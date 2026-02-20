Tadej Pogačar erscheint bei der KuCoin EU-Einführungsveranstaltung in Wien

WIEN, 20. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Der Weltklasse-Radrennfahrer Tadej Pogačar erschien in Wien zusammen mit der KuCoin-Führung bei der offiziellen KuCoin-EU-Einführungsveranstaltung und markierte damit seinen ersten öffentlichen Auftritt im Zusammenhang mit der kürzlich angekündigten Partnerschaft der Plattform.

image

An der Veranstaltung nahmen BC Wong, CEO von KuCoin, Sabina Liu, Geschäftsführerin von KuCoin EU, Christian Niedermüller, COO von KuCoin EU, Führungskräfte, Medienvertreter und geladene Gäste teil, um die Gründung von KuCoin EU zu feiern und die Partnerschaft einem europäischen Publikum vorzustellen.

Pogačar schloss sich während der Pressekonferenz dem Führungsteam von KuCoin an und nahm später an der VIP-Gala teil, wodurch er die kooperative Natur der Beziehung unterstrich. Seine Anwesenheit spiegelte die gemeinsamen Werte wider, die im Mittelpunkt der Partnerschaft stehen – Disziplin, Beständigkeit und langfristige Leistung.

„Auf höchstem Niveau im Radsport kommt der Erfolg von der Vorbereitung und der Fähigkeit, über einen längeren Zeitraum konzentriert zu bleiben", sagte Pogačar während der Veranstaltung. „Leistung wird Schritt für Schritt aufgebaut, und Vertrauen wird auf die gleiche Weise gewonnen."

BC Wong, CEO von KuCoin, merkte an, dass die Partnerschaft für ein gemeinsames Bekenntnis zu Professionalität und nachhaltiger Exzellenz steht.

„Tadejs Herangehensweise an den Spitzensport spiegelt Disziplin und Beständigkeit auf höchstem Niveau wider", sagte BC. „Diese Eigenschaften stehen in starkem Einklang mit unserer Vorstellung von langfristiger Entwicklung."

Pogačar gilt weithin als einer der erfolgreichsten Radfahrer seiner Generation und hat sich durch seine anhaltenden Erfolge auf den anspruchsvollsten Etappen des Radsports weltweite Anerkennung erworben. Seine Betonung von Vorbereitung, Sicherheit und Beständigkeit hat ihn zu einem der prägenden Athleten des modernen Profi-Radsports gemacht.

Die Auftaktveranstaltung in Wien war ein öffentlicher Meilenstein für die Partnerschaft, bei der Sport und digitale Innovation in einem Rahmen zusammenkamen, der Professionalität und langfristiges Engagement statt kurzfristiger Sichtbarkeit in den Vordergrund stellte.

KuCoin erklärte, dass die Zusammenarbeit durch wertorientiertes Engagement weiter ausgebaut werden soll, wobei gemeinsame Prinzipien wie Leistung, Disziplin und Glaubwürdigkeit im Vordergrund stehen.

Informationen zu KuCoin

KuCoin wurde 2017 gegründet und ist eine führende globale Krypto-Plattform, der über 40 Millionen Nutzer in mehr als 200 Ländern und Regionen vertrauen. Die Plattform bietet innovative und konforme Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte und bietet Zugang zu mehr als 1.000 börsennotierten Token, Spot- und Futures-Handel, institutionelle Vermögensverwaltung und eine Web3-Wallet. KuCoin erbringt keine Dienstleistungen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Im EWR* wird KuCoin EU von der KuCoin EU Exchange GmbH betrieben.

Informationen zu Tadej Pogačar

Tadej Pogačar ist einer der weltweit führenden Radprofis und gehört zu den erfolgreichsten Sportlern seiner Generation. Als viermaliger Tour-de-France-Sieger und aktueller UCI-Straßenweltmeister gilt er weithin als einer der größten Fahrer der modernen Radsportära. Pogačar, der für seine Disziplin, Beständigkeit und technische Präzision bekannt ist, hat auf höchstem Niveau des Profiradsports nachhaltig Erfolge erzielt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2916015/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg