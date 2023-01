Syntach AB annonce un financement mixte de 17,5 millions d'euros, nomme Patrick NJ Schnegelsberg au poste de PDG et nomme Cansel Isikli au poste de vice-président de RA/Q

LUND, Suède, 31 janvier 2023 /PRNewswire/ - La start-up suédoise de medtech Syntach AB s'est vue attribuer jusqu'à 15 millions d'euros de financement par actions par le Conseil européen de l'innovation (EIC) pour le développement du système de soutien cardiaque Syntach, un dispositif révolutionnaire pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. Cette approbation fait suite à l'attribution d'une subvention de 2,5 millions d'euros de l'EIC annoncée par Syntach AB en décembre 2021 et constitue la partie en capital du financement mixte pouvant atteindre 17,5 millions d'euros dans le cadre du programme d'accélération de l'EIC. La société a également nommé Patrick N.J. Schnegelsberg au poste de directeur général afin d'accélérer le développement du système de soutien innovant et peu invasif de Syntach pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque.

L'accélérateur EIC est un programme de financement pour les nouvelles entreprises pionnières qui vise à soutenir la création de licornes européennes en les aidant à mettre sur le marché des innovations révolutionnaires. À l'issue d'un processus d'évaluation très sélectif et rigoureux, le système d'assistance cardiaque Syntach a été reconnu comme une innovation médicale de rupture visant à apporter une solution aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque et dont les besoins ne sont pas satisfaits.

Plus de 64 millions de personnes souffrent d'insuffisance cardiaque, l'une des causes les plus fréquentes de décès dans le monde. L'assistance cardiaque Syntach est un système d'assistance cardiaque peu invasif qui, contrairement aux systèmes actuels, ne nécessite pas de chirurgie à cœur ouvert. Le système Syntach est alimenté par une batterie implantée, ce qui évite une ligne d'entraînement à travers la peau et bon nombre des effets secondaires négatifs associés aux dispositifs actuels. Plutôt que de remplacer la fonction cardiaque, le système d'assistance cardiaque Syntach soutient et améliore le mouvement naturel du plan auriculo-ventriculaire dans le cœur, rendant chaque battement de cœur plus efficace.

Le nouveau PDG de Syntach, Patrick NJ Schnegelsberg, apporte à Syntach plus de deux décennies d'expérience et d'expertise dans le secteur. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur des opérations au sein du groupe Occlutech. Patrick a également occupé des postes de direction dans des start-ups de technologies médicales et de biotechnologies, ainsi que des postes de directeur dans des sociétés d'achat et de vente à Wall Street. Patrick est également membre du conseil d'administration d'Acorai et de Scandinavian Real Heart.

Pour le rôle stratégique de vice-présidente des affaires réglementaires et de la qualité, Syntach a recruté la dirigeante Cansel Isikli, qui apporte 15 ans d'expérience en R&D et RA/Q de dispositifs médicaux. Avant de rejoindre Syntach, Cansel a occupé le poste de vice-présidente en R&D du groupe Occlutech, où elle a géré le développement et l'enregistrement de plus de dix dispositifs médicaux de classe III. Elle a également fondé Prem R&D Consulting et CERES Healthcare Technologies.

Tor Peters, président du conseil d'administration, a commenté : « Notre objectif est de révolutionner la façon dont les patients souffrant d'insuffisance cardiaque sont traités, tout en créant une entreprise ayant la capacité d'offrir ce traitement à l'échelle mondiale. Nous avons réuni une équipe fantastique et, grâce au soutien de l'EIC ainsi que des communautés mondiales de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque, nous sommes très optimistes quant à notre avenir. »

Syntach AB est basée à Lund, en Suède, et développe des systèmes innovants d'assistance cardiaque ainsi que des systèmes d'intervention sur la valve mitrale en coopération avec plusieurs centres de recherche universitaires. Syntach travaille avec le Cardiac MR Group du département des sciences cliniques et de physiologie clinique de l'université de Lund. L'équipe académique de l'université de Lund a été pionnière dans la recherche sur le fonctionnement du cœur.

