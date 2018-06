Tahitimare : luxe, services et sécurité pour repenser le concept de vacances à Jesolo

Tahitimare, une nouvelle résidence de bord de mer à Jesolo Lido, à proximité de Venise, est un rêve devenu réalité avec pour objectif de repenser le concept de vacances à Jesolo (Haute Adriatique). Joyau niché sur la côté d'une des stations balnéaires les plus attractives d'Italie, Tahitimare s'étend sur 15km de côte et affiche 13 pavillons bleus pour la propreté de son littoral, son port touristique, ses terrains de golf et ses restaurants de luxe.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/707162/Tahitimare_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/707161/Tahitimare.jpg )

Tahitimare arbore une architecture design avec des lignes épurées et raffinées pour des résidences d'une excellence rare. Les intérieurs ultra-modernes avec leurs élégantes terrasses et les panoramas créent un paradis paisible conçu pour profiter de la vie et du confort. Des exemples d'appartements peuvent d'ores et déjà être visités.

La piscine à débordement avec vue sur mer, des systèmes d'intégration domotique avec commande à distance, des systèmes de vidéosurveillance , de régulation thermique, la télévision satellite et le Wi-Fi figurent parmi les services et le confort proposé. Tahitimare travaille en synergie avec l'hôtel de luxe adjacent dans lequel les propriétaires d'appartement peuvent profiter d'offres spéciales et exclusives : un restaurant de luxe, un spa ainsi que d'autres services de qualité.

« Le Tahitimare s'adresse au public contemporain et dynamique qui est attentif aux innovations technologiques dans un cadre architectural haut de gamme, » expliquent les représentants de la société IVL, constituée d'entrepreneurs vénitiens qui ont permis de réaliser ce rêve. Ils ajoutent que « l'établissement reflète les principes qui ont inspiré notre société ». « Une solide réalité qui combine l'ambition et la passion au service de l'excellence. »

Les résidences : types et caractéristiques: le complexe comprend une grande variété de résidences : 67/68 m², 71/73 m² et 85/87 m², un appartement-terrasse de 200 m². Tous les appartements sont en classe d'énergie A et disposent d'un parking privatif au sous-sol.

Commande à distance : les systèmes d'intégration domotique, conçus pour gérer l'appartement à distance, assurent le plus haut niveau de performance des systèmes de commande à distance.

Sécurité : des caméras de surveillance, des interphones vidéo et des systèmes d'alarme anti-intrusion permettent de surveiller les appartements en deux modes : volumétrique et le périmètre.

Télévision satellite et Wi-Fi : les systèmes de réception des programmes de télévision terrestres (TNT) et des programmes satellites sont équipés de câbles à fibre optique permettant la distribution de jusqu'à 4 satellites. Et les dispositifs Wi-Fi répartis dans chaque appartement offrent une connexion rapide et sûre au réseau.

Informations et achats auprès de la société Euroimmobiliare di Montino Andrea & C. s.a.s. Via Bafile, 228 - Jesolo (VE). http://www.tahitimare.com/

Contact :

Pietro Lucchese

Tél. : +39-335-7040604

E-mail : pietrolucchese@nextcommunications.it

SOURCE Tahitimare