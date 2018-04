Tableau introduceert nieuwe abonnementen om organisaties te helpen al hun medewerkers analyses op maat te bieden

Indien gewenst kunnen klanten hun bestaande Tableau Server- en Desktop-installaties migreren naar de nieuwe abonnementsproducten die nu beschikbaar zijn in de Tableau 2018.1-release. Na de migratie kunnen beheerders het transitieproces voltooien door aan elke gebruiker in hun organisatie een specifieke optie (Creator, Explorer of Viewer) toe te wijzen.

"Door de ongekende en steeds snellere groei van data waar klanten mee te maken hebben, is het belangrijker dan ooit om data te zien en te begrijpen. Professionele analisten, docenten, artsen, projectmanagers, marketeers, verkopers, ontwikkelaars, fabrieksmedewerkers, recruiters: iedereen heeft data nodig om betere beslissingen te nemen. Organisaties moeten dringend al hun medewerkers de middelen bieden om meer inkomsten te genereren, de kosten te verlagen, betere service te bieden, de productiviteit te verhogen, en zelfs om de volgende wetenschappelijke doorbraak te realiseren of levens te redden", zegt Adam Selipsky, CEO van Tableau. "Onze nieuwe producten helpen organisaties om analyses overal beschikbaar te maken en de mogelijkheden aan te passen aan de specifieke vereisten van elke medewerker".

Hoogwaardige producten voor iedereen

De nieuwe, toegespitste producten van Tableau zijn ontworpen om meer waarde dan ooit te leveren, te beginnen met Tableau Creator, dat analytische functies biedt voor analisten en ervaren gebruikers. Voor organisaties die schaalbare analyses willen, is er Tableau Explorer, dat selfserviceanalyse van beheerde data biedt. Daarnaast kunnen incidentele gebruikers met Tableau Viewer dashboards en visualisaties gebruiken die door anderen zijn gemaakt. Dankzij de nieuwe producten van Tableau, beschikbaar on-premise, in de openbare cloud of via SaaS, kunnen organisaties gemakkelijk gewoon beginnen en later de schaal aanpassen. Het gecombineerde productaanbod biedt een compleet end-to-end-platform zonder verborgen kosten.

Tableau Creator

Tableau Creator biedt de volledige kracht van het Tableau-platform. Met Creator kunnen mensen sneller inzichten ontdekken door een combinatie van producten (bijvoorbeeld voor visuele en directe datavoorbereiding, krachtige analyses online en op de desktop, en veilige samenwerking) te gebruiken als ondersteuning voor het end-to-end-analyseproces. Deze suite omvat Tableau Desktop en, zonder extra kosten, Tableau Prep, een nieuw product voor datavoorbereiding dat is ontworpen om klanten te helpen hun gegevens klaar te maken voor analyse. Daarnaast is een licentie voor Tableau Server of Tableau Online inbegrepen, zodat mensen hun werk kunnen publiceren en delen.

Tableau Explorer

Tableau Explorer is perfect voor beheerde selfserviceanalyses. Hiermee kunnen mensen nieuwe dashboards maken op basis van beheerde databronnen, samenwerken met anderen en op de hoogte blijven van data via abonnementen en waarschuwingen. Met deze producten kunnen mensen vertrouwde gegevens verkennen, hun eigen inhoud op maat maken, gegevens delen en samen werken aan gegevens, en op de hoogte blijven van belangrijke datapunten met datagestuurde waarschuwingen. En dit alles gewoon vanuit een webbrowser!

Tableau Viewer

Met Tableau Viewer kunnen organisaties de waarde van data en analyses op een zeer kosteneffectieve manier uitbreiden naar alle medewerkers. Dit product helpt mensen om op basis van vertrouwde inhoud datagestuurde beslissingen te nemen via dashboards en visualisaties die door anderen zijn gemaakt op een veilig, gebruiksvriendelijk platform. Klanten kunnen dashboards bekijken en filteren, abonnementen op dashboards plaatsen en beheren, en datagestuurde waarschuwingen ontvangen, allemaal via mobiel en/of het web.

Tableau geeft organisaties de flexibiliteit om te kopen wat ze nodig hebben, wanneer ze dat nodig hebben. Ze kunnen kiezen voor een oplossing als SaaS, in de openbare cloud of als lokale of hybride implementatie en deze beschikbaar stellen voor individuele analisten, maar ook inzetten als grootschalige bedrijfsimplementatie. Daarnaast is er een ruime keuze aan abonnementen. De nieuwe toegespitste producten van Tableau stellen mensen ook in staat om de kracht van analyses op een flexibele, gemakkelijk schaalbare en snel uitbreidbare manier te gebruiken. Volledige organisaties hebben nu de flexibiliteit om voor een logische prijs licenties af te nemen die aansluiten op de capaciteiten van elke persoon. Hierdoor zijn minder investeringen vooraf nodig en kan hoogwaardige business intelligence in de hele organisatie nog gemakkelijker worden geschaald.

