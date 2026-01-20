-Syzygy Plasmonics firma un acuerdo comercial histórico con Trafigura para suministrar combustible de aviación sostenible avanzado

Este acuerdo vinculante de seis años marca un hito importante para la industria, allanando el camino para el uso de biogás abundante para crear combustible de aviación sostenible (SAF) a precios competitivos.

HOUSTON, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Syzygy Plasmonics, líder mundial en tecnología de reactores químicos de bajo consumo, anunció hoy un acuerdo vinculante de compra de Combustible de Aviación Sostenible (SAF) por seis años entre su filial, SP Developments Uruguay S.A., y Trafigura Pte Ltd ("Trafigura"), líder del mercado en la industria global de materias primas. Este acuerdo histórico abarca la totalidad del volumen de producción de la primera planta de Syzygy, NovaSAF-1, con las primeras entregas previstas para 2028. El acuerdo también incluye una opción para que Trafigura adquiera volúmenes adicionales de los proyectos futuros de Syzygy, lo que ofrece la posibilidad de suministrar un volumen significativo de SAF conforme a la normativa para cumplir con los mandatos regulatorios.

Este hito llega en un momento crucial para la aviación, ya que la expansión de los mandatos de SAF se cruza con la disponibilidad cada vez más limitada de materias primas sostenibles, una limitación identificada en la Evaluación Global de Materias Primas para la Producción de SAF: Perspectivas hasta 2050. La solución de Syzygy aborda estas limitaciones combinando biogás abundante con electricidad renovable en una plataforma modular y electrificada. A gran escala, se prevé que el modelo de implementación de Syzygy sea competitivo en costes, e incluso supere en rendimiento, a otras vías de SAF, que dependen de materias primas con suministro limitado, como el aceite de cocina usado. Con el nombre comercial de NovaSAF™, la vía de Syzygy ha recibido la precertificación de ISCC para producir Combustibles Renovables de Origen No Biológico (RFNBO) y combustibles compatibles con Advanced BioSAF. Esto ofrece a Europa, Reino Unido y otros países otra vía viable y escalable para cumplir con los ambiciosos mandatos de descarbonización para 2030.

"Este acuerdo marca un paso crucial en nuestra trayectoria hacia un impacto a escala comercial y la transformación del mercado de SAF", afirmó Trevor Best, consejero delegado de Syzygy Plasmonics. "Con un acuerdo de compra firmado con un líder global como Trafigura, y tras haber completado con éxito la ingeniería FEED en diciembre, estamos listos para obtener financiación para la construcción de NovaSAF-1 y llevar nuestra tecnología del potencial a la producción".

NovaSAF-1: Un plan para la producción eficiente de SAF

El primer proyecto a escala comercial de Syzygy, denominado NovaSAF-1, se ubicará en Durazno (Uruguay), y será la primera planta electrificada del mundo que convierte biogás en SAF en producción de SAF conforme a la RFNBO. Aprovechará el biogás de la planta de leche en polvo Estancias del Lago y la electricidad renovable uruguaya para producir SAF de queroseno parafínico sintético (SPK) con un 90 % menos de emisiones durante su ciclo de vida que el combustible fósil para aviones, a la vez que presenta una atractiva rentabilidad.

Jason Breslaw, director de Desarrollo de Negocio de Combustibles Bajos en Carbono de Trafigura, comentó:

"Este acuerdo de compra complementa nuestra estrategia para apoyar los esfuerzos de la industria por diversificar el suministro de SAF, especialmente a medida que las regulaciones exigen cada vez más el uso de combustibles avanzados. La red global de combustibles bajos en carbono de Trafigura nos posiciona para ayudar a los clientes de la aviación a cumplir estos requisitos de forma eficiente y rentable. Nos complace apoyar la innovadora estrategia de Syzygy para convertir el biogás en SAF, que tiene el potencial de garantizar el cumplimiento normativo y una economía competitiva".

El camino hacia la comercialización global

Este hito de la compañía impulsa la misión de Syzygy de aprovechar la importante oportunidad global de convertir el biogás en SAF de forma rentable utilizando electricidad renovable. Con este plan comercial establecido, la compañía está posicionada para replicar el modelo del proyecto a nivel mundial y acelerar la producción de SAF a precios competitivos en todo el mundo. Syzygy completó la ingeniería FEL 3 en diciembre y el próximo hito comercial de la compañía es la recaudación de fondos para asegurar el capital necesario para construir la planta NovaSAF-1.

Acerca de Syzygy Plasmonics

Syzygy Plasmonics es una empresa tecnológica que descarboniza la producción química con su tecnología patentada de reactores fotoeléctricos. Al sustituir la combustión de combustibles fósiles por electricidad renovable, Syzygy permite la producción de combustible de aviación sostenible (SAF) a precios líderes en el mercado. Con sede en Houston, Texas, Syzygy impulsa al mundo hacia un futuro más limpio mediante el poder de la fotocatálisis.

Para más información, visite: https://www.plasmonics.tech/home

Acerca de Trafigura

Trafigura es un grupo líder en materias primas, propiedad de sus empleados y fundado hace más de 30 años. En el corazón del suministro global, Trafigura conecta recursos vitales para impulsar y construir el mundo. Implementamos infraestructura, experiencia en el mercado y nuestra red logística global para transportar petróleo y productos derivados del petróleo, metales y minerales, gas y energía desde su origen hasta donde se necesitan, forjando relaciones sólidas que hacen que las cadenas de suministro sean más eficientes, seguras y sostenibles. Invertimos en proyectos y tecnologías de energía renovable para facilitar la transición a una economía baja en carbono, incluyendo a través de MorGen Energy y la empresa conjunta Nala Renewables.

El Grupo Trafigura también comprende activos industriales y negocios operativos, incluyendo el productor de multimetales Nyrstar, la empresa de almacenamiento y distribución de combustible Puma Energy, la empresa conjunta Impala Terminals y Greenergy, proveedor y distribuidor de combustibles para el transporte y biocombustibles. El Grupo emplea aproximadamente a 14.500 personas, de las cuales más de 1.400 son accionistas, y opera en más de 150 países.

Visite: www.trafigura.com

