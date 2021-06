Szóste spotkanie Rady Biznesu Chin oraz Państw Europy Środkowo-Wschodniej rozpoczęte: szybkie testy bodźcem do odbudowy relacji handlowych

NINGBO, Chiny, 21 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ -- 8 czerwca 2021 r. w Ningbo, w prowincji Zhejiang, odbyło się szóste spotkanie Rady Biznesu Chin oraz Państw Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas spotkania przedstawiciele izb handlu i przedsiębiorstw z Chin i z państw Europy Środkowo-Wschodniej stwierdzili, że odbudowa relacji handlowych wymaga wspólnych działań wszystkich stron w obliczu nieustannie rozprzestrzeniającego się na całym świecie koronawirusa. Li Xiang, założycielka i dyrektor generalna Coyote Bioscience (Beijing) Co. Ltd, przedstawicielka chińskich przedsiębiorców powiedziała: „Chcemy stosować szybkie testy genetyczne, których wyniki dostępne są w 30 minut, do wsparcia odbudowy handlu po pandemii. Szybkie testy odgrywają istotną rolę w testowaniu żywności, odprawach celnych na potrzeby handlu i podróży oraz w przygotowaniu do walki z COVID-19 i odpowiedzi światowej konferencji".

Gao Yan, przewodnicząca CCPIT (Chińska Rada ds. Promocji Handlu Międzynarodowego), Zheng Shanjie, gubernator prowincji Zhejiang, Robert Tomanek, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (Polska), László Balogh, zastępca sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów (Węgry) i inni przedstawiciele władz państwowych i Rady Biznesu zaszczycili spotkanie swoją obecnością i wygłosili przemówienia.

Gao Yan stwierdziła, że w ostatnim roku członkowie Rady Biznesu Chin oraz Państw Europy Środkowo-Wschodniej połączyli swoje siły w walce z pandemią COVID-19, pomagali firmom w ponownym uruchomieniu działalności i produkcji i przyczynili się do odbudowy i rozwoju światowej gospodarki. CCPIT wyraża chęć umocnienia współpracy z członkami Rady ukierunkowanej na nawiązywanie partnerstw handlowych i inwestycyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami.

