Začalo sa šieste zasadnutie Obchodnej rady medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy: Rýchle testovanie podporuje oživenie obchodu

NING-PO, Čína, 22. júna 2021 /PRNewswire/ -- Dňa 8. júna 2021 sa v meste Ning-Po v provincii Če-ťiang konalo šieste zasadnutie Obchodnej rady medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy. Zástupcovia obchodných komôr a podnikov z Číny a krajín strednej a východnej Európy na stretnutí uviedli, že obnova obchodu vyžaduje spoločné úsilie všetkých strán v súvislosti s pokračujúcim šírením koronavírusu po celom svete. Zástupkyňa čínskych podnikov, pani Li Siang, zakladateľka a generálna riaditeľka spoločnosti Coyote Bioscience (Beijing) Co., Ltd., uviedla: „Sme ochotní využiť rýchle testovanie nukleových kyselín, ktoré ponúka výsledok do 30 minút, aby sme pomohli obnoviť obchod v postepidemickej ére. Rýchle testovanie zohráva kľúčovú úlohu pri testovaní potravín, colnom odbavovaní pri obchodovaní a cestovaní a pri pripravenosti a reakcii na COVID-19 na celom svete.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili a prejavy predniesli Kao Len, predseda CCPIT, Čeng Šan-ťie, guvernér provincie Če-ťiang, Robert Tomanek, námestník ministra hospodárskeho rozvoja, práce a technológií Poľska, László Balogh, zástupca štátneho tajomníka ministerstva financií Maďarska a ďalší predstavitelia štátov a zástupcovia obchodnej rady.

Kao Jenn uviedol, že v uplynulom roku sa členovia Obchodnej rady medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy spojili v boji proti COVID-19, pomohli spoločnostiam obnoviť prácu a výrobu a prispeli svojím dielom k oživeniu a rozvoju svetovej ekonomiky. Rada CCPIT je ochotná posilniť spoluprácu s členmi rady s cieľom nadviazať obchodnú a investičnú spoluprácu medzi podnikmi.

