Syneron Candela anuncia la adquisición de Ellipse

WAYLAND, Massachusetts, 5 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Syneron Candela, una compañía líder en dispositivos estéticos a nivel mundial, anuncia la adquisición de Ellipse, una compañía danesa de dispositivos médicos que fabrica y comercializa luz pulsada intensa (Intense Pulsed Light, IPL) y plataformas basadas en láser para una amplia variedad de tratamientos dermatológicos médicos y estéticos. No se han divulgado las condiciones económicas del acuerdo.

"La adquisición de Ellipse permite a Syneron Candela fortalecer su presencia en el espacio de multiaplicaciones y brindar a nuestros clientes una cartera amplia. Las tecnologías de Syneron Candela de láser y basadas en energía, las mejores en su clase, están ahora acompañadas por la excelente tecnología de IPL que es muy respetada por los médicos", afirma Geoffrey Crouse, CEO de Syneron Candela. "Las plataformas de Ellipse brindarán tratamientos de estética con un dispositivo multiaplicación y multitecnología totalmente escalable. Esperamos con ansiedad que Ellipse fortalezca nuestra cartera al continuar brindando nuestra promesa de marca en cuanto a Ciencia, Resultados y Confianza a nuestros médicos y pacientes en todo el mundo. El portafolio de productos de Ellipse está alineado con nuestro compromiso de tecnologías científicamente probadas respaldadas por resultados clínicos de excelencia".

Los principales productos de Ellipse incluyen Nordlys, una plataforma multiaplicación y multitecnología de IPL y Nd:YAG para lesiones vasculares y pigmentadas, y depilación. Nordlys también ofrece un láser fraccionado de 1550 nm para remodelación cutánea. Otros productos incluyen un sistema exclusivo de IPL usado para rejuvenecimiento cutáneo, "arañitas" vasculares faciales y depilación, y un sistema de láser fraccional no ablativo usado para remodelación cutánea. Selective Waveband Technology (SWT®) de Ellipse utiliza, de manera exclusiva, filtro doble en todos sus aplicadores de IPL para centrase en longitudes de onda efectivas y brindar, de manera focalizada, energía precisa a la zona elegida, utilizando pulsos de submilisegundos para algunas aplicaciones. "Nos emociona unir fuerzas con Syneron Candela y comercializar nuestras sólidas plataformas de tecnología a través de la amplia presencia global de Syneron Candela, junto con su compromiso con la excelencia clínica, la calidad y la innovación", dice Jacob Kildegaard Larsen, CEO de Ellipse.

"Como médica que utiliza la plataforma IPL de Ellipse y la considera una tecnología fundacional para todas las prácticas de dermatología, me complace que ahora Syneron Candela pueda ofrecer un espectro amplio de soluciones de luz, láser y basadas en energía para médicos y pacientes de todo el mundo", dice la doctora Jill Waibel, veterana usuaria de Syneron Candela, dermatóloga certificada y Directora Médica/Fundadora del Miami Dermatology and Laser Institute de Miami, Florida. "Syneron Candela y Ellipse son líderes reconocidos por los médicos en sus respectivas categorías. La unión de las compañías anunciará una nueva era en innovación de dispositivos que mejora la atención al paciente", finaliza la doctora Christine Dierickx, dermatóloga radicada en Luxemburgo, especialista en cirugía láser y dermatología cosmética.

Syneron Candela



Syneron Candela es una empresa líder en dispositivos estéticos a nivel mundial que cuenta con una amplia cartera de productos y una infraestructura integral global de clientes directos. La tecnología de la Compañía permite a los médicos ofrecer soluciones avanzadas para una amplia gama de aplicaciones médico-estéticas que incluyen depilación, reducción de arrugas, eliminación de tatuajes, tratamientos para la salud de la mujer, remodelación facial, tratamientos de lesiones traumáticas y quirúrgicas, contorno corporal, mejora de la apariencia de la piel mediante el tratamiento de lesiones pigmentadas y vasculares benignas, y tratamiento del acné, las varices y la celulitis. Además de Vbeam, Syneron Candela tiene una amplia cartera de productos de confianza y destacados entre los que se incluye la familia de productos Gentle, PicoWay, Profound, CO 2 RE, CO 2 RE Intima, elōs Plus, UltraShape y VelaShape. Adquirida por Apax Partners en 2017, la Compañía comercializa sus productos y ofrece servicios y asistencia en 86 países. Tiene oficinas en Estados Unidos, Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, Hong Kong, Israel, Italia, Japón, Portugal, España y Reino Unido, y utiliza una red de distribuidores para otros mercados internacionales.

Ellipse



Ellipse, fundada en 1997, es una compañía privada con casa matriz en Dinamarca. Ellipse desarrolla, fabrica y comercializa sistemas de IPL y láser de alta calidad para tratamientos dermatológicos para una amplia variedad de afecciones médicas y estéticas. Los productos se utilizan para rejuvenecimiento cutáneo, para el tratamiento de lesiones vasculares y pigmentadas, remodelación de la piel y depilación, y están fuertemente arraigados en la ciencia, la alta calidad y la confianza del cliente. Actualmente, los productos de Ellipse se comercializan en casi 50 países en todo el mundo.

Contacto medios:



EvolveMKD



Teléfono: 646.517.4220 | Correo: Candela@evolvemkd.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737963/Candela_Corporation_Logo.jpg

FUENTE Candela Corporation