Lebensgroße T-Rex- und Stegosaurus-Roboter in den Hongkonger Einkaufszentren Harbour City und Times Square

Einkaufszentren am Kai und First Initiative Foundation präsentieren gemeinsam „Flash Pop-up: Robotic Dinos"

HONGKONG, 10. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Entfesseln Sie Ihren inneren Dinosaurier-Fan in Hongkong. Die First Initiative Foundation (FIF) hat sich mit der Abteilung für Freizeit- und Kulturdienste zusammengetan und wird ab Juli 2022 eine groß angelegte Ausstellung mit dem Titel „The Hong Kong Jockey Club Series: The Big Eight – Dinosaur Revelation" präsentieren, in der Originalexemplare der berühmtesten fossilen Skelette gezeigt werden. Darüber hinaus arbeiten die Einkaufszentren am Kai auch mit der FIF zusammen und präsentieren „Flash Pop-up: Robotic Dinos ". Dabei handelt es sich um zwei lebensgroße Roboter-Dinosaurier – den Tyrannosaurus Rex (T-Rex) und den Stegosaurus, die jeweils in den großen Einkaufzentren des Unternehmens, Harbour City und Times Square zu sehen sind. Als Hongkongs erste große Outdoor-Ausstellung nach der fünften COVID-19-Welle ist die Öffentlichkeit herzlich dazu eingeladen, kostenlos Fotos mit den faszinierenden Kreaturen vor der berühmten Kulisse Hongkongs, dem Victoria Harbour von Tsim Sha Tsui und im geschäftigen Einkaufsviertel Causeway Bay, zu machen und an einer Reihe von Aktivitäten rund um das Thema Dinosaurier teilzunehmen.