Tableau führt neue Abonnement-Angebote ein Unternehmen können Data Analytics nun für die gesamte Belegschaft skalieren

Anwender haben die Möglichkeit, ihre vorhandenen Tableau Server- und Tableau Desktop-Installationen auf die neuen Abonnement-Angebote umzustellen, die ab heute in der Version Tableau 2018.1 erhältlich sind. Nach der Migration können Administratoren jedem Anwender in ihrer Organisation eine spezifische Option zuweisen – Creator, Explorer oder Viewer – und damit ist der Umstellungsprozess abgeschlossen.

„Angesichts des enormen und immer rasanteren Zuwachses an Daten, den die Kunden erleben, ist die Visualisierung und Analyse von Daten heute wichtiger als je zuvor. Professionelle Analytiker, Lehrer, Ärzte, Projektmanager, Marketer, Verkäufer, Entwickler, Fabrikarbeiter, Personaler – alle brauchen Daten, um fundiertere Entscheidungen zu treffen. Unternehmen müssen dringend ihre gesamte Belegschaft so ausstatten, dass alle Mitarbeiter zu Umsatzwachstum und Kostensenkungen beitragen, einen besseren Service bieten, die Produktivität steigern, neue bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen und sogar Leben retten können", erklärt Adam Selipsky, CEO von Tableau. „Mit unseren neuen Angeboten können Unternehmen Analytics zur allgemeinen Praxis machen und die Funktionen auf den Bedarf der einzelnen Mitarbeiter zuschneiden."

Angebote mit hohem Wertschöpfungspotenzial für alle Anwender

Die neuen maßgeschneiderten Angebote von Tableau sind für maximalen Nutzen konzipiert. An erster Stelle liefert Tableau Creator Analytikern und Power-Usern volle Analytics-Funktionen. Organisationen, die ihre Datenanalyse skalieren möchten, bietet Tableau Explorer Self-Service-Analysen anhand von kontrollierten Daten, und mit Tableau Viewer können Gelegenheitsanwender Dashboards und Visualisierungen nutzen, die von anderen Anwendern erstellt wurden. Die neuen Angebote von Tableau sind auf lokalen Systemen, in der öffentlichen Cloud oder über SaaS erhältlich und machen den Einstieg und die Skalierung einfach. Zusammen bieten diese Angebote eine vollständige End-to-End-Plattform ohne verborgene Kosten.

Tableau Creator

Tableau Creator bietet die volle Leistung der Tableau-Plattform. Anwender können Erkenntnisse damit schneller gewinnen, indem sie eine Reihe von Produkten für die visuelle und direkte Datenvorbereitung, leistungsstarke Analytics im Web und auf dem Desktop und die sichere Zusammenarbeit zur Unterstützung ihres durchgehenden Analytics-Workflow kombinieren können. Tableau Desktop und Tableau Prep sind (ohne Aufpreis) im Angebot enthalten. Tableau Prep ist ein neues Datenvorbereitungsprodukt, das Kunden dabei hilft, ihre Daten für die Analyse vorzubereiten. Außerdem ist eine Lizenz für Tableau Server oder Tableau Online enthalten, mit der Anwender ihre Arbeiten veröffentlichen und teilen können.

Tableau Explorer

Tableau Explorer eignet sich optimal für kontrollierte Self-Service-Analytics. Anwender können damit neue Dashboards anhand von kontrollierten Datenquellen erstellen, mit anderen Nutzern zusammenarbeiten und sich durch Abonnements und Alerts stets aktuell über Daten informieren lassen. Mit diesem Angebot können Anwender vertrauenswürdige Daten untersuchen, eigene maßgeschneiderte Inhalte entwickeln, Daten teilen, gemeinsam mit Daten arbeiten und sich durch Warnungen aktuell über wichtige Datenpunkte informieren lassen, und das alles ganz bequem über ihren Webbrowser.

Tableau Viewer

Mit Tableau Viewer können Organisationen den Nutzen von Daten und Analytics kostengünstig auf ihre gesamte Belegschaft ausdehnen. In skalierten Umgebungen kann jeder im Unternehmen datengesteuerte Entscheidungen auf der Grundlage vertrauenswürdiger Inhalte treffen, indem sie mit von anderen Anwendern erstellten Dashboards und Visualisierungen auf einer sicheren, benutzerfreundlichen Plattform interagieren. Kunden können auf ihrem Mobilgerät und/oder im Web Dashboards anzeigen und filtern lassen, Abonnements für Dashboards erhalten und verwalten und Alerts zu ihren Daten erhalten.

Es werden unterschiedliche Bereitstellungsmöglichkeiten angeboten: in Form von SaaS, auf lokalen Systemen, in der öffentlichen Cloud oder hybride Lösungen, Bereitstellungen für einzelne Analytiker oder unternehmensweit in großem Umfang. Tableau bietet Unternehmen einen flexiblen Ansatz, damit sie genau das kaufen können, was sie brauchen und wann sie es brauchen. Ebenso geben die neuen maßgeschneiderten Angebote von Tableau Anwendern die Möglichkeit, die Leistung der Analytics in einer Weise zu nutzen, die flexibel, einfach einzurichten und leicht skalierbar ist. Unternehmen haben jetzt die Flexibilität, rollenspezifische Lizenzen zu erwerben, die sich nach den Funktionen richten, die die jeweiligen Personen benötigen – und zu vertretbaren Preisen. Dadurch verringert sich die Anfangsinvestition und Unternehmen können ihre Business Intelligence leichter als je zuvor unternehmensweit skalieren.

Weitere Informationen über die neue Preisstruktur: www.tableau.com/de-de/pricing

Über Tableau Software

Tableau (NYSE: DATA) hilft Menschen, Daten sichtbar und verständlich zu machen und mit grenzenlosen visuellen Analytics zu untersuchen. Kunden können mit wenigen Klicks Dashboards erstellen und Ad-hoc-Analysen durchführen. Sie können ihre Arbeit für andere freigeben und deren Geschäft beeinflussen. Mehr als 70.000 Kunden weltweit nutzen Tableau, um Daten in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln, und mehr als 300.000 Menschen nutzen Tableau Public, um öffentliche Daten in ihren Blogs und Websites auszutauschen. Laden Sie die kostenlose Testversion herunter und erleben Sie, wie Tableau Sie unterstützen kann: www.tableau.com/de-de/products/trial.

Tableau und Tableau Software sind Marken von Tableau Software, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Unternehmen, denen sie zugeordnet sind.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, welche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen beinhalten. Falls solche Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sich Annahmen als fehlerhaft erweisen, besteht die Möglichkeit, dass sich die Ergebnisse von Tableau substanziell von den ausdrücklichen bzw. impliziert angenommenen Ergebnissen in unseren zukunftsbezogenen Aussagen unterscheiden. Mit Ausnahme historischer Tatsachen können sämtliche Aussagen als zukunftsbezogen betrachtet werden, einschließlich Prognosen bezüglich der Funktionen, Leistung, Integration und Sicherheit sowie etwaige Ankündigungen bezüglich neuer, geplanter oder erweiterter Produktfunktionen und -entwicklungen. Diese und andere wichtige Risikofaktoren sind in den bei der US-Wertpapieraufsichtsbehörde (US Securities and Exchange Commission) hinterlegten Dokumenten enthalten – unter anderem das aktuelle Formular 10Q von Tableau und der Jahresbericht entsprechend dem Formular 10K sowie weitere bei der SEC eingereichte Berichte und Dokumente – und können zu Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen führen. Tableau ist nicht verpflichtet, die enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, die zu einem nach der Veröffentlichung gelegenen Zeitpunkt eintreten.

Nicht veröffentlichte Dienste oder Funktionen, auf die in dieser oder anderen Pressemitteilungen, Präsentationen oder öffentlichen Erklärungen verwiesen wird, sind derzeit nicht verfügbar und werden möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt oder gar nicht bereitgestellt. Kunden, die unsere Produkte und Services erwerben, sollten ihre Kaufentscheidung auf Basis derzeit verfügbarer Funktionen treffen.

