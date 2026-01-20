Syzygy Plasmonics signe un accord commercial historique avec Trafigura pour la fourniture de carburant d'aviation durable et avancé

L'accord exécutoire d'écoulement portant sur une durée de six ans marque une étape importante pour l'industrie, en ouvrant la voie à l'utilisation du biogaz, présent en abondance, pour produire du CAD compétitif

HOUSTON, 20 janv. 2026 /PRNewswire/ -- Syzygy Plasmonics, leader mondial de la technologie des réacteurs chimiques pilotés par la lumière, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord d'achat de carburant aviation durable (« CAD » ; en anglais « sustainable aviation fuel » ou « SAF ») d'une durée de six ans entre sa filiale SP Developments Uruguay S.A. et Trafigura Pte Ltd (« Trafigura »), un leader du marché mondial des matières premières. Ce contrat historique couvre la totalité du volume de production de la première usine de Syzygy, NovaSAF-1, dont les premières livraisons sont prévues pour 2028. L'accord prévoit également une option permettant à Trafigura d'acheter des volumes supplémentaires provenant des futurs projets de Syzygy, ce qui offrira la possibilité de fournir un volume significatif de CAD conforme pour répondre aux exigences réglementaires.

Cette étape intervient à un moment charnière pour l'aviation, car l'élargissement des mandats en matière de CAD s'accompagne d'une réduction de la disponibilité des matières premières durables, une contrainte identifiée dans le document Global Feedstock Assessment for SAF Production: Outlook to 2050 (Évaluation mondiale des matières premières pour la production de SAF : Perspectives jusqu'en 2050) . La solution de Syzygy répond à ces contraintes en combinant le biogaz, présent en abondance, et l'électricité renouvelable dans une plateforme modulaire et électrifiée. À grande échelle, le modèle de déploiement de Syzygy devrait être compétitif en termes de coûts, voire plus performant, que les autres filières de CAD, qui s'appuient sur des matières premières soumises à des contraintes d'approvisionnement, comme les huiles de cuisson usagées. Baptisée NovaSAF™, la filière de Syzygy a reçu la précertification de l'ISCC pour produire des carburants renouvelables d'origine non biologique (Renewable Fuels of Non-Biological Origin, RFNBO) et des carburants conformes à la norme Advanced BioSAF. L'Europe, le Royaume-Uni et d'autres régions disposent ainsi d'une autre voie viable et évolutive pour répondre à leurs ambitieux mandats de décarbonation pour l'horizon 2030.

« Cet accord marque une étape cruciale dans notre cheminement vers un impact à l'échelle commerciale et la disruption du marché du CAD », a déclaré Trevor Best, PDG de Syzygy Plasmonics. « Avec un accord d'achat signé par un leader mondial de l'envergure de Trafigura, et après avoir achevé avec succès l'ingénierie d'avant-projet détaillé en décembre, nous sommes maintenant prêts à assurer le financement de la construction de NovaSAF-1 et à faire passer notre technologie du stade du potentiel à celui de la production. »

NovaSAF-1 : un plan d'action pour une production efficace de CAD

Le premier projet commercial de Syzygy, baptisé NovaSAF-1, sera basé à Durazno, en Uruguay, et sera la première installation électrifiée de conversion du biogaz en CAD au monde, produisant du CAD certifié RFNBO. Outre la démonstration de l'intérêt économique, le projet visera à exploiter le biogaz de l'usine de lait en poudre d'Estancias del Lago et l'électricité uruguayenne d'origine renouvelable pour produire du CAD à base de kérosène paraffinique synthétique (KPS), dont les émissions sur l'ensemble du cycle de vie sont inférieures de 90 % à celles des carburéacteurs fossiles.

Jason Breslaw, responsable du développement des activités liées aux carburants à faible teneur en carbone chez Trafigura, a déclaré :

« Cet accord d'achat complète notre stratégie visant à soutenir les efforts de l'industrie pour diversifier l'approvisionnement en CAD, d'autant plus que les réglementations imposent de plus en plus l'utilisation de carburants avancés. Grâce à notre réseau mondial de carburants à faible teneur en carbone, nous sommes en mesure d'aider les clients du secteur de l'aviation à répondre à ces exigences de manière efficace et rentable. Nous sommes heureux de soutenir la filière innovante de conversion du biogaz en CAD de Syzygy, qui a le potentiel d'assurer à la fois la conformité réglementaire et une compétitivité économique. »

La voie de la commercialisation mondiale

Cette étape importante pour l'entreprise fait progresser la mission de Syzygy consistant à se saisir de l'opportunité mondiale considérable de convertir de manière rentable le biogaz en CAD en utilisant de l'électricité renouvelable. Grâce à ce schéma commercial, la société est en mesure de reproduire le modèle de projet à l'échelle mondiale et d'accélérer la production de CAD à des coûts compétitifs dans le monde entier. Syzygy a achevé l'ingénierie FEL 3 en décembre et la prochaine étape commerciale de l'entreprise sera la collecte de fonds pour obtenir le capital nécessaire à la construction de l'usine NovaSAF-1.

À propos de Syzygy Plasmonics

Syzygy Plasmonics est une entreprise technologique qui décarbone la production chimique grâce à sa technologie exclusive de réacteur piloté par la lumière. En remplaçant la combustion de combustibles fossiles par de l'électricité renouvelable, Syzygy permet de produire du carburant d'aviation durable (CAD) à des prix défiant toute concurrence. Syzygy, dont le siège se trouve à Houston, au Texas, fait progresser le monde vers un avenir plus propre grâce à la puissance de la photocatalyse.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.plasmonics.tech/home

À propos de Trafigura

Trafigura est un groupe de premier plan dans le secteur des matières premières, détenu par ses employés et fondé il y a plus de 30 ans. Au cœur de l'approvisionnement mondial, Trafigura relie les ressources vitales pour alimenter et construire le monde. Nous déployons des infrastructures, notre expertise du marché et notre réseau logistique mondial pour transporter le pétrole, les produits pétroliers, les métaux, les minéraux, le gaz et l'électricité depuis leur lieu de production jusqu'à l'endroit où ils sont nécessaires, en établissant des relations solides qui rendent les chaînes d'approvisionnement plus efficaces, plus sûres et plus durables. Nous investissons dans des projets et des technologies liés aux énergies renouvelables afin de faciliter la transition vers une économie à faible émission de carbone, notamment par l'intermédiaire de MorGen Energy et de la coentreprise Nala Renewables.

Trafigura Group comprend également des actifs industriels et des activités opérationnelles, notamment le producteur de métaux Nyrstar, la société de stockage et de distribution de carburant Puma Energy, la coentreprise Impala Terminals, ainsi que Greenergy, fournisseur et distributeur de carburants et de biocarburants de transport. Le groupe emploie environ 14 500 personnes, dont plus de 1 400 sont des actionnaires, et opère dans plus de 150 pays.

Retrouvez-nous sur : www.trafigura.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2240017/Syzygy_Plasmonics__Logo.jpg