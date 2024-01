Taïwan accroît ses investissements pour renforcer les initiatives de collaboration internationale, permettant ainsi aux contenus et aux talents taïwanais de prospérer sur le marché mondial

TAIPEI, 24 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Afin d'agréger un volume accru de contenu taïwanais destiné à un public mondial et de favoriser les possibilités de collaboration entre Taïwan et la communauté internationale, la Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) a officiellement lancé le « Programme de cofinancement international de Taïwan 2.0 » (TICP 2.0). Ce programme vise à s'aligner étroitement sur les modèles d'investissement du marché international et à répondre aux besoins réels des acteurs de l'industrie, en facilitant les projets d'investissement à plus grande échelle et en soutenant la production d'un contenu diversifié. L'objectif est d'accroître les possibilités de collaboration entre Taïwan et la communauté internationale, en promouvant les œuvres et les talents taïwanais sur la scène internationale.

Le « Programme de cofinancement international (TICP) » original avait investi dans 37 projets, ce qui lui avait permis de se forger une réputation internationale et de remporter des succès importants. Parmi les exemples récents, citons le film « La Dernière Reine », coproduit par Taïwan, la France et l'Algérie, qui a remporté des prix au Festival du film de la Mer Rouge et à la Mostra de Venise, et « Pour la France », coproduit par Taïwan et la France, qui a été nominé dans la section « Orizzonti » à la 79e édition du Festival international du film de Venise.

Pour mieux s'aligner sur les demandes du marché international et améliorer l'efficacité des investissements, la TAICCA a optimisé et mis à niveau le programme d'investissement original de coopération internationale, en introduisant « Programme de cofinancement international de Taïwan 2.0 » (TICP 2.0). Les acteurs de l'industrie peuvent soumettre des projets en fonction de leurs besoins ou de leurs considérations budgétaires. À l'avenir, les projets devront intégrer les trois éléments suivants : des éléments taïwanais, des coentreprises ou des coproductions internationales et des canaux de distribution internationaux. Ces projets seront soumis à un processus d'évaluation et d'examen des investissements.

La TAICCA souligne que la coopération internationale en matière d'investissement a toujours été une priorité. Au cours du processus d'optimisation et de mise à niveau, les demandes et les examens du programme se sont poursuivis, et parmi les demandes récentes figurent des coproductions entre Taïwan et le Japon, des coproductions entre Taïwan et la Corée et des coproductions entre Taïwan et la Malaisie.

Le programme mis à niveau se concentre sur trois points clés :

1.L'augmentation du ratio d'investissement : Afin d'encourager des projets comportant une part importante d'éléments taïwanais, le plafond d'investissement a été relevé de 30 % à 49 % pour les projets qui concentrent une forte part d'éléments taïwanais.

2.La suppression du montant maximal d'investissement : Afin de faciliter la mise en place de projets d'investissement d'envergure internationale à Taïwan, le plafond initial d'investissement fixé à 300 000 $ pour un seul projet a été supprimé, ce qui permet d'obtenir un soutien financier plus important.

3.La diversification des projets d'investissement : Afin d'accroître la visibilité internationale des œuvres taïwanaises, en plus d'investir dans des films non commerciaux de petite ou moyenne envergure, le TICP 2.0 mis à niveau investira également dans une gamme plus diversifiée de films, de documentaires et d'autres types d'œuvres audiovisuelles commercialement viables.

Pour en savoir plus sur le programme, veuillez consulter le site (en mandarin) : https://taicca.tw/article/c124d297

Pour toute question, veuillez contacter : [email protected]

À propos de la TAICCA ( https://en.taicca.tw/)

La Taiwan Creative Content Agency (TAICCA), créée en juin 2019 et soutenue par le ministère de la Culture, est une organisation intermédiaire professionnelle qui œuvre à la promotion du développement des industries taïwanaises de contenu, notamment le cinéma et la télévision, l'édition, la musique pop, l'ACG, etc.