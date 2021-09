SysAid est reconnu dans le Magic Quadrant de Gartner pour les outils de gestion des services informatiques

SysAid, l'un des 11 fournisseurs inclus dans le rapport, a été évalué en fonction de l'exhaustivité de sa vision et de sa capacité d'exécution

TORONTO, 2 septembre 2021 /PRNewswire/ -- SysAid , une société d'automatisation des services qui fournit des logiciels aux organisations qui veulent augmenter leurs activités, a annoncé aujourd'hui avoir été positionnée par Gartner comme un acteur de niche dans le Magic Quadrant pour les outils de gestion des services informatiques.

« Notre positionnement dans le Magic Quadrant de Gartner est le reflet de la dynamique que nous créons sur le marché de la gestion des services informatiques », a déclaré Sarah Lahav, PDG et cofondatrice de SysAid. « SysAid aide les organisations à gérer leurs services de manière plus intelligente, grâce à l'automatisation des services. Avec l'automatisation des services, les tickets se trient eux-mêmes. Les tâches répétitives sont effectuées d'elles-mêmes. Les utilisateurs sont habilités à résoudre les problèmes informatiques courants. Et les flux de travail inter-organisationnels complexes deviennent un jeu d'enfant à mettre en place. »

Clause de non-responsabilité de Gartner :

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service présenté dans nos publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de ne choisir que les fournisseurs ayant la meilleure note ou autres désignations. Les publications de recherche Gartner sont constituées des avis de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner rejette toute garantie, expresse ou implicite, relative à ces recherches, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à une fin particulière.

À propos de SysAid

SysAid est une société d'automatisation des services qui fournit des logiciels permettant aux équipes informatiques de contrôler tous les aspects de la gestion des services. Du tri des tickets aux flux de travail qui éliminent le besoin de tâches manuelles répétitives, en passant par l'habilitation des utilisateurs à résoudre les problèmes informatiques courants. L'automatisation des services SysAid permet d'accélérer les services, d'alléger la charge de travail et de faciliter l'expérience des administrateurs et des utilisateurs. Et au-delà de l'informatique, partout où un service est requis, des RH aux service des achats, SysAid rend les choses plus intelligentes. Avec plus de 5 000 clients, SysAid travaille en partenariat avec des organisations allant des petites entreprises aux entreprises Fortune 500 dans 140 pays. www.sysaid.com

