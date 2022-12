TAIPÉ, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Taiwantrade.com anunciou o lançamento de um site de metaverso com avatares on-line para promover as mais recentes soluções de tecnologia digital de Taiwan.

Intitulado TTverse, o site de metaverso Taiwantrade.com permite estabelecer contatos e agendar reuniões cibernéticas com provedores de soluções digitais em várias áreas, incluindo RV/RA/RM, IA, IoT, 5G e equipamentos ópticos.

Taiwantrade.com lança o site de metaverso TTverse para conectar usuários com fornecedores de tecnologia de Taiwan

Ao entrarem no site TTverse, os visitantes são saudados por Tiffany, um avatar de IA que apresenta as reuniões on-line e os recursos de suprimento de produtos oferecidos pelo site.

O TTverse inclui pavilhões e vitrines que são apresentados por meio de RV extremamente vívida, com tecnologia de fotografia panorâmica, podendo ser acessados com um navegador de internet convencional.

Por exemplo, no pavilhão de RV para produtos de TIC, os usuários podem selecionar uma exposição e visualizá-la de todos os lados e ângulos possíveis. As exposições são capturadas digitalmente por meio de fotografia panorâmica de 360 graus, proporcionando uma visualização extremamente detalhada.

No pavilhão de RV para produtos de TIC, os compradores podem se conectar com fornecedores e fabricantes de eletrônica de consumo, produtos de telecomunicações, produtos elétricos e eletrônicos, equipamentos de segurança, e soluções de IoT inteligentes.

Para ver uma lista completa dos principais fornecedores relacionados ao metaverso de Taiwan, incluindo a XRSpace e a HTC, acesse: https://ttverse.taiwantrade.com/home.html

Consulte também os principais fornecedores de produtos de TIC: https://ict.taiwantrade.com/home.html

Disponibilizando vários serviços que facilitam o suprimento on-line direto por fornecedores de Taiwan, Taiwantrade.com é o maior site de fornecimento B2B da região.

Para acessar um banco de dados de fornecedores verificados e de alta qualidade, torne-se um membro comprador do Taiwantrade.com. Como membro comprador, você pode fazer consultas diretas sobre produtos, agendar reuniões on-line privadas e fazer pedidos de amostra aos fornecedores usando métodos de pagamento amplamente aceitos.

Mais de 90% dos exportadores de Taiwan são fornecedores registrados no Taiwantrade.com. Todas as empresas listadas no site Taiwantrade.com passam por um processo de verificação baseado no banco de dados oficial do governo, para assim garantir a confiabilidade de sua existência legal.

