Tahitimare: Luxus, Services und Sicherheit für Urlaub in Jesolo nach ganz neuen Maßstäben

Tahitimare, eine neue Residenz am Meer in Jesolo Lido, nur wenige Kilometer von Venedig entfernt, ist ein wahr gewordener Traum, und hat zum Ziel, die Vorstellung von Urlaub in Jesolo (an der italienischen Adria) ganz neu zu erfinden. Das "Juwel" Tahitimare, das sich an die Küstenlinie eines der schönsten italienischen Meeresresorts schmiegt, verfügt über 15 km Küste, 13 Blaue Flaggen für seine sauberen Strände, den Touristikhafen, Golfplätze und Luxusrestaurants.

Tahitimare zeichnet sich durch ein architektonisches Design mit klaren und verfeinerten Linien für Domizile purer Eleganz aus. Die hypermoderne Inneneinrichtungen mit eleganten Terrassen und herrlichem Panorama erschaffen ein friedvolles "Paradies", das dazu erdacht wurde, das Leben und jeden nur erdenklichen Komfort zu genießen. Beispielhafte Apartments stehen bereits für eine Besichtigung zur Verfügung.

Zu den Services und komfortablen Einrichtungen zählen der Infinity Pool mit Meerblick, Smart-Home-Integrationssysteme mit Fernüberwachung, Video-Sicherheitssysteme, Thermoregulierung, TV-Satellit und Wi-Fi. Tahitimare entsteht in Zusammenarbeit mit dem angrenzenden Luxushotel, sodass die Eigentümer der Apartments in den Genuss besonderer und exklusiver Angebote kommen: ein Luxusrestaurant, Wellness-Center und andere erstklassige Services.

"Das Domizil Tahitimare richtet sich an moderne und dynamische Menschen, die sich intensiv mit technischen Innovationen in einem architektonischen Rahmen der Luxusklasse beschäftigen", so die Vertreter der IVL-Gesellschaft, die aus venezianischen Unternehmern besteht, die die Verwirklichung dieses Traums ermöglicht haben. "Die Anlage spiegelt die Prinzipien wider, die unsere Gesellschaft inspiriert haben", fügten sie hinzu. "Eine beständige Realität, die Ambition mit einer Leidenschaft für hervorragende Leistung verbindet."

Apartments: Klassen und Ausstattungen: die Wohnanlage verfügt über eine große Auswahl an unterschiedlichen Apartments mit 50 Quadratmetern, 67/68 Quadratmetern, 71/73 Quadratmetern, 85/87 Quadratmetern sowie einem Penthouse mit 200 Quadratmetern Wohnfläche. Alle Apartments haben die Energieklasse A und verfügen über private Parkplätze in der Tiefgarage.

Fernüberwachung: das höchste Leistungsniveau der Fernüberwachungssysteme wird durch die Smart-Home-Integrationssysteme gewährleistet, die dazu entwickelt wurden, das Apartment aus der Ferne zu kontrollieren.

Sicherheit: Videoüberwachungskameras, Video-Gegensprechanlagen und Einbruchalarmsysteme überwachen die Apartments mit zwei Methoden: Innenraum-und Freigeländeüberwachung.

Satellitenfernsehen und Wi-Fi : Die Empfangssysteme für terrestrische Fernsehprogramme (DVB-TV) und Satellitenprogramme haben Glasfaserkabel, die eine Ausstrahlung über bis zu vier Satelliten ermöglicht. Und die Wi-Fi-Geräte, die in jedem Apartment zu finden sind, bieten eine schnelle und sichere Netzwerkverbindung.

Für Informationen und Kaufanfragen wenden Sie sich bitte an Euroimmobiliare di Montino Andrea & C. s.a.s. Via Bafile, 228 - Jesolo (VE). http://www.tahitimare.com/



Ansprechpartner:

Pietro Lucchese

Tel.: +39-335-7040604

E-Mail: pietrolucchese@nextcommunications.it

