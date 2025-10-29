Taiwan Le pavillon des MTC suscite l'intérêt du monde entier à l'exposition CPHI Francfort 2025

Des formules fondées sur des données probantes et des partenariats mondiaux témoignent de la force de Taïwan dans le domaine de la médecine intégrative

FRANCFORT, Allemagne, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le pavillon de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) de Taiwan au CPHI Francfort 2025 (28-30 octobre) a suscité un vif intérêt international, attirant des professionnels pharmaceutiques et des distributeurs du monde entier à la recherche d'une collaboration dans le domaine des innovations à base de plantes fondées sur des preuves et des partenariats OEM/ODM.

Taiwan’s TCM Pavilion team at CPHI Frankfurt 2025, representing Taiwan’s national effort in advancing evidence-based TCM globally. Taiwan Traditional Chinese Medicine Pavilion is selected to be featured on the CPHI Newsbeat Stage, pitching a story directly to international industry press.

Organisé par le département de médecine et de pharmacie chinoises (DCMP) du ministère taïwanais de la santé et des affaires sociales (MOHW) et mis en œuvre par l'Institut taïwanais de recherche économique (TIER), le pavillon met en lumière l'approche intégrée de la médecine traditionnelle à Taïwan, qui associe un riche patrimoine clinique, une validation scientifique moderne et un solide soutien réglementaire.

Le premier jour (28 octobre), le pavillon est sélectionné pour être présenté sur la scène Newsbeat de l'ISPC, en présentant un article directement à la presse industrielle internationale. Au cours de la session, TIER a fait une brève annonce présentant la redéfinition du modèle taïwanais de MTC par la science et l'innovation, suivie d'une brève interview de Raman Sehgal, l'animateur de Molecule to Market, un podcast de premier plan sur les sciences de la vie, en présence d'une dizaine de médias. La discussion a mis en évidence NRICM101, développé pendant la pandémie de COVID-19, comme un exemple majeur de l'approche taïwanaise basée sur des preuves, soutenue par de multiples études évaluées par des pairs démontrant son efficacité dans la réduction des résultats graves.

Le pavillon présente cinq entreprises taïwanaises de premier plan - Chuang Song Zong, Li Kang Biotech, Timing Pharmaceutical, Taiwan Three Mast et Grape King Bio - représentant l'industrie dynamique de la MTC à Taïwan, qui fait le lien entre l'excellence de la recherche, le développement de produits innovants et la fabrication certifiée GMP pour les marchés mondiaux.

La pièce maîtresse scientifique du pavillon, développée par l'Institut national de recherche en médecine chinoise (NRICM), présente également NRICM101 et NRICM102, des formules aux actions pharmacologiques multi-cibles qui inhibent l'activité virale, réduisent l'inflammation et préviennent les conséquences graves du COVID-19. Les utilisateurs de NRICM102 présentent un taux de mortalité inférieur de 74 %, ce qui souligne le potentiel mondial du modèle scientifique taïwanais de MTC.

« L'intégration par Taïwan de la MTC et de la science moderne continue d'être reconnue au niveau mondial », a déclaré le Dr Yi-Chang Su, directeur du DCMP et du NRICM. « Nous sommes impatients d'établir des partenariats qui permettront à des marchés plus vastes de bénéficier d'une MTC fiable et fondée sur des données probantes. »

Tout au long de l'exposition, les délégués du pavillon rencontrent des sociétés pharmaceutiques, des experts en réglementation et des organisations de promotion de l'industrie d'Europe et d'Amérique afin d'explorer les possibilités de collaboration - faire progresser la santé mondiale grâce au modèle taïwanais de MTC fondé sur des données probantes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2807394/image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2807395/image_2.jpg