Syrebo schließt sich mit Quality Production zusammen, um die globale Reichweite von Rehabilitationsrobotern zu erhöhen

SHANGHAI, 11. Dezember 2024 /PRNewswire/ – In diesem Jahr hat Syrebo eine Kooperation mit Quality Production, dem bekannten Hersteller von maßgefertigten orthopädischen Hilfsmitteln in Belgien, geschlossen und der Syrebo Handrehabilitationsroboter wurde erfolgreich in ihr Portfolio integriert. Die Zusammenarbeit wurde während eines Geschäftsbesuchs bei Quality Production vertieft, wo beide Teams aufschlussreiche Diskussionen über Branchentrends, Innovationsstrategien und die Zukunft der Rehabilitationsversorgung führten.

In the photo from left to right: Stijn Langenaken, Frank Iliaens and Peter Boeckx from Quality Production with Gavin Yin, CEO and Founder of Syrebo and William Chen, Sales manager.

Einer der Schlüsselfaktoren für diese Partnerschaft ist das Vertrauen von Quality Production in die fortschrittliche Rehabilitationstechnologie von Syrebo. Der Handrehabilitationsroboter von Syrebo nutzt eine intelligente pneumatische Technologie, um maßgeschneiderte Trainingsmodi anzubieten – sowohl aktive als auch passive Übungen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden. Sein intuitives Design und seine hochmoderne Funktionalität haben dazu geführt, dass sich Rehabilitationsfachleute auf der ganzen Welt auf ihn verlassen, was die Entscheidung, ihn in die Produktpalette von Quality Production aufzunehmen, noch verstärkt hat.

Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt für Syrebo, um seine Reichweite auf dem globalen Markt zu vergrößern. Mit der Unterstützung von Quality Production ist Syrebo in der Lage, seine Entwicklung voranzutreiben und qualitativ hochwertige Rehabilitationslösungen für ein breiteres Publikum anzubieten, um letztendlich die Rehabilitationserfahrung für Anwender weltweit zu verbessern.

Besuchen Sie SYREBO in den sozialen Medien:

Facebook: http://www.facebook.com/syrebosiyiintelligence/http://www.facebook.com/syrebosiyiintelligence/

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/syrebo

Youtube: http://www.youtube.com/@syrebo

Mehr über SYREBO erfahren Sie unter folgendem Link

http://www.syrebo.com

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2578477/In_photo_left_Stijn_Langenaken_Frank_Iliaens_Peter_Boeckx_Quality.jpg