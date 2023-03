TAINAN, Tajwan, 2 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Grupa Tachiz, wiodący tajwański producent kulek popping boba, ma przyjemność ogłosić swój plan ekspansji międzynarodowej skoncentrowany na klientach europejskich, po początkowym sukcesie w tym regionie. Na rozgrzewkę Tachiz weźmie udział w dwóch prestiżowych targach branżowych - FOODEX Japan 2023 i FHA-HoReCa, aby zaprezentować swoją pasję do tworzenia kulek popping boba na arenie międzynarodowej i wykorzystać rosnącą popularność tego przysmaku.

Historia sukcesu w rozwijającej się branży kulek popping boba

Grupa Tachiz zamierza zwiększać swoją obecność w Europie w związku z rozwojem rynkowym

Dzięki bogatemu doświadczeniu Grupa Tachiz śmiało zaznacza swoją obecność w rozwijającej się branży kulek popping boba, dla której wskaźnik CAGR przewidywany na lata 2022-2029 wynosi 10.70%, co w dużej mierze wynika z rosnącej popularności egzotycznych trendów bubble tea, takich jak pękające perły owocowe.

„W ciągu ostatniego roku Grupa Tachiz odnotowała średni roczny wzrost o 65% na całym świecie, a w Europie wielkość zamówień składanych przez odbiorców prowadzących działalność na szeroką skalę, z krajów takich jak Niemcy, Włochy i Francja, wzrosła o około 20%. Do tej pory nawiązaliśmy współpracę z 30 franczyzobiorcami w Europie i Australii, osiągając korzystne wyniki. Przewidujemy zatem świetlaną przyszłość w tych kluczowych regionach" - powiedziała Iris Chang, dyrektor generalny Grupy Tachiz.

Poza zapewnieniem konsumentom wyjątkowego doświadczenia, jakim jest możliwość dostosowania pękających pereł owocowych do indywidualnych potrzeb, Grupa Tachiz buduje swoją markę dzięki wykorzystywaniu najlepszych naturalnych składników, stosowaniu najnowocześniejszych technologii spożywczych i wdrażaniu rygorystycznych procesów testowania, czego dowodem są przyznane jej certyfikaty FSSC 22000 i Halal.

Plany dotyczące udziału w targach

Grupa Tachiz zamierza w dalszym ciągu wzmacniać świadomość swojej marki na arenie międzynarodowej poprzez udział w targach FOODEX Japan 2023 i FHA-HoReCa w Singapurze, zdobywając cenne doświadczenie, które zaprocentuje podczas przyszłych targów w Europie. Uczestnicząc w tych wydarzeniach, marka poszukuje również potencjalnych partnerów, aby dostarczyć swoje produkty do większej liczby konsumentów.

Podczas obu wydarzeń Tachiz zaprezentuje sześć najpopularniejszych smaków - truskawkowy, mango, liczi, marakuja, jagodowy i kiwi. Podczas każdego wydarzenia, a także w ramach działań prowadzonych w Internecie, marka oferuje pierwszym nabywcom jeden darmowy produkt przy zakupie hurtowym dziesięciu sztuk. Więcej informacji na temat tej promocji można uzyskać pod adresem: [email protected].

Grupa Tachiz

Założona w 2015 r. Enterprise Co, Ltd. wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i wyznaje innowacyjne filozofie biznesowe, aby nieustannie tworzyć dostosowane do indywidualnych potrzeb i odznaczające się doskonałym smakiem kulki popping boba. Dzięki naturalnym składnikom wysokiej jakości, skrupulatnym procesom testowania i certyfikatom FSSC 22000 i Halal firma zapewnia wiodące w branży produkty dla dostawców przekąsek oraz samych konsumentów.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2008471/Tachiz_news_picture.jpg

KONTAKT:

TACHIZ Enterprise Co., Ltd.

Rutina Lin

tel. +886-6-2701491#105

e-mail: [email protected]

SOURCE Tachiz Enterprise Co., Ltd.