TAAF 宣佈成立反仇恨國家網絡，包括在芝加哥、紐約市和奧克蘭推出 AAPI 行動中心

華盛頓2021年9月29日 /美通社/ -- 亞裔美國人基金會(「TAAF」)是亞裔美國人和太平洋島民(「AAPI」)社區的召集人、孵化者和資助人。今天,其宣佈成立 TAAF 的反仇恨國家網絡(「網絡」),其中包括 AAPI 行動中心(「行動中心」),合力對抗反 AATI 仇恨。TAAF 還與 GoFundMe 合作推出其 AAPI 緊急救濟基金,為反 AAPI 仇恨和暴力的受害者快速部署資源。

TAAF 於 2021 年 5 月啟動,以解決 AAPI 社區對投資和支援的長期缺乏。自此,TAAF 一直專注於三個策略重點:數據研究、反仇恨及教育。TAAF 現正採取雙重方法來解決在美國各地社區繼續進行的反 AAPI 仇恨的打擊:透過反仇恨國家網絡(全國)和 AAPI 行動中心(本地)應對仇恨。TAAF 的目標是建立一種新模式,將 AAPI 社區團結起來,創造更大的歸屬感,並將想法付諸行動。

TAAF 的反仇恨國家網絡是一項獨特的投資,旨在透過組裝各種組織以對抗反 AAPI 仇恨,以更有效確保資源可到達所需的地方,從而提供更大的協調和協作。相關組織已被納入網絡中,因為其正在為 AAPI 社區提供關鍵資源,TAAF 希望投資並幫助增長,以擴大更好的反仇恨追蹤、保護、回應和預防措施。以下組織已獲得 TAAF 的初始贈款,現在是其網絡的一部分:Act to Change、Asian American Journalists Association、Interfaith Youth Core、National Asian Pacific American Bar Association (NAPABA)、RISE Together Fund、Sikh American Legal Defense and Education Fund (SALDEF) 及 Sikh Coalition.

為了解決當地的反 AAPI 仇恨,TAAF 正在由實地合作夥伴組織領導的 AAPI 行動中心試行,該組織將成為解決各自城市仇恨的樞紐。TAAF 已為這些主要組織提供資金,以幫助他們發展其現有的反仇恨服務的影響,並參與由 TAAF 領導的新計劃。每個行動中心將彼此互聯互通,並納入 TAAF 反仇恨國家網絡,以確保最佳實踐在國家和地方各級工作中得到傳播。行動中心將與當地政府、媒體和企業的合作夥伴互動,為受到反 AAPI 仇恨影響的社區提供資源和團結,他們將與 TAAF 合作,為未來的行動中心標準化仇恨措施的機會。

TAAF 總裁 Sonal Shah 表示:「自推出以來,我們一直專注利用 TAAF 的獨特地位來保護 AAPI 社區免受現在和將來的仇恨。我們的 AAPI 家庭、朋友和鄰居繼續因疫情受到指責。我們的反仇恨國家網絡、AAPI 行動中心和 AAPI 緊急救濟基金的推出是 TAAF 對我們社區中發生的仇恨的全面回應,而這種仇恨已經長期未經監督。毫無疑問,我們計劃釋放承受仇恨危機所需的資源和工具,並創造更廣泛的歸屬感 - 我們才剛剛開始。」

對於其 AAPI 行動中心,TAAF 從三個試點城市芝加哥、紐約市和奧克蘭開始:

芝加哥: 華人咨詢服務處 (CASL) 將成為芝加哥 AAPI 行動中心,並已獲得 TAAF 50 萬美元的贈款,以支援其客戶倡導部門,其中包括心理和主要健康、法律服務、住房、就業和護理合作等綜合受害者支援。CASL 還正在建立其新聞準備計劃,以確保反 AAPI 仇恨事件的有效、有影響力的媒體報導。此外,CASL 還將擴大其標誌性的社區平等研究中心的工作,提供透過教育、倡導和社區建設擴大跨種族團結的機會。

紐約市: 亞美聯盟 (Asian American Federation) 將成為 NYC AAPI 行動中心,並已從 TAAF 獲得 500,000 美元的贈款,以支援其反對仇恨的希望運動 (Hope Against Hate Campaign)。該活動提供預防安全培訓,例如加強干預和自我防禦策略、強大的受害者支援服務和集中式方式,以報告攻擊以與服務建立聯絡。亞美聯盟還領導了一項安全大使計劃,以培訓紐約市的志願者,與 AAPI 社區成員一起在公共場所幫助遏制攻擊和騷擾。

Oakland:Asian Health Services (AHS) 將成為奧克蘭 AAPI 行動中心,並已獲得 TAAF 50 萬美元的贈款,以支援其高水準的健康及保健服務,以及其對 AAPI 的醫療保健公平倡導。作為其行動中心產品的一部分,AHS 正在提供創傷護理部門、推薦聯營服務和社區層面的干預措施,以對抗反 AAPI 仇恨。TAAF 還與 AHS 合作開展其非裔美國人/亞裔美國人種族傷害計劃。該項目旨在創造一個專注於非裔美國人和 AAPI 社區種族傷害的知識體系,以了解這些經歷如何影響種族關係和情感福祉。

華人咨詢服務處行政總裁 Paul Luu 表示:「我們很高興有機會與亞裔美國人基金會合作,作為這項大膽的國家反仇恨計劃的芝加哥中心。透過與城市和社區領導者的合作,我們將回應仇恨事件,並透過我們的客戶倡導部門提供受害者緊急服務。我們將與社區合作夥伴合作,以更好地回應和預防仇恨行為。我們將建立跨種族合作夥伴關係,以促進學習、安全和保障。而且,我們眾志成城:『芝加哥將不容忍對任何人的仇恨行為,無論他們的種族、性別或歧視。』」

亞美聯盟執行董事 Jo-Ann Yoo 表示:「紐約是世界上最偉大的城市之一,因此對我們那些熱愛這座城市的人來說,這座城市已成為反 AAPI 的中心。AAPI 紐約人在地鐵和街道上幾乎持續忍受仇恨,因此我們歡迎 TAAF 對正在進行的工作進行投資,以保持弱勢亞太裔社區的安全。我們感謝 TAAF 已授權我們做更多事情,以將我們的社區與關鍵的安全資源聯繫起來,我們很高興在這個城市的 AAPI 行動中心中發揮重要作用。」

Asian Health Services 行政總裁 Sherry groota 表示:「自疫情暴發以來,加州佔據全國反 AAPI 仇恨事件的最大比例。奧克蘭及灣區在倡導和行動活動方面有著悠久的歷史。AAPI 社區強大而具有韌性,其不應被指責或忽視。種族歧視和反 AAPI 仇恨是公共衛生問題,對應的解決方案將長期和複雜。我們現在要用真實及實用的解決方案來應對,但同時也為了長遠、在 AAPI 社區內工作,並基於該地區與有色人種社區建立聯盟的豐富傳統,以倡導所有人的健康和安全。我們很榮幸與 TAAF 攜手合作,並成為奧克蘭對抗 AAPI 仇恨的樞紐。」

TAAF 還希望確保它可以為緊急需要幫助的仇恨事件受害者提供即時、靈活的支援。因此,TAAF 與 GoFundMe 合作建立了 AAPI 緊急救濟基金。TAAF 已為反 AAPI 仇恨的受害者提供 50 萬美元的初始投資,並與 GoFundMe 合作,以幫助增加這些基金並獲得額外的社區捐款。如欲向基金捐款,請瀏覽 GoFundMe 的網站。如欲了解更多關於基金的資訊,請瀏覽 TAAF 網站。

自推出以來,TAAF 已向其反仇恨工作承諾超過 700 萬美元,其中除了今天的新聞外,還包括其快速回應工具包的開發、與 Stop 反 AAPI hate 合作記錄反 AAPI 仇恨代碼本,以及由 InterFaith Youth Core 為大學校園設計的互信動員工具包。

今年 9 月 30 日(星期四),TAAF 將與 NextShark 共同舉辦一項虛擬活動:從仇恨到希望 - 建立一個全國性的歸屬感網路 (From Hate to Hope - Building a National Network for Belonging)。TAAF 總裁 Sonal Shah 將與美國聯邦國會議員 Grace Meng (NY-06)、NextShark 創始人兼行政總裁 Benny Rou、Thu Quach 及 Jo-Ann Yoo 一同加入。《PBS 新聞一小時》(PBS NewsHour) 的 Amna Nawaz 將主持這一活動。請註冊並與我們一起參加這個激動人心的活動。

亞裔美國人基金會 (TAAF) 是 AAPI 議題的召集人、孵化者和資助人,致力為亞裔美國人和太平洋島居民社區加速機遇和繁榮。TAAF 支援致力為 AAPI 善舉工作的倡導者和組織,以便我們可以共同更有效採取行動,抵制仇恨和暴力,並建立改善 AAPI 在整個美國社會的主張、權力和代表權所需的基礎設施。我們成立之初就是為了解決長期缺乏向 AAPI 社區提供的投資和資源問題,我們致力成為為居住在美國的 2,300 萬名亞裔美國人和太平洋島居民創造永久且不可撤銷的歸屬感的促成者。在其啟動月份,TAAF 宣佈透過其董事會籌集了近 11 億美元的 AAPI Giving Challenge 和捐款,這是歷史上最大的慈善承諾,完全致力支援 AAPI 社區。如欲了解更多關於 TAAF 的更多資訊,請瀏覽 www.taaf.org。

