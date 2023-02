Syntach AB anuncia parceria com a Meditrial CRO para impulsionar o desenvolvimento clínico do inovador Sistema de Suporte Cardíaco

LUND, Suécia, 10 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Syntach AB ("Syntach") tem o prazer de anunciar que firmou um contrato de parceria com a Meditrial Europe Ltd ("Meditrial") para apoiar as estratégias clínicas e regulatórias do inovador sistema de suporte cardíaco minimamente invasivo da Syntach.

Mais de 64 milhões de pessoas sofrem de insuficiência cardíaca, uma das causas de morte mais comuns em todo o mundo. O Suporte Cardícado da Syntach é um sistema de assistência cardíaca minimamente invasivo que, ao contrário das tecnologias atuais, não requer cirurgia de coração aberto. O sistema da Syntach é alimentado por uma bateria implantada, evitando uma linha de transmissão através da pele e muitos dos efeitos colaterais negativos associados aos dispositivos disponíveis. Em vez de substituir a função cardíaca, o sistema de Suporte Cardíaco da Syntach sustenta e aprimora o movimento natural do plano atrioventricular no coração, tornando cada batimento cardíaco mais eficaz.

" Estamos muito entusiasmados em fazer parceria com a Meditrial," disse Patrick NJ Schnegelsberg, CEO da Syntach. " Acreditamos que esta parceria será fundamental para o desenvolvimento bem-sucedido de nossas estratégias clínicas e regulatórias destinadas a trazer os pacientes do sistema de Suporte Cardíaco da Syntach para os Estados Unidos e Europa . "

"Estamos entusiasmados em trabalhar com a Syntach nesta tecnologia inovadora," disse a Dra. Monica Tocchi, cardiologista e CEO da Meditrial. "O sistema de Suporte Cardíaco tem o potencial de fazer uma diferença real na vida dos pacientes e estamos comprometidos em ajudar a Syntach a lançar este produto inovador no mercado."

A Meditrial é uma organização líder de pesquisa clínica (CRO) com um sólido histórico na condução de ensaios clínicos de tratamentos inovadores que atendem às necessidades médicas ainda não atendidas. A Meditrial está focada em projetar estratégias globais eficazes para acelerar a velocidade de lançamento no mercado e opera como um parceiro dedicado para ajudar os clientes em todas as etapas do desenvolvimento do produto. A Meditrial é um representante confiável para grandes corporações, bem como para start-ups que exigem suporte no cenário em constante mudança dos padrões e regulamentos de ciências da vida.

A Syntach AB está sediada em Lund, Suécia, e desenvolve sistemas inovadores de suporte cardíaco, além de sistemas de intervenção da válvula mitral, em cooperação com vários centros de pesquisa acadêmica. A Syntach trabalha com o Cardiac MR Group no Departamento de Ciências Clínicas e Fisiologia Clínica da Universidade de Lund. A equipe acadêmica da Universidade de Lund foi pioneira em pesquisas sobre o funcionamento do coração.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1712747/Syntach_Logo.jpg

FONTE Syntach AB

