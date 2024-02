UBS Next investit dans Synthesized afin de favoriser le développement de données de haute qualité pour les tests logiciels

LONDRES, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- Synthesized Ltd. , leader dans la génération et la fourniture de données, qui offre aux équipes d'ingénierie un moyen rapide de créer et de partager des données de test et de formation de type production grâce à des technologies avancées telles que l'apprentissage automatique et l'automatisation, a annoncé aujourd'hui qu'UBS Next, l'unité de risque et d'innovation du groupe, investissait dans sa prochaine phase de croissance.

Synthesized adopte une approche innovante, basée sur l'IA et centrée sur le code, pour alimenter les environnements de base de données avec des données de test similaires à celles de la production. Cette méthode est à la fois opportune et cruciale, car elle répond au besoin croissant d'une gestion efficace et sécurisée des données dans un paysage numérique en constante évolution.

L'approche révolutionnaire de Synthesized permet de générer des données de haute qualité tout en préservant la vie privée, ce qui se traduit par des versions de logiciels améliorées, des délais de développement plus courts et une réduction des risques associés à la confidentialité des données. Les clients de Synthesized, parmi lesquels figurent de grandes banques internationales, des institutions financières, des compagnies d'assurance, des entreprises de soins de santé et des organismes gouvernementaux, tirent parti de ces capacités pour résoudre leurs problèmes d'accès aux données et d'approvisionnement en données.

Synthesized permet aux équipes d'ingénieurs :

Une accélération des cycles de développement : en éliminant entièrement les bases de données de test et les délais de provisionnement du cycle de vie du développement logiciel, ce qui accélère la mise sur le marché et accroît la productivité des développeurs ;

en éliminant entièrement les bases de données de test et les délais de provisionnement du cycle de vie du développement logiciel, ce qui accélère la mise sur le marché et accroît la productivité des développeurs ; Une optimisation des stratégies d'adoption du cloud : en réduisant les coûts de stockage des données pour les environnements hors production et en fournissant des ensembles de données conformes pour la migration vers le cloud, ce qui permet d'optimiser les dépenses liées au cloud ;

en réduisant les coûts de stockage des données pour les environnements hors production et en fournissant des ensembles de données conformes pour la migration vers le cloud, ce qui permet d'optimiser les dépenses liées au cloud ; Une amélioration de la qualité des applications : en permettant de détecter les bogues logiciels plus tôt, lorsque les défauts sont moins coûteux à corriger, tout en améliorant l'expérience de l'utilisateur final de l'application ;

en permettant de détecter les bogues logiciels plus tôt, lorsque les défauts sont moins coûteux à corriger, tout en améliorant l'expérience de l'utilisateur final de l'application ; Une facilitation de l'expérimentation et de l'innovation conformes : en réduisant le temps d'intégration des fournisseurs et le temps d'approbation des données pour les POC, ce qui garantit un risque de fuite de données de production nul.

Nicolai Baldin , fondateur et directeur général de Synthesized, a souligné : « La valeur des applications logicielles, qu'elles soient basées sur l'IA ou plus traditionnelles, dépend intrinsèquement de la qualité des données utilisées pour les développer et les tester. L'investissement d'UBS Next ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour Synthesized, renforçant ainsi notre engagement à fournir des données d'entraînement et de test de haute qualité tout en préservant la vie privée, pour répondre aux besoins du développement d'applications, de l'IA/ML et de l'analytique. Nous sommes ravis de consolider notre partenariat avec UBS dans le cadre de cette mission. »

Christopher Purves, coresponsable du groupe Emerging Technology et responsable mondial des plateformes numériques IB chez UBS, a ajouté : « Synthesized bénéficie d'une opportunité de marché considérable et en pleine expansion. Alors que les entreprises se tournent de plus en plus vers les données pour leurs développements d'applications et leurs initiatives en matière d'IA/ML, la nécessité de disposer de données de test de qualité de type production, sécurisées et conformes devient cruciale. Synthesized se distingue en offrant aux ingénieurs logiciels la possibilité d'accéder à des données de haute qualité à la demande, avec la même facilité que d'écrire du code, ce qui représente une avancée majeure dans l'industrie. »

À propos de Synthesized

La mission de Synthesized consiste à simplifier et accélérer la création ainsi que l'accès à des données de haute qualité. Pionnière dans ce domaine, Synthesized a développé la première plateforme de génération et de fourniture de données pilotée par API, permettant de produire des données de test, souvent de meilleure qualité que celles de la production, en quelques minutes seulement. Cette avancée permet aux équipes d'assurance qualité et d'apprentissage automatique de créer, de valider et de partager en toute sécurité des données de haute qualité pour les tests de logiciels, l'entraînement des modèles et l'analyse, sans nécessiter de code ou de configuration complexe. Synthesized a été saluée pour son innovation en matière de génération de données en tant que finaliste des British Data Awards dans la catégorie « AI Company of the Year » et des Computing AI, Machine Learning Awards dans la catégorie « Most Innovative AI Solution ». De plus, elle a été désignée Cool Vendor par Gartner. Pour en savoir plus, rendez-vous sur synthesized.io .

À propos d'UBS

UBS est un leader mondial dans la gestion de patrimoine, ainsi que la principale banque universelle de Suisse. Elle offre une gamme diversifiée de solutions de gestion d'actifs et des capacités ciblées en banque d'investissement. Avec l'acquisition du Crédit Suisse, UBS supervise 5,7 milliards de dollars d'actifs investis au quatrième trimestre 2023. UBS accompagne ses clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers en leur fournissant des conseils, des solutions et des produits sur mesure. Basée à Zurich, en Suisse, l'entreprise est implantée dans plus de 50 pays à travers le monde. Les actions du groupe UBS sont cotées à la SIX Swiss Exchange et à la New York Stock Exchange (NYSE).