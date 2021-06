Tableau voltooit zijn nieuw ontworpen partnernetwerk om klanten te helpen sneller hun data te transformeren

Veranderingen vergroten de transparantie voor klanten over partnerfocus en -mogelijkheden

SEATTLE, 24 juni 2021 /PRNewswire/ -- Tableau, 's werelds toonaangevende analyseplatform (NYSE: CRM), heeft onlangs zijn opnieuw ontworpen Tableau Partner Network (TPN) voltooid en biedt klanten en partners verschillende nieuwe voordelen.

Met het vernieuwde programma kan het partnerecosysteem van Tableau hoogwaardige klantervaringen en meer transparantie bieden in de inzet en het vaardigheidsniveau van de partners van Tableau, via een nieuw niveausysteem dat partners toewijst aan reseller-, services- en technologietracks in Premier (top), Select en Member niveaus, aangeduid door nieuw gelanceerde merkbekendheid. Klanten kunnen nu gemakkelijker een gekwalificeerde, lokale partner vinden, aangezien het TPN partners afstemt en afmeet op basis van prestatiecriteria in de landen waarin ze zaken doen in plaats van prestatiecriteria wereldwijd.

"Tableau is een integraal onderdeel geweest van onze inspanningen om een op data gestuurde organisatie te worden", zegt Elisa Koch, hoofd Data & Analytics bij de Australian Football League (AFL). "Door de toonaangevende analysetechnologie van Tableau te combineren met de expertise van partners zoals Snowflake en Matillion, kan ons team moeiteloos de kracht van data benutten om ons bedrijf te transformeren."

De vereisten in het nieuwe programma zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat partners de fundamentele capaciteit en de mogelijkheid hebben om in een bepaald land op lange termijn impact op de klant te hebben.

"Onze partners spelen een cruciale rol bij het helpen van mensen om data te zien en te begrijpen, om naar digitaal te transformeren en om een sterke datacultuur te creëren", aldus Julie Bennani, senior vice president, wereldwijde partners en allianties bij Tableau. "De beste en de door ons geselecteerde partners hebben bewezen succesvol met Tableau te werken en bieden constante waarde tijdens de ommezwaai die onze klanten met hun data maken. TPN zal het voor klanten gemakkelijker maken om onze partners te vinden en vol vertrouwen met hen samen te werken, in de wetenschap dat ze aan onze normen voldoen."

TPN, dat in september 2020 van start is gegaan, zorgt ervoor dat het wereldwijde ecosysteem van Tableau hoogwaardige klantervaringen levert en kan voldoen aan veranderende klantbehoeften. De meer dan 1.200 partners van TPN zijn verdeeld over drie categorieën om Tableau-klanten te helpen:

Resellers identificeren de behoeften van klanten, ondersteunen implementatie en versnellen de acceptatie om klanten snel aan de slag te krijgen met Tableau.

Services partners optimaliseren de investering die klanten in Tableau hebben gedaan en leveren meerwaarde met implementatie, wijzigingsbeheer en andere waardevermeerderende diensten om ervoor te zorgen dat de initiatieven op het gebied van datatransformatie succesvol zijn.

partners optimaliseren de investering die klanten in Tableau hebben gedaan en leveren meerwaarde met implementatie, wijzigingsbeheer en andere waardevermeerderende diensten om ervoor te zorgen dat de initiatieven op het gebied van datatransformatie succesvol zijn. Technologiepartners bieden extra technologische oplossingen voor Tableau die het platform vergroten en uitbreiden, en de gegevens consolideren die voor een organisatie cruciaal zijn.

"Tableau is een ongelooflijk belangrijke partner voor ons geweest en samen hebben we veel klanten kunnen helpen meer datagedreven te worden", zegt Behfar Jahanshahi, CEO en president van InterWorks, Inc., een partner in de reseller- en services-tracks. "Het nieuwe programmakader zal ons helpen om een grotere impact op onze klanten wereldwijd te hebben. Met door Tableau gecertificeerde consultants in elke regio waarin we actief zijn, kunnen we onze inzet voor klantensucces op een meer lokaal niveau overbrengen."

Ga voor meer informatie over het partnernetwerk van Tableau naar tableau.com/partners

Over Tableau, een Salesforce-bedrijf

Tableau helpt mensen gegevens te zien en te begrijpen. Als 's werelds toonaangevende analyseplatform biedt Tableau visuele analyses met krachtige AI, gegevensbeheer en samenwerking. Van individuen tot organisaties van elke omvang, klanten over de hele wereld gebruiken de geavanceerde analyses van Tableau graag om betekenisvolle, op data gestuurde beslissingen te nemen. Ga voor meer informatie over Tableau naar www.tableau.com .

