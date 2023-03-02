Tachiz Group стремится расширить свое присутствие в Европе на фоне роста рынка

ТАЙНАНЬ (Тайвань), 2 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Ведущий тайваньский производитель popping boba (желейных шариков с соком внутри) Tachiz Group с радостью объявляет о своем международном плане расширения, ориентированном на европейских клиентов после первоначального успеха в регионе. В рамках подготовки Tachiz участвует в двух наиболее важных отраслевых выставках — FOODEX Japan 2023 и FHA-HoReCa — чтобы поделиться своей страстью к этим сочным жемчужинам на международной арене и обеспечить рост доходов благодаря растущей популярности этого лакомства.

История успеха в бурно развивающейся индустрии popping boba

Благодаря обширному опыту Tachiz Group произвела фурор в быстро развивающейся индустрии popping boba, и может похвастаться прогнозируемым совокупным среднегодовым приростом (CAGR) в размере 10,70% на период прогноза 2022-2029 гг., главным образом обусловленным растущей популярностью экзотического «пузырькового чая», где используются эти сочные жемчужины.

«В прошлом году среднегодовые темпы роста Tachiz Group составили 65% по всему миру, а в Европе объем заказов оптовиков из таких стран, как Германия, Италия и Франция, увеличился примерно на 20%. На данный момент мы сотрудничаем с 30 франшизами по всей Европе и в Австралии с положительными результатами, и у нас прекрасные перспективы в этих ключевых регионах», — заявила генеральный директор Tachiz Group Ирис Чанг (Iris Chang).

Даря потребителям уникальные впечатления от сочных жемчужин разного цвета и размера, компания Tachiz Group создала свой бренд, используя лучшие натуральные ингредиенты, применяя новейшие технологии питания и внедряя строгие процессы тестирования, что подтверждается сертификацией FSSC 22000 и халяль.

Предстоящий тур по выставкам

Компания Tachiz Group стремится к дальнейшему повышению узнаваемости своего бренда по всему миру благодаря участию в выставках FOODEX Japan 2023 и FHA-HoReCa в Сингапуре, формируя узнаваемость для будущих выставок в Европе. Благодаря этим мероприятиям компания также ищет потенциальных партнеров, чтобы найти больше потребителей своего продукта popping boba.

На обоих мероприятиях Tachiz продемонстрирует шесть наиболее популярных вкусов: клубника, манго, личи, маракуйя, черника и киви. На каждой из выставок, а также в режиме онлайн всем покупающим впервые предлагается один бесплатный товар за покупку сразу десяти. Для получения более подробной информации об этой рекламной акции обращайтесь по адресу [email protected].

Информация о компании Tachiz Group

Основанная в 2015 году, Tachiz Enterprise Co., Ltd. использует новейшие технологии и внедряет инновационные бизнес-принципы для непрерывного создания разнообразных и вкусных popping boba. Благодаря высококачественным натуральным ингредиентам, тщательно продуманным процессам тестирования и сертификациям, таким как FSSC 22000 и халяль, она поставляет лучшую в отрасли продукцию для индустрии прохладительных напитков и закусок и их потребителей.

Контакты для прессы

TACHIZ Enterprise Co., Ltd.

Рутина Лин (Rutina Lin),

+886-6-2701491 доб. 105

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2008471/Tachiz_news_picture.jpg

SOURCE Tachiz Enterprise Co., Ltd.