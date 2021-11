Szybki test antygenowy SARS COV-2 firmy JOYSBIO wykrywa wariant OMIKRON

JOYSBIO, jeden z czołowych światowych producentów testów na COVID-19, ogłosił, że jego testy dostępne są powszechnie i umożliwiają identyfikację nowych niebezpiecznych wariantów wirusa.

TIANJIN, Chiny, 30 listopada 2021 r. /PRNewswire/ -- JOYSBIO, jeden z największych globalnych producentów szybkich testów metodą przepływu bocznego, z dumą ogłasza, że jego testy dostępne są na całym świecie. Ponadto firma JOYSBIO wykazała, że jej testy wykrywają nowy wariant Omikron (B.1.1.529). Wariant ten był przedmiotem ostatniego specjalnego spotkania WHO i stał się powodem wprowadzenia zakazów podróżowania w wielu krajach.

Zestaw szybkiego testu antygenowego SARS-COV-2 firmy JOYSBIO jest w stanie wykryć warianty SARS-COV-2, w tym B.1.1.7 (Alfa), B.1.351 (Beta), B.1.617.2 (Delta), P.1 (Gamma) i B.1.1.529 (Omikron). Więcej informacji pod adresem: https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/ .

„Wariant Omikron wciąż jest trochę tajemnicą. Wygląda na to, że ma zdolność łatwiejszego przenoszenia się - powiedział Rick Zhang, dyrektor ds. rozwoju biznesowego JOYSBIO. - Według danych z sekwencjonowania nowego wariantu, domena białek, którą sprawdza nasz zestaw testowy pozostała bez zmian. Oznacza to, że szybkie testy SARS-COV-2 wyprodukowane przez JOYSBIO mają zdolność wykrywania wariantu Omikron".

Opublikowany zaledwie kilka dni temu raport WHO zawiera szereg niepokojących wskazań. Wariant ten posiada dużą liczbę mutacji, a niektóre z nich budzą niepokój. Wstępne dowody wskazują na zwiększone ryzyko ponownej infekcji tym wariantem w porównaniu do innych wariantów budzących obawę.

„Przypominamy o środkach ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19, w tym o znanych środkach bezpieczeństwa publicznego i społecznego, takich jak noszenie dobrze dopasowanych maseczek, higiena rąk, dystans społeczny, odpowiednia wentylacja wnętrz, unikanie zatłoczonych miejsc i szczepienia" - czytamy na https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern .

Szybki test antygenowy COVID-19 firmy JOYSBIO zapewnia wyniki już po 15 minutach.

Test JOYSBIO jest niezwykle precyzyjny. „Według analiz klinicznych 492 próbek, czułość detekcji wynosi 98,13%, a swoistość 99,22%" - czytamy na stronie firmy https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/ . Był on stosowany i przetestowany na wariantach SARS-COV i wykazał się responsywnością, dokładnością i szybkością.

„W firmie JOYSBIO - powiedział Zhang - jesteśmy zaangażowani w nadążanie za wszystkimi wariantami wirusa SARS-COV-2. Nadal będziemy usprawniać nasze obecne testy i w miarę potrzeb opracowywać nowe. Im wcześniej pacjent dowie się, że jest chory, tym szybciej będzie mógł podjąć aktywne kroki w kierunku zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa oraz leczenia".

Zhang powiedział także, że misją JOYSBIO jest ochrona życia ludzkiego każdego dnia.

Więcej informacji pod adresem: https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/ .

JOYSBIO

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. to chińska firma biotechnologiczna kładąca duży nacisk na badania i rozwój, która opracowuje, produkuje i dostarcza wysokiej jakości zestawy testowe do szybkiej diagnostyki medycznej in vitro (IVD), jak również rewolucyjne dostosowywane zestawy odczynników na całym świecie. JOYSBIO została założona przez szereg profesjonalistów mających wiele lat wspólnego doświadczenia w zakresie technologii, marketingu/sprzedaży, działalności operacyjnej i produkcji w swojej branży.

SOURCE JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.