesso, devemos oferecer soluções de informação de produtos que são construídas para atender marcas, varejistas e distribuidores", continuou Salay. "Nossa conectividade e nossos recursos adicionais entre as duas soluções continuarão a ajudar a maximizar a velocidade de lançamento no mercado para nossos clientes. Estamos ansiosos para crescer globalmente juntos."

"Enquanto considerávamos cuidadosamente como ajudar nossos clientes a acelerar seu crescimento, determinamos que a Syndigo era a opção ideal para os clientes melhorarem toda a sua cadeia de fornecimento de informações de produtos", disse Riversand, co-fundador e CEO Upen Varanasi. "Nossos clientes, funcionários e parceiros formam uma equipe que oferece uma riqueza e amplitude de funcionalidade incomparáveis no setor. Em conjunto com a Syndigo, continuaremos a melhorar ainda mais os dados que transitam em seus vários domínios e sistemas."

Reconhecida como líder do Quadrante Mágico do Gartner 2021 para soluções de Master Data Management, a Riversand construiu uma forte rede de parceiros e alianças que complementa ainda mais suas capacidades tecnológicas e amplia seu alcance global. A combinação das ofertas da Riversand com as da Syndigo permitirá que os clientes ofereçam experiências globais mais envolventes ao consumidor, otimizando as estratégias de gerenciamento de produtos e dados mestre por meio de uma solução completa.

Sobre a Syndigo

A Syndigo promove o comércio apoiando a transferência eficiente de informações sobre os produtos por meio de sua rede de marcas e de seus clientes. A empresa oferece informações relevantes e descritivas dos produtos, imagens e outros canais digitais, impulsionadas por análises profundas para potencializar as experiências de marcas atrativas tanto on-line como nas lojas físicas. Através da plataforma integrada da Syndigo, a Content Experience Hub, os clientes podem publicar, gerenciar, sindicar e auditar o conteúdo dos produtos na maior rede comercial de marcas e destinatários do mundo.

A Syndigo atende mais de 12.000 fabricantes e 1.750 varejistas e distribuidores em todo o mundo em muitos setores de consumo importantes, entre eles, mercearia, serviços alimentares, hardlines, bricolagem/faça você mesmo, pet shop, saúde e beleza, automotivo, vestuário e produtos para a saúde. Para mais informações, acesse www.syndigo.com.

Saiba mais sobre o anúncio aqui: https://www.syndigo.com/riversand/

Sobre aRiversand

A Riversand oferece uma Master Data Experience Platform (MDxP), permitindo que os clientes aproveitem seus dados por meio de informações inteligentes, automação e soluções SaaS de múltiplos domínios. A plataforma MDxP da Riversand é o mecanismo que impulsiona as jornadas de transformação digital dos clientes por meio de maior agilidade de negócios, adoção mais rápida e colaboração aprimorada em toda a empresa. Impulsionando dados para experiências e percepções, a Riversand tem a visão de ajudar as empresas a conhecer melhor seus clientes, mover os produtos mais rapidamente, automatizar processos, mitigar o risco e administrar seus negócios de forma mais inteligente. Acesse https://www.riversand.com/ para mais informações e siga @RiversandMDM no Twitter e Riversand no LinkedIn.

Sobre a Summit Partners

Fundada em 1984, a Summit Partners é uma empresa global de investimentos alternativos que atualmente gerencia mais de 23 bilhões de dólares em capital dedicado ao capital de crescimento, renda fixa e oportunidades de capital público. A Summit investe em setores de crescimento da economia e já investiu em mais de 500 empresas em tecnologia, saúde e outros setores em expansão. Estas empresas concluíram mais de 160 ofertas de capital público, e mais de 200 foram adquiridas por meio de fusões e vendas estratégicas. A Summit fez parceria com mais de duas dúzias de empresas em todo o cenário de comércio eletrônico e de consumo, incluindo Brooklinen, Klaviyo, Solo Stove, Philz Coffee, Quay Eyewear, Reverb.com, Sezane, TinyPrints, VeriShip, MercuryGate, e vente-privee.com. A Summit mantém escritórios na América do Norte e Europa e investe em empresas de todo o mundo. Para mais informações, consulte www.summitpartners.com ou siga no LinkedIn.

Sobre a The Jordan Company A

TJC (www.thejordancompany.com), fundada em 1982, é uma empresa de médio porte de capital privado que tem administrado fundos com compromissos de capital originais superiores a 11 bilhões de dólares desde 1987 e uma trajetória de 38 anos de investimento e contribuição para o crescimento de muitas empresas em uma ampla gama de setores, entre eles, indústria, transporte e logística, cuidados da saúde e consumo, telecomunicações, tecnologia e serviços. A equipe sênior de investimentos vem investindo em conjunto durante mais de 20 anos e conta com o apoio do grupo de gestão de operações, que foi criado em 1988 para iniciar e apoiar melhorias operacionais em empresas do portfólio. Com sede em Nova Iorque, a TJC também tem um escritório em Chicago.

Nos Estados Unidos da América, a Summit Partners opera como uma consultoria de investimentos registrada na SEC. No Reino Unido, este documento é emitido pela Summit Partners LLP, uma empresa autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority (Autoridade de Conduta Financeira). A Summit Partners LLP é uma sociedade de responsabilidade limitada registrada na Inglaterra e no País de Gales sob o número de registro OC388179 com sede registrada em 11-12 Hanover Square, Londres, W1S 1JJ, Reino Unido. Este documento tem como único objetivo disponibilizar informações sobre as potenciais capacidades de financiamento da Summit Partners para potenciais empresas do portfólio.

