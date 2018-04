Tableau expande plataforma com novo produto, Tableau Prep

"Antes do Tableau Prep, nossa equipe passava horas e horas conferindo se as fontes de dados estavam claras e organizadas, para ter certeza de que nossa análise era precisa e eficaz," comentou Gessica Briggs-Sullivan, admistradora Tableau na Charles Schwab, Inc. "Conseguimos economizar muitas horas de trabalho com o Tableau Prep, reinventando completamente a maneira como vemos nossos dados, o que reduziu significativamente o tempo entre a coleta de dados e a obtenção de informações acionáveis."

A preparação de dados é um dos maiores desafios que os clientes enfrentam hoje. Um estudo recente da Harvard Business Review revelou que as pessoas passam 80% do tempo limpando e formatando dados, e apenas 20% do tempo realizando análises. Os clientes não conseguem analisar boa parte dos seus dados imediatamente por eles estarem no formato errado ou por residirem em fontes incompatíveis. E chegar ao formato certo pode envolver um processo complicado e demorado, muitas vezes exigindo habilidades especializadas. O Tableau Prep possui experiências visuais personalizadas para simplificar a realização de tarefas comuns, porém complicadas, como agrupar, unir, dinamizar e agregar. Por exemplo, basta arrastar e soltar, sem qualquer script. Quando as pessoas usam o Tableau Prep, veem os dados se transformando diante de seus olhos. Estas experiências intuitivas ajudam os clientes a chegarem aos resultados que desejam com mais rapidez e segurança.

O Tableau Prep também utiliza algoritmos inteligentes que ajudam a automatizar desafios comuns da preparação de dados. Por exemplo, o Tableau Prep emprega o clustering difuso para transformar tarefas repetitivas, como o agrupamento por pronúncia ou limpeza com base em pontuação, em operações realizadas com um único clique.

O Tableau Prep se integra diretamente ao fluxo de trabalho analítico do Tableau, para revelar informações com mais velocidade. Os clientes podem abrir o fluxo no Tableau Desktop a qualquer momento, ou compartilhá-lo no Tableau Server ou Tableau Online com facilidade. O Tableau Prep também utiliza os conectores de dados, linguagem de cálculo, assim como permissões e certificações do Tableau Desktop, para que os clientes possam obter informações com rapidez e colaborar em qualquer ponto do processo analítico.

"O impacto do Tableau Prep na preparação de dados será semelhante ao do Tableau em análises e Business Intelligence. Ele transformará uma tarefa árdua e difícil em uma fácil, visual e direta, permitindo que mais pessoas realizem análises com mais agilidade", declarou Francois Ajenstat, diretor de produtos da Tableau. "Nossos clientes sempre nos dizem que adoram trabalhar com o Tableau, mas que encontram dificuldade quando os dados estão no formato errado para a análise. Nós acreditamos que a preparação de dados e a análise de dados são dois lados de uma mesma moeda, e ambas devem ser integradas em profundidade. Estamos ansiosos para possibilitar a preparação de dados de uma maneira fácil e divertida para todos, independentemente do grau de habilidade técnica."

Tableau Prep incluído em nova opção de assinatura

Além do Tableau Prep, a Tableau lançou hoje novas opções de assinatura, que combinam recursos existentes e novos do Tableau em pacotes adequados para todas as pessoas de uma empresa. As assinaturas do Tableau Creator, Explorer e Viewer fornecem combinações personalizadas de análises sofisticadas e simplicidade incomparável, permitindo que cada cliente encontre o equilíbrio adequado e atenda às necessidades específicas de sua empresa. O Tableau Prep está incluído junto com o Tableau Desktop, sem custos a mais, na nova opção Creator. Os clientes atuais do Tableau Desktop também poderão usar o Tableau Prep sem custo até 2020. Os clientes podem visitar para obter mais detalhes.

Tableau 2018.1: Novos recursos completos de criação na Web e modelos de painel

As atualizações do Tableau Server e do Tableau Online também foram disponibilizadas hoje, incluindo uma nova experiência de criação totalmente pelo navegador, dos dados aos painéis, sem precisar instalar nada no computador. Clientes com dados em mais de 20 fontes de dados, incluindo o Microsoft SQL Server, Amazon Redshift e Snowflake ou fontes locais como o Excel, agora poderão ter uma experiência completa de análise com base no navegador para todos os usuários. Com este novo fluxo completo de criação na Web, que também está incluído com a opção de assinatura Creator, a implantação do Tableau poderá ser realizada com mais agilidade, em uma experiência de criação centralizada e governada. Além disso, os clientes poderão continuar em seu fluxo por todo o ciclo de vida da análise, agilizando a jornada dos dados à informação utilizando sempre o navegador.

Os clientes do Tableau Online também podem aproveitar os modelos de painel para descobrir informações em seus dados de maneira imediata. Os modelos são painéis prontos, otimizados para o uso com aplicativos comerciais comuns como Salesforce, Marketo, Eloqua e ServiceNow. Os clientes podem agilizar suas análises, editando ou desenvolvendo usando como base um Dashboard Starter.

Para obter mais informações sobre o Tableau Prep e o Tableau 2018.1, visitewww.tableau.com/pt-br/new-features.

Sobre a Tableau Software

A Tableau (NYSE: DATA) ajuda as pessoas a ver e entender os dados e a explorá-los em análises visuais ilimitadas. Nossos clientes podem criar painéis e fazer análises ad hoc com apenas alguns cliques. Eles podem compartilhar seus painéis com quem desejarem e gerar um impacto positivo nos negócios. De empresas globais a startups em estágio inicial, mais de 70.000 contas de clientes no mundo inteiro usam o Tableau para transformar os dados em informações acionáveis, e mais de 300.000 pessoas usam o Tableau Public para compartilhar dados públicos em seus blogs e sites. Baixe a versão de avaliação gratuita em www.tableau.com/pt-br/trial e veja como o Tableau pode ajudar você.

Tableau e Tableau Software são marcas comerciais da Tableau Software, Inc. Todos os outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que implicam riscos, incertezas e hipóteses. Se for constatado que tais incertezas se materializaram de forma negativa ou que tais hipóteses estavam incorretas, os resultados do Tableau poderão ser consideravelmente diferentes dos resultados descritos ou sugeridos por nossas declarações prospectivas. Todas as declarações não referentes a fatos históricos devem ser consideradas prospectivas, inclusive quaisquer projeções relativas a recursos, desempenho, integração e segurança do produto, ou quaisquer declarações de previsões sobre recursos novos, planejados ou atualizados e desenvolvimentos do produto. Esses e outros fatores de risco importantes estão incluídos em documentos registrados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, incluindo o último Formulário 10-Q registrado da Tableau, o relatório anual sobre o Formulário 10-K e outros relatórios e registros na Comissão de Valores Mobiliários e podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes das expectativas. A Tableau não assume qualquer obrigação de atualizar as declarações prospectivas publicadas para refletir eventos ou circunstâncias posteriores à data em que tais declarações foram feitas.

Todos os serviços ou recursos não lançados mencionados neste ou em outros comunicados à imprensa, apresentações ou declarações públicas não estão disponíveis atualmente e podem não ser disponibilizados no prazo determinado ou a qualquer momento. Os clientes que comprarem nossos produtos e serviços devem tomar suas decisões de compra levando em consideração os recursos que já estão disponíveis.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/411941/TABLEAU_SOFTWARE_LOGOjpg_Logo.jpg

FONTE Tableau Software

SOURCE Tableau Software

Related Links

https://www.tableau.com