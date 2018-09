Syneron Candela annonce l'acquisition d'Ellipse

L'acquisition de la société danoise Ellipse complète le portefeuille de technologies LIP et laser de renommée mondiale de Syneron Candela, renforçant davantage sa position dans les dispositifs à applications et technologies multiples

WAYLAND, Massachusetts, 5 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Syneron Candela, leader mondial des dispositifs dédiés aux traitements esthétiques, annonce l'acquisition d'Ellipse, une société de dispositifs médicaux danoise qui fabrique et commercialise des plateformes utilisant la lumière intense pulsée (LIP) et le laser destinées à un large éventail de traitements cutanés médicaux et esthétiques. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

« L'acquisition d'Ellipse permet à Syneron Candela de renforcer sa présence dans le domaine multi-applicatif et de proposer un portefeuille complet à ses clients. Les meilleures technologies laser et à base d'énergie de Syneron Candela sont désormais associées à une technologie LIP fiable très respectée par les médecins », a déclaré Geoffrey Crouse, président-directeur général de Syneron Candela. « Les plateformes d'Ellipse fourniront aux pratiques esthétiques un dispositif à applications et technologies multiples entièrement évolutif. Nous nous réjouissons qu'Ellipse vienne renforcer notre portefeuille alors que nous continuons de proposer à nos médecins et patients du monde entier la promesse de notre marque : sciences, résultats, confiance. Le portefeuille de produits d'Ellipse est cohérent avec notre engagement à l'égard des technologies scientifiquement prouvées et étayées par des résultats cliniques constants. »

Les principaux produits d'Ellipse incluent Nordlys, une plateforme LIP et Nd:YAG à applications et technologies multiples destinée aux lésions vasculaires et pigmentées ainsi qu'à l'épilation. Le Nordlys offre également une pièce à main fractionnée de 1550 nm destinée à la restructuration de la couche cornée. Parmi les autres produits, citons un système utilisant exclusivement la technologie LIP destiné au rajeunissement cutané, à la suppression des veines faciales et à l'épilation, ainsi qu'un système laser fractionnel non ablatif utilisé dans la restructuration de la couche cornée. La technologie Selective Waveband Technology (SWT®) d'Ellipse utilise de façon unique deux filtres sur toutes les pièces à main LIP pour se concentrer sur les longueurs d'onde efficaces et fournir de manière sélective une énergie précise sur la zone ciblée, avec des pulsations inférieures à la milliseconde pour certaines applications. « Nous sommes ravis d'unir nos forces avec Syneron Candela et de commercialiser nos solides plateformes technologiques par le biais de la vaste présence mondiale de Syneron Candela, ainsi que son engagement à l'égard de l'excellence clinique, de la qualité et de l'innovation », a déclaré Jacob Kildegaard Larsen, président-directeur général chez Ellipse.

« En tant que médecin qui utilise la plateforme LIP d'Ellipse et qui considère qu'elle constitue une technologie essentielle pour toutes les pratiques dermatologiques, je suis ravie que Syneron Candela puisse désormais offrir le spectre complet de solutions à base de lumière, de laser et d'énergie aux médecins et patients du monde entier », a déclaré Jill Waibel, docteur en médecine (M.D.) spécialisée en dermatologie, utilisatrice de longue date de Syneron Candela et directrice médicale/fondatrice du Miami Dermatology and Laser Institute à Miami en Floride. « Syneron Candela et Ellipse sont tous les deux des leaders reconnus par les médecins dans leurs catégories respectives. L'association des deux sociétés préfigure une nouvelle ère dans l'innovation des dispositifs qui améliorera les soins dispensés aux patients », a conclu Christine Dierickx, M.D., dermatologue située au Luxembourg spécialisée dans la chirurgie laser et la dermatologie cosmétique.

Syneron Candela est le leader mondial des dispositifs dédiés aux traitements esthétiques et dispose d'une gamme étendue de produits et d'une large infrastructure commerciale directe mondiale. La technologie de la société permet aux médecins de fournir des solutions avancées pour un large éventail d'applications destinées aux soins esthétiques médicaux, et notamment l'épilation, la réduction des rides, la suppression des tatouages, les traitements pour la santé des femmes, la restauration faciale, les traitements des cicatrices traumatiques et chirurgicales, le remodelage du corps, l'amélioration de l'aspect de la peau grâce au traitement des lésions vasculaires et pigmentées bénignes, ainsi que le traitement de l'acné, des veines des jambes et de la cellulite. En plus de Vbeam, Syneron Candela propose une vaste gamme de produits phares fiables, dont la famille de produits Gentle, PicoWay, Profound, CO 2 RE, CO 2 RE Intima, elōs Plus, UltraShape et VelaShape. Acquise par Apax Partners en 2017, la société commercialise, entretient et supporte ses produits dans 86 pays. Elle dispose de bureaux aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Israël, en Italie, au Japon, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni et utilise un réseau de distributeurs pour les autres marchés internationaux.

Ellipse, fondée en 1997, est une société privée dont le siège se trouve au Danemark. Ellipse développe, fabrique et commercialise des systèmes laser et à base de LIP de grande qualité destinés aux traitements dermatologiques pour un large éventail de pathologies médicales et de problèmes esthétiques. Les produits sont utilisés pour le rajeunissement cutané, le traitement des lésions vasculaires et pigmentées, la restructuration de la couche cornée ainsi que l'épilation, et sont fortement enracinés dans la science, la qualité élevée et la confiance des clients. Les produits d'Ellipse sont actuellement commercialisés dans près de 50 pays à travers le monde.

