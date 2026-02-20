Tadej Pogačar participe au lancement de KuCoin EU à Vienne

VIENNE, 20 février 2026 /PRNewswire/ -- Le cycliste de renommée mondiale Tadej Pogačar est apparu à Vienne aux côtés des dirigeants de KuCoin lors de l'événement officiel de lancement de KuCoin EU, marquant ainsi sa première apparition publique dans le cadre du partenariat récemment annoncé par la plateforme.

image

L'événement a réuni le PDG de KuCoin, BC Wong, la directrice générale de KuCoin EU, Sabina Liu, le directeur de l'exploitation de KuCoin EU, Christian Niedermüller, des cadres supérieurs, des représentants des médias et des invités pour célébrer le lancement de KuCoin EU et présenter le partenariat à un public européen.

Tadej Pogačar a rejoint l'équipe dirigeante de KuCoin lors de la conférence de presse et a ensuite assisté à la soirée VIP, soulignant ainsi la nature collaborative de la relation. Sa présence reflétait les valeurs partagées au cœur du partenariat : discipline, cohérence et performance à long terme.

« Au plus haut niveau du cyclisme, le succès découle d'une préparation minutieuse et d'une concentration constante au fil du temps », a déclaré Tadej Pogačar lors de l'événement. « La performance se construit progressivement, et la confiance se gagne de la même manière ».

BC Wong, le PDG de KuCoin, a noté que ce partenariat représentait une croyance commune dans le professionnalisme et l'excellence durable.

« L'approche de Tadej en matière de sport d'élite reflète la discipline et la constance au plus haut niveau », a avancé BC. « Ces qualités sont en parfaite adéquation avec notre conception du développement à long terme. »

Largement considéré comme l'un des cyclistes les plus accomplis de sa génération, Tadej Pogačar a acquis une reconnaissance mondiale pour un succès durable sur les étapes les plus exigeantes du cyclisme. L'importance qu'il accorde à la préparation, à la sécurité et à la régularité a fait de lui l'un des athlètes les plus marquants du cyclisme professionnel moderne.

L'événement de lancement à Vienne a été un moment symbolique pour la visibilité du partenariat, réunissant le sport et l'innovation numérique dans un cadre qui mettait l'accent sur le professionnalisme et l'engagement à long terme plutôt que sur la visibilité à court terme.

KuCoin a déclaré que la collaboration continuera d'évoluer grâce à un engagement axé sur la valeur, mettant en évidence des principes communs de performance, de discipline et de crédibilité.

À propos de KuCoin

Fondé en 2017, KuCoin est une plateforme crypto mondiale de premier plan à laquelle font confiance plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. La plateforme propose des services innovants et conformes en matière d'actifs numériques, permettant un accès à plus de 1 000 jetons cotés, des transactions au comptant et à terme, une gestion de patrimoine institutionnel et un portefeuille Web3. KuCoin ne propose pas de services dans l'Espace économique européen (EEE). Dans l'EEE*, KuCoin EU est géré par KuCoin EU Exchange GmbH.

À propos de Tadej Pogačar

Tadej Pogačar est l'un des meilleurs cyclistes professionnels au monde et figure parmi les athlètes les plus accomplis de sa génération. Quadruple champion du Tour de France et actuel champion du monde route UCI, il est largement considéré comme l'un des plus grands coureurs de l'ère cycliste moderne. Connu pour sa discipline, sa constance et sa précision technique, Tadej Pogačar a connu un succès durable au plus haut niveau du cyclisme professionnel.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2916015/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg