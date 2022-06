T-rex e Estegossauro robóticos em tamanho real ganham vida na Harbour City e na Times Square de Hong Kong

Os shoppings Wharf e a First Initiative Foundation apresentam em conjunto "Flash Pop-up: Robotic Dinos"

HONG KONG, 9 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Liberte o fanático por dinossauros que há em você em Hong Kong. A First Initiative Foundation (FIF) se uniu ao Departamento de Serviços Culturais e de Lazer na apresentação da exposição em grande escala "The Hong Kong Jockey Club Series: The Big Eight - Dinosaur Revelation", que será aberta em julho de 2022, apresentando espécimes originais dos mais icônicos esqueletos fósseis. Além disso, os shoppings Wharf também estão trabalhando com a FIF para apresentar "Flash Pop-up: Robotic Dinos" para exibir duas instalações de dinossauros robóticos em tamanho real: o Tiranossauro Rex (T-rex) e o Estegossauro, nas principais propriedades de varejo do grupo, Harbour City e Times Square, respectivamente. Serão as primeiras exposições ao ar livre em grande escala de Hong Kong após a quinta onda da COVID-19, e o público será convidado a tirar fotos com as criaturas fascinantes gratuitamente, com a icônica paisagem de Hong Kong, Victoria Harbour de Tsim Sha Tsui e a movimentada cidade na Baía de Causeway, e a participar de uma série de atividades temáticas sobre dinossauros.