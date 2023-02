Syntach AB annonce un partenariat avec Meditrial CRO pour encourager le développement clinique d'un système d'assistance cardiaque innovant

LUND, Suède, 10 février 2023 /PRNewswire/ - Syntach AB (« Syntach ») est ravie d'annoncer la signature d'un accord de partenariat avec Meditrial Europe Ltd (« Meditrial ») pour soutenir les stratégies cliniques et réglementaires du système d'assistance cardiaque peu invasif innovant de Syntach.



Plus de 64 millions de personnes souffrent d'insuffisance cardiaque, l'une des causes les plus fréquentes de décès dans le monde. L'assistance cardiaque Syntach est un système d'assistance cardiaque peu invasif qui, contrairement aux systèmes actuels, ne nécessite pas de chirurgie à cœur ouvert. Le système Syntach est alimenté par une batterie implantée, ce qui évite la mise en place d'un câble d'alimentation qui traverse la peau et bon nombre des effets secondaires négatifs associés aux dispositifs actuels. Plutôt que de remplacer la fonction cardiaque, le système d'assistance cardiaque Syntach soutient et améliore le mouvement naturel du plan auriculo-ventriculaire dans le cœur, rendant chaque battement de cœur plus efficace.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Meditrial, a déclaré Patrick NJ Schnegelsberg, PDG de Syntach. Nous sommes convaincus que ce partenariat sera essentiel au succès du développement de nos stratégies cliniques et réglementaires visant à proposer le système d'assistance cardiaque Syntach aux patients des États-Unis et d'Europe. »

« Nous sommes ravis de travailler avec Syntach sur cette technologie révolutionnaire, a déclaré la Dr Monica Tocchi, cardiologue et PDG de Meditrial. Le système d'assistance cardiaque a le potentiel de faire une réelle différence dans la vie des patients, et nous sommes déterminés à aider Syntach à mettre ce produit innovant sur le marché. »

Meditrial est un organisme de recherche clinique (CRO) de premier plan qui possède de solides antécédents en matière d'essais cliniques de thérapies révolutionnaires qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. Meditrial se concentre sur l'élaboration de stratégies mondiales efficaces pour accélérer la mise sur le marché et fonctionne comme un partenaire dédié pour aider les clients à chaque étape du développement de produits. Meditrial est un représentant de confiance pour les grandes entreprises ainsi que pour les startups qui ont besoin d'assistance dans le paysage en constante évolution des normes et réglementations des sciences de la vie.

Syntach AB est basée à Lund, en Suède, et développe des systèmes d'assistance cardiaque innovants ainsi que des systèmes d'intervention sur la valve mitrale en coopération avec plusieurs centres de recherche universitaires. Syntach travaille avec le Cardiac MR Group du département des sciences cliniques et de physiologie clinique de l'université de Lund. L'équipe académique de l'université de Lund a été pionnière dans la recherche sur le fonctionnement du cœur.

