TAINAN, Taiwan, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le fabricant majeur Taïwanais de popping boba (perles de fruits), le Groupe Tachiz, se fait un plaisir d'annoncer son plan d'expansion internationale centré sur la clientèle européenne suite à son succès initial dans la région. En guise de démarrage, Tachiz participe à deux des plus gros salons du secteur, à savoir le FOODEX Japan 2023 et le FHA-HoReCa, pour transmettre sa passion pour les popping boba sur la scène internationale et capitaliser sur la popularité grandissante de cette gourmandise.

Le Groupe Tachiz souhaite développer sa présence en Europe suite à la croissance du marché

Une success story dans le secteur croissant de la popping boba

Fort d'une grande expérience, le Groupe Tachiz a fait des vagues dans le secteur croissant de la popping boba qui se vante d'un potentiel CAGR de 10,70 % pour la période de prévision de 2022-2029 , largement influencé par la popularité croissante des tendances comme le bubble tea avec ses perles de fruits.

« Au cours de l'année passée, le Groupe Tachiz a vu un taux de croissance annuelle moyen de 65 % dans le monde entier, et en Europe, le volume des commandes passées par les commerçants à grande échelle de pays comme l'Allemagne, l'Italie et la France a augmenté d'environ 20 %. Jusqu'à présent nos partenariats avec 30 franchisés en Europe et en Australie ont été une réussite, et nous prévoyons un bel avenir pour ces régions clés, » a souligné Iris Chang, directrice générale du Groupe Tachiz.

En plus de fournir aux consommateurs une expérience unique grâce à des popping boba personnalisables, le Groupe Tachiz a construit sa marque en utilisant les meilleurs ingrédients naturels, des technologies alimentaires de pointe, et en mettant en place des processus de test rigoureux, comme le prouvent ses certifications FSSC 22000 et Halal.

Prochains salons

Le Groupe Tachiz souhaite davantage renforcer la notoriété de la marque à l'internationale en participant au FOODEX Japan 2023 et au FHA-HoReCa à Singapour, lui permettant ainsi une précieuse visibilité pour les prochains salons en Europe. Grâce à ces événements, la marque cherche également des partenaires potentiels pour faire découvrir ses popping boba à plus de consommateurs.

Sur ces deux événements, Tachiz fera la démonstration de six de ses saveurs les plus prisées : fraise, mangue, litchi, fruit de la passion, myrtilles et kiwi. Sur les événements mais aussi en ligne, la marque offre à ceux qui achètent chez eux pour la première fois un article gratuit pour un achat groupé de 10 articles. Pour plus d'informations sur cette promotion, veuillez contacter [email protected].

À propos du Groupe Tachiz

Fondé en 2015, Tachiz Enterprise Co., Ltd. utilise des technologies de pointe et adopte des philosophies d'entreprise innovantes pour créer sans relâche de délicieuses popping boba personnalisables. Les ingrédients naturels de haute qualité, les processus de test méticuleux et les certifications tels que la FSSC 22000 et Halal assurent les meilleurs produits aux entreprises de rafraîchissement qui les achètent, ainsi qu'aux consommateurs.

Media Contact TACHIZ Enterprise Co., Ltd.

Rutina Lin

+886-6-2701491#105

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2008471/Tachiz_news_picture.jpg

SOURCE Tachiz Enterprise Co., Ltd.