Tableau complète la refonte de son réseau de partenaires pour aider ses clients à accélérer la transformation des données

Les changements augmentent la transparence pour les clients sur l'orientation et les capacités des partenaires

SEATTLE, 24 juin 2021 /PRNewswire/ -- Tableau, la première plate-forme d'analyse au monde (NYSE : CRM), a achevé aujourd'hui la refonte de son réseau de partenaires Tableau (Tableau Partner Network, TPN), offrant aux clients et aux partenaires plusieurs nouveaux avantages.

Le nouveau programme permet à l'écosystème de partenaires de Tableau d'offrir des expériences de qualité aux clients et une plus grande transparence quant au niveau d'engagement et de capacité des partenaires de Tableau, grâce à un nouveau système d'échelonnement qui affecte les partenaires aux catégories Revendeur, Services et Technologie aux niveaux Premier (supérieur), Select et Member, désignés par le lancement d'une nouvelle marque. Les clients peuvent désormais trouver plus facilement un partenaire local qualifié, car le Tableau Partner Network aligne et évalue les partenaires en fonction de critères basés sur les performances dans les pays où ils exercent leurs activités et au niveau mondial.

« Tableau a fait partie intégrante de nos efforts pour devenir une organisation axée sur les données », a déclaré Elisa Koch, responsable des données et des analyses à l'Australian Football League (AFL). « La combinaison de la technologie analytique de pointe de Tableau avec l'expertise de partenaires tels que Snowflake et Matillion a permis à notre équipe de tirer parti de la puissance des données pour transformer notre entreprise en toute transparence. »

Les exigences du nouveau programme sont conçues pour s'assurer que les partenaires ont la capacité fondamentale et les moyens de produire un impact à long terme sur les clients dans un pays.

« Nos partenaires jouent un rôle essentiel pour aider les gens à voir et à comprendre les données, à se transformer numériquement et à créer une solide culture des données », a déclaré Julie Bennani, vice-présidente senior des partenaires et alliances mondiaux chez Tableau. « Les partenaires Premier et Select ont démontré leur succès en travaillant avec Tableau et fournissent une valeur constante tout au long des parcours de données de nos clients. TPN permettra aux clients de trouver plus facilement nos partenaires et de travailler en toute confiance avec eux, en sachant qu'ils respectent nos normes. »

Lancé en septembre 2020, TPN permet à l'écosystème mondial de Tableau de répondre à l'évolution des besoins des clients et de leur offrir des expériences de qualité. Les plus de 1 200 partenaires de TPN sont répartis en trois catégories pour aider les clients de Tableau :

Les Revendeurs identifient les besoins des clients, prennent en charge la mise en œuvre et accélèrent l'adoption afin que les clients soient rapidement opérationnels avec Tableau.

identifient les besoins des clients, prennent en charge la mise en œuvre et accélèrent l'adoption afin que les clients soient rapidement opérationnels avec Tableau. Les partenaires Services optimisent l'investissement des clients dans Tableau et fournissent de la valeur par le biais de la mise en œuvre, de la gestion du changement et d'autres services à valeur ajoutée afin de garantir la réussite des initiatives de transformation des données.

optimisent l'investissement des clients dans Tableau et fournissent de la valeur par le biais de la mise en œuvre, de la gestion du changement et d'autres services à valeur ajoutée afin de garantir la réussite des initiatives de transformation des données. Les partenaires Technologie fournissent des solutions technologiques complémentaires à Tableau qui complètent et étendent la plate-forme, en rassemblant les données importantes pour une organisation en un seul endroit.

« Tableau a été un partenaire extrêmement important pour nous et, ensemble, nous avons pu aider de nombreux clients à être plus axés sur les données », a déclaré Behfar Jahanshahi, PDG d'InterWorks, Inc., un partenaire dans les catégories Revendeurs et Services. « Le nouveau cadre du programme nous aidera à avoir un impact plus important auprès de nos clients dans le monde entier. Avec des consultants certifiés Tableau dans chaque région où nous opérons, nous pouvons transmettre notre engagement pour la réussite des clients à un niveau plus local. »

Pour en savoir plus sur le réseau de partenaires de Tableau, visitez le site : tableau.com/partners

À propos de Tableau, une société de Salesforce

Tableau aide les personnes à voir et à comprendre les données. En tant que première plate-forme d'analyse au monde, Tableau offre des analyses visuelles avec une IA puissante, la gestion des données et la collaboration. Qu'il s'agisse d'individus ou d'organisations de toutes tailles, les clients du monde entier aiment utiliser les analyses avancées de Tableau pour prendre des décisions importantes basées sur les données. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tableau.com.

