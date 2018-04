Tableau breidt platform uit met nieuw product: Tableau Prep

"Voordat we Tableau Prep gebruikten, was ons team altijd uren bezig onze databronnen op te schonen en te organiseren om ervoor te zorgen dat de analyses accuraat en effectief konden worden uitgevoerd", aldus Gessica Briggs-Sullivan, Tableau Administrator bij Charles Schwab, Inc., "Dankzij Tableau Prep besparen we ons uren werk, hebben we de manier waarop we met data omgaan volledig omgegooid en hebben we de tijd tussen het verzamelen van data en het realiseren van praktische inzichten aanzienlijk kunnen terugbrengen".

Datavoorbereiding is tegenwoordig een van de grootste uitdagingen voor klanten. Uit een recent onderzoek van Harvard Business Review blijkt dat mensen 80% van hun tijd besteden aan het opschonen en vormgeven van data, en slechts 20% van hun tijd aan het analyseren van die data. Klanten kunnen veel van hun data niet gemakkelijk analyseren omdat deze niet de juiste vorm hebben of in verschillende bronnen worden bewaard. Die gegevens omzetten in een geschikte vorm kan echter een ingewikkeld en tijdrovend proces zijn, waarvoor vaak gespecialiseerde vaardigheden zijn vereist. Tableau Prep biedt toegespitste visuele tools om veelvoorkomende maar complexe taken, zoals joins, unions, pivots en aggregaties, te vereenvoudigen. Deze tools zijn aan te sturen met slepen en neerzetten, dus kennis van scripts is hiervoor niet nodig. Wanneer mensen Tableau Prep gebruiken, zien ze zelf direct hoe hun gegevens worden getransformeerd. Deze intuïtieve ervaringen helpen klanten om sneller en met meer vertrouwen de gewenste resultaten te behalen.

Tableau Prep biedt ook slimme algoritmen waarmee veelvoorkomende uitdagingen bij de datavoorbereiding worden geautomatiseerd. Tableau Prep maakt bijvoorbeeld gebruik van fuzzy clustering om repetitieve taken, zoals groeperen op uitspraak of opschonen op basis van interpunctie, om te zetten in bewerkingen die met één klik kunnen worden uitgevoerd.

Tableau Prep kan rechtstreeks worden geïntegreerd in de analytische workflow van Tableau, zodat sneller inzichten worden verkregen. Ook kunnen klanten hun flow op elk gewenst moment openen in Tableau Desktop of delen via Tableau Server of Tableau Online. Tableau Prep maakt daarnaast gebruik van Tableau Desktop-gegevensconnectoren,-berekeningstaal, -machtigingen en -certificeringen, zodat klanten snel aan de slag kunnen en op elk punt in het analyseproces kunnen instappen en samenwerken.

"Tableau Prep is voor datavoorbereiding wat Tableau is voor analyse en business intelligence. Met Tableau Prep wordt een anders lastige en moeizame taak nu gemakkelijk, visueel en direct, zodat meer mensen in staat zijn sneller analyses te maken", zegt Francois Ajenstat, Chief Product Officer bij Tableau. "Onze klanten vertellen ons vaak dat ze graag met Tableau werken, maar gegevens die niet de juiste vorm hebben voor analyse, nogal eens een struikelblok vormen. We geloven dat datavoorbereiding en data-analyse complementair zijn en diepgaand moeten worden geïntegreerd. Met ons aanbod willen we datavoorbereiding voor iedereen prettig en gemakkelijk maken, ongeacht de technische vaardigheden die mensen hebben".

Tableau Prep opgenomen in nieuw abonnementsproduct

Naast Tableau Prep heeft Tableau vandaag ook nieuwe abonnementsproducten geïntroduceerd die bestaande en nieuwe mogelijkheden van Tableau combineren in pakketten die geschikt zijn voor alle mensen in een organisatie. Tableau Creator-, Explorer- en Viewer-abonnementen bieden toegespitste combinaties van geavanceerde analyses en verbluffende eenvoud, waardoor elke klant de juiste balans kan vinden en kan voldoen aan de unieke behoeften van de eigen organisatie. Tableau Prep wordt zonder extra kosten meegeleverd met Tableau Desktop in het nieuwe Creator-product. Huidige klanten van Tableau Desktop kunnen Tableau Prep tot 2020 kosteloos gebruiken.

Tableau 2018.1: Nieuwe uitgebreide mogelijkheden voor webauthoring en Dashboard Starters

Updates voor Tableau Server en Tableau Online zijn nu ook beschikbaar, inclusief een nieuwe ontwerpmethode in de browser. Zonder desktopinstallaties van data tot dashboard dus! Klanten met data in meer dan 20 databronnen, waaronder Microsoft SQL Server, Amazon Redshift en Snowflake of lokale databronnen zoals Excel, kunnen nu een volledig browsergebaseerde analyse-ervaring bieden voor al hun gebruikers. Deze nieuwe end-to-end-webauthoring-flow, die ook deel uitmaakt van het Creator-abonnementsproduct, stelt organisaties in staat om Tableau-implementaties sneller te schalen via een gecentraliseerde en beheerde ontwerpervaring. Daarnaast kunnen klanten analyses in één flow uitvoeren en direct vanuit de browser data snel omzetten in inzichten.

Tableau Online-klanten kunnen ook gebruikmaken van Dashboard Starters om direct inzicht te krijgen in hun eigen data. Wie met Starters werkt, beschikt over vooraf gemaakte dashboards die zijn geoptimaliseerd voor veelvoorkomende bedrijfstoepassingen zoals Salesforce, Marketo, Eloqua en ServiceNow. Klanten kunnen hun analyse versnellen door Dashboard Starter als basis te nemen en deze vervolgens verder te bewerken of uit te bouwen.

Ga voor meer informatie over Tableau Prep en Tableau 2018.1 naarwww.tableau.com/new-features.

Over Tableau Software

Tableau (NYSE: DATA) helpt mensen data in te zien en te begrijpen, en grenzeloze visuele analyses op te zetten. Klanten kunnen met enkele muisklikken dashboards bouwen en ad-hocanalyses uitvoeren. Ze kunnen hun werk met iedereen delen en echt iets voor hun bedrijf betekenen. Van wereldwijde ondernemingen tot beginnende start-ups en kleine bedrijven: meer dan 70.000 klantenaccounts wereldwijd gebruiken Tableau om data om te zetten in bruikbare inzichten, en meer dan 300.000 mensen gebruiken Tableau Public om openbare data te delen op hun blogs en websites. Ervaar zelf wat Tableau voor u kan betekenen met een gratis proefversie: www.tableau.com/trial.

Tableau en Tableau Software zijn handelsmerken van Tableau Software, Inc. Alle overige bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke bedrijven waarmee ze zijn geassocieerd.

Toekomstgerichte stellingen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte stellingen die risico's, onzekerheden en veronderstellingen bevatten. Indien dergelijke onzekerheden waarheid worden of indien dergelijke veronderstellingen onjuist blijken te zijn, kunnen de resultaten van Tableau aanzienlijk verschillen van de resultaten die worden uitgedrukt of gesuggereerd door de toekomstgerichte stellingen die wij poneren. Alle stellingen (met uitzondering van vermeldingen van historische feiten) kunnen als toekomstgericht worden beschouwd, inclusief voorspellingen betreffende productmogelijkheden, prestaties, integratie en beveiliging, of eventuele stellingen aangaande aannames betreffende nieuwe, geplande of geüpgradede functies en ontwikkelingen van het product. Deze en andere belangrijke risicofactoren zijn opgenomen in documenten die zijn neergelegd bij de U.S. Securities and Exchange Commission, inclusief het door Tableau meest recent ingediende 10-Q-formulier en de jaarcijfers van het 10-K-formulier, en overige bij de SEC ingediende rapporten en documenten, en kunnen leiden tot resultaten die mogelijk afwijken van de verwachtingen. Tableau is niet verplicht om de toekomstgerichte stellingen te herzien naar aanleiding van gebeurtenissen die zich voordoen of omstandigheden die zijn ontstaan nadat de stellingen zijn geponeerd.

Eventuele niet-gereleasede diensten of functies waarnaar in deze of andere persberichten, presentaties of openbare stellingen wordt verwezen, zijn op dit moment niet beschikbaar en worden mogelijk niet op tijd of helemaal niet geleverd. Klanten die onze producten en diensten kopen, moeten hun aankoop baseren op functies die op dit moment beschikbaar zijn.

