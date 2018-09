Syneron Candela annuncia l'acquisizione di Ellipse

L'acquisizione della danese Ellipse aggiunge al portafoglio di Syneron Candela tecnologie a luce pulsata e laser famose nel mondo, consolidando così la loro posizione nei dispositivi destinati a più applicazioni e che utilizzano tecnologie diverse

WAYLAND, Massachusetts, 5 settembre 2018 /PRNewswire/ -- Syneron Candela, una società leader mondiale di dispositivi per il settore dei trattamenti estetici, annuncia l'acquisizione di Ellipse, una società danese di dispositivi medici che produce e commercializza piattaforme basate sulla luce pulsata e sul laser per un gran numero di trattamenti medici ed estetici della pelle. Le condizioni finanziarie dell'accordo non sono state divulgate.

"L'acquisizione di Ellipse consente a Syneron Candela di rafforzare la propria presenza nel campo delle multi-applicazioni e mette a disposizione dei nostri clienti un portafoglio completo. Ora, le migliori tecnologie basate su laser ed energia di Syneron Candela sono associate a un'affidabile tecnologia a luce pulsata che gode del rispetto dei medici," ha dichiarato Geoffrey Crouse, Amministratore Delegato di Syneron Candela. "Le piattaforme Ellipse metteranno a disposizione di chi si occupa di trattamenti estetici un dispositivo con più possibilità di applicazione, con più tecnologie e completamente scalabile. Riponiamo molte aspettative nel consolidamento del nostro portafoglio da parte di Ellipse, e intanto continuiamo a offrire ai nostri medici e pazienti nel mondo ciò che il nostro marchio promette: Scienza, Risultati, Fiducia. Il portafoglio di prodotti Ellipse è coerente con il nostro impegno nei confronti di tecnologie basate su evidenza scientifica e sostenute da risultati clinici coerenti."

I prodotti principali Ellipse comprendono Nordlys, luce pulsata e piattaforma Nd:YAG con più applicazioni e tecnologie per lesioni vascolari e pigmentate, oltre che per la depilazione. Nordlys offre anche uno strumento manuale portatile frazionato da 1550 nm per il ringiovanimento facciale microablativo. Gli altri prodotti comprendono un sistema con sola luce pulsata per il ringiovanimento della pelle, per le vene del viso e per la depilazione, oltre a un sistema frazionale laser non ablativo per il ringiovanimento cutaneo microablativo. La Selective Waveband Technology (SWT® - tecnologia con banda d'onda selettiva) utilizza in modo univoco un doppio filtro su tutti gli apparecchi portatili a luce pulsata per avere le lunghezze d'onda più efficaci e fornire in modo selettivo energia mirata nella zona selezionata, usando pulsazioni inferiori al millisecondo per alcune applicazioni. "Siamo davvero contenti di unire le nostre forze con Syneron Candela e di commercializzare le nostre piattaforme caratterizzate da una solida tecnologia utilizzando la crescente presenza mondiale di Syneron Candela, insieme al suo impegno nei confronti di eccellenza clinica, qualità e innovazione," ha dichiarato Jacob Kildegaard Larsen, Amministratore Delegato di Ellipse.

"Da medico che utilizza la piattaforma per luce pulsata Ellipse e la considera una tecnologia basilare per tutte le prassi dermatologiche, sono davvero felice che ora Syneron Candela sia in grado di offrire tutto lo spettro di soluzioni basate su luce, laser ed energia a medici e pazienti nel mondo," ha dichiarato Jill Waibel, M.D, dermatologo che da moltissimo tempo usa i prodotti Syneron Candela, iscritto all'albo e Direttore medico/Fondatore del Miami Dermatology and Laser Institute a Miami, Florida. "Syneron Candela e Ellipse sono entrambe società leader riconosciute dai medici per i prodotti che offrono. L'unione delle due società preannuncia una nuova era nell'innovazione dei dispositivi che porta la cura dei pazienti su un livello più elevato," ha concluso Christine Dierickx, M.D, dermatologo del Lussemburgo, specializzato in chirurgia laser e dermatologia cosmetica.

Syneron Candela è una società leader mondiale di dispositivi estetici con un ampio portafoglio di prodotti e un'infrastruttura commerciale diretta globale in espansione. La tecnologia della Società consente ai medici di fornire una vasta gamma di applicazioni mediche ed estetiche che comprendono la depilazione, la riduzione delle rughe, l'eliminazione di tatuaggi, trattamenti sanitari per donne, ringiovanimento facciale microablativo, e il trattamento di cicatrici da operazioni chirurgiche e da trauma, body contouring, il miglioramento dell'aspetto della pelle grazie al trattamento di lesioni vascolari benigne e con pigmentazione, e la cura di acne, vene delle gambe e cellulite. Oltre a Vbeam, Syneron Candela dispone di un vasto portafoglio di prodotti affidabili e leader, tra cui la famiglia di prodotti Gentle, PicoWay, Profound, CO 2 RE, CO 2 RE Intima, elōs Plus, UltraShape e VelaShape. Acquisita da Apax Partners nel 2017, la Società commercializza, offre assistenza e supporto per i propri prodotti in 86 Paesi. Ha sedi negli Stati Uniti, Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, Israele, Italia, Giappone, Portogallo, Spagna e nel Regno Unito e si avvale di una rete di distributori per gli altri mercati internazionali.

Ellipse, fondata nel 1997, è una società privata con sede in Danimarca. Ellipse sviluppa, produce e commercializza sistemi di alta qualità basati sul laser e sulla luce pulsata per un gran numero di condizioni mediche ed estetiche. I prodotti sono usati per il ringiovanimento della pelle, per la cura di lesioni vascolari e pigmentate, per il ringiovanimento cutaneo microablativo e per la depilazione, e sono realizzati a partire da solidi fondamenti scientifici, e inoltre fanno leva su qualità elevata e fiducia dei clienti. I prodotti Ellipse sono commercializzati, al momento, in quasi 50 nazioni nel mondo.

