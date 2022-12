Taiwantrade.com lance le site métavers TTverse pour vous mettre en relation avec les fournisseurs de technologie de Taïwan

TAIPEI, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Taiwantrade.com a récemment annoncé le lancement d'un site web métavers avec des avatars en ligne visant à promouvoir les dernières solutions technologiques numériques de Taiwan.

Le site web métavers TTverse de Taiwantrade.com permet des correspondances et des cyberrencontres avec des fournisseurs de solutions numériques dans divers domaines, notamment la RV/RA/RM, l'IA, l'IdO, la 5G et les équipements optiques.

Taiwantrade.com launches the TTverse metaverse website to connect you with technology suppliers from Taiwan

En arrivant sur le site TTverse, les visiteurs sont accueillis par Tiffany, l'avatar IA qui présente les réunions commerciales en ligne du site et les fonctionnalités de sourcing de produits.

Le TTverse comporte des pavillons et des vitrines qui sont présentés dans une RV vivante avec une technologie de photographie panoramique et qui peuvent être consultés via un navigateur Web classique.

Par exemple, dans le pavillon RV pour les produits TIC, vous pouvez sélectionner et visualiser une exposition sous tous les angles et de tous les côtés. Les objets exposés, très détaillés, sont capturés numériquement à l'aide de la photographie panoramique à 360 degrés.

Dans le pavillon RV des TIC, les acheteurs peuvent entrer en contact avec des fournisseurs et des fabricants de produits électroniques grand public, de produits de télécommunication, de produits électriques et électroniques, d'équipements de sécurité et de solutions IdO intelligentes.

Découvrez la liste complète des principaux fournisseurs taïwanais liés aux métavers, dont XRSpace et HTC : https://ttverse.taiwantrade.com/home.html

Découvrez également la liste des principaux fournisseurs de produits TIC : https://ict.taiwantrade.com/home.html

Taiwantrade.com est le plus grand site de sourcing B2B de Taïwan, qui propose divers services facilitant le sourcing en ligne directement auprès des fournisseurs taïwanais.

Devenez un membre acheteur de Taiwantrade.com pour accéder à une base de données complète de fournisseurs de haute qualité et vérifiés. En tant que membre acheteur, vous pouvez effectuer des recherches directes sur les produits, organiser des réunions d'affaires privées en ligne et passer des commandes d'échantillons aux fournisseurs en utilisant des méthodes de paiement courantes.

Plus de 90 % des exportateurs taïwanais sont des fournisseurs membres de Taiwantrade.com. Chaque profil d'entreprise sur Taiwantrade.com est soumis à un processus de vérification basé sur la base de données officielle du gouvernement afin de garantir la fiabilité de leur existence légale.

Ad by BOFT

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1960520/Taiwantrade_com_launches_TTverse_metaverse_website_connect_technology_suppliers_Taiwan.jpg

SOURCE Taiwantrade.com