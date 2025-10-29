Taiwan TCM-Pavillon zieht weltweites Interesse auf der CPHI Frankfurt 2025 auf sich

Evidenzbasierte Formeln und globale Partnerschaften zeigen Taiwans Stärke in der integrativen Medizin

FRANKFURT, Deutschland, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der taiwanesische Pavillon für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) auf der CPHI Frankfurt 2025 (28.-30. Oktober) stieß auf großes internationales Interesse und zog pharmazeutische Fachleute und Händler aus der ganzen Welt an, die eine Zusammenarbeit bei evidenzbasierten pflanzlichen Innovationen und OEM/ODM-Partnerschaften anstrebten.

Taiwan’s TCM Pavilion team at CPHI Frankfurt 2025, representing Taiwan’s national effort in advancing evidence-based TCM globally. Taiwan Traditional Chinese Medicine Pavilion is selected to be featured on the CPHI Newsbeat Stage, pitching a story directly to international industry press.

Der vom Department of Chinese Medicine and Pharmacy (DCMP) des taiwanesischen Ministeriums für Gesundheit und Wohlfahrt (MOHW) organisierte und vom Taiwan Institute of Economic Research (TIER) durchgeführte Pavillon unterstreicht Taiwans ganzheitlichen Ansatz in der traditionellen Medizin, der ein reiches klinisches Erbe, moderne wissenschaftliche Validierung und solide regulatorische Unterstützung miteinander verbindet.

Am ersten Tag (28. Oktober) wird der Pavillon ausgewählt, um auf der CPHI-Newsbeat-Bühne vorgestellt zu werden, wobei eine Geschichte direkt an die internationale Fachpresse weitergegeben wird. Während der Sitzung machte TIER eine kurze Ankündigung, wie Taiwans TCM-Modell durch Wissenschaft und Innovation neu definiert wird, gefolgt von einem kurzen Interview mit Raman Sehgal, dem Gastgeber von Molecule to Market, einem führenden Podcast für Biowissenschaften, an dem etwa zehn Medienvertreter teilnahmen. In der Diskussion wurde NRICM101, das während der COVID-19-Pandemie entwickelt wurde, als führendes Beispiel für Taiwans evidenzbasierten Ansatz hervorgehoben, der durch mehrere von Fachleuten begutachtete Studien gestützt wird, die seine Wirksamkeit bei der Verringerung schwerer Krankheitsfälle belegen.

Fünf führende taiwanesische Unternehmen - Chuang Song Zong, Li Kang Biotech, Timing Pharmaceutical, Taiwan Three Mast und Grape King Bio - repräsentieren die dynamische taiwanesische TCM-Industrie, die Spitzenleistungen in der Forschung, innovative Produktentwicklung und GMP-zertifizierte Herstellung für den Weltmarkt verbindet.

Das wissenschaftliche Herzstück des Pavillons, das vom Nationalen Forschungsinstitut für Chinesische Medizin (NRICM) entwickelt wurde, präsentiert auch NRICM101 und NRICM102 - Formeln mit pharmakologischen Wirkungen, die auf mehrere Ziele ausgerichtet sind und die virale Aktivität hemmen, Entzündungen reduzieren und schwere COVID-19-Folgen verhindern. NRICM102-Anwender weisen eine um 74 % niedrigere Sterblichkeitsrate auf, was das weltweite Potenzial des wissenschaftlichen TCM-Modells in Taiwan unterstreicht.

„Taiwans Integration von TCM und moderner Wissenschaft findet weiterhin weltweite Anerkennung", sagte Dr. Yi-Chang Su, Direktor des DCMP und NRICM. „Wir freuen uns darauf, Partnerschaften aufzubauen, die vertrauenswürdige, evidenzbasierte TCM in breitere Märkte bringen."

Während der gesamten Ausstellung treffen sich die Delegierten des Pavillons mit Pharmaunternehmen, Zulassungsexperten und Industrieförderungsorganisationen aus Europa und Amerika, um eine mögliche Zusammenarbeit auszuloten und die globale Gesundheit durch Taiwans evidenzbasiertes TCM-Modell zu fördern.

