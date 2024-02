Synthesized ontvangt investering van UBS Next die de ontwikkeling van hoogwaardige gegevens voor softwaretests zal bevorderen

LONDON, 20 februari 2024 /PRNewswire/ -- Synthesized Ltd, een toonaangevend platform voor het genereren en voorzien van gegevens, dat engineeringteams een snelle manier biedt om productieachtige test- en trainingsgegevens te creëren en te delen via geavanceerde machine learning en automatisering, kondigde vandaag aan dat UBS Next, de venture- en innovatie-eenheid van de groep, investeert in de volgende groeifase.

Synthesized heeft een unieke, AI-gedreven, code-centrische aanpak voor het vullen van databaseomgevingen met productieachtige testgegevens. Deze methode komt niet alleen op het juiste moment, maar is ook van essentieel belang, omdat ze aansluit bij de groeiende behoefte aan efficiënt en veilig gegevensbeheer in een snel veranderend digitaal landschap.

De innovatieve aanpak van Synthesized maakt het mogelijk om hoogwaardige, privacybeschermende gegevens te creëren, wat zorgt voor betere softwarereleases, snellere ontwikkelingstijden en minder risico's voor gegevensprivacy. Klanten van Synthesized, waaronder toonaangevende internationale banken, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, bedrijven in de gezondheidszorg en overheidsinstellingen, profiteren van deze mogelijkheden bij het oplossen van hun uitdagingen op het gebied van gegevenstoegang en-voorziening.

Synthesized stelt engineeringteams in staat om te beschikken over:

Snellere ontwikkelingscycli - neemt testdatabases en vertragingen in voorzieningen volledig weg uit de levenscyclus van softwareontwikkeling, wat leidt tot een snellere time-to-market en een hogere productiviteit van ontwikkelaars.

neemt testdatabases en vertragingen in voorzieningen volledig weg uit de levenscyclus van softwareontwikkeling, wat leidt tot een snellere time-to-market en een hogere productiviteit van ontwikkelaars. Strategieën voor cloudadoptie - optimaliseert clouduitgaven, verlaagt de kosten voor gegevensopslag voor niet-productieomgevingen en levert datasets die voldoen aan de voorschriften voor migratie naar de cloud.

optimaliseert clouduitgaven, verlaagt de kosten voor gegevensopslag voor niet-productieomgevingen en levert datasets die voldoen aan de voorschriften voor migratie naar de cloud. Verbeterde kwaliteit van applicaties - spoort softwarebugs in een vroegere fase op, wanneer het minder kostbaar is om defecten te verhelpen, terwijl tegelijkertijd de ervaringen van eindgebruikers met applicaties worden verbeterd.

- spoort softwarebugs in een vroegere fase op, wanneer het minder kostbaar is om defecten te verhelpen, terwijl tegelijkertijd de ervaringen van eindgebruikers met applicaties worden verbeterd. Compliant experimenteren en innoveren - vermindert de onboarding-tijd voor leveranciers en de goedkeuringstijd voor gegevens voor POC's, waarbij 0% risico op lekken van productiegegevens wordt gegarandeerd.

Dr. Nicolai Baldin , oprichter en CEO van Synthesized zei: "AI-gebaseerde en meer traditionele softwaretoepassingen zijn slechts zo goed als de gegevens die worden gebruikt bij het ontwikkelen en testen ervan. Deze investering van UBS Next zal Synthesized in staat stellen om te groeien en onze missie verder te ontwikkelen, namelijk het leveren van hoogwaardige, privacybeschermende trainings- en testgegevens voor applicatieontwikkeling, AI/ML en analyse. We zijn verheugd dat we onze samenwerking met UBS voor onze missie kunnen versterken."

Dr. Christopher Purves , Co-Head of Group Emerging Technology en Global Head of IB Digital Platforms bij UBS, voegt toe: "De marktkansen voor Synthesized zijn enorm en groeiend. Nu bedrijven steeds meer vertrouwen op gegevens voor de ontwikkeling van toepassingen en AI/machine learning-initiatieven, wordt de behoefte aan efficiënte, veilige en compliant productie-achtige testgegevens van het grootste belang. Synthesized onderscheidt zich door software-engineers in staat te stellen hoogwaardige gegevens op aanvraag te leveren. Het is net zo intuïtief als het schrijven van code en het is een baanbrekende aanpak binnen de sector."

Over Synthesized

Synthesized heeft als missie de creatie en toegang tot hoogwaardige gegevens snel en gemakkelijk maken. Synthesized is pionier op het gebied van het eerste API-gestuurde platform voor gegevensgeneratie- en voorziening dat testdata, vaak beter dan productiedata, in slechts enkele minuten creëert. QA- en ML-teams kunnen nu eenvoudig hoogwaardige gegevens creëren, valideren en veilig delen voor softwaretests, modeltraining en analyse zonder dat daarvoor complexe code of configuraties nodig zijn. Synthesized is erkend voor innovatie op het gebied van gegevensgeneratie als een British Data Awards Finalist: AI Company of the Year en Computing AI, Machine Learning Awards: Most Innovative AI Solution en is uitgeroepen tot Gartner Cool Vendor. Ga voor meer informatie naar synthesized.io.

Over UBS

UBS is een toonaangevende en werkelijk wereldwijde vermogensbeheerder en de grootste universele bank in Zwitserland. Het biedt ook gediversifieerde oplossingen voor asset management en gerichte mogelijkheden voor investment banking. Met de overname van Credit Suisse beheert UBS 5,7 biljoen dollar aan belegd vermogen per het vierde kwartaal van 2023. UBS helpt klanten hun financiële doelen te bereiken door middel van persoonlijk advies, oplossingen en producten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zürich, Zwitserland, en het bedrijf is actief in meer dan 50 landen over de hele wereld. De aandelen van UBS Group zijn genoteerd aan de SIX Swiss Exchange en de New York Stock Exchange (NYSE).

