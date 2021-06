Taj é nomeada a marca de hotéis mais forte do mundo

O Sr. Puneet Chhatwal, diretor administrativo e CEO da Indian Hotels Company , disse: "Este é um momento de orgulho para o setor indiano de hospitalidade no cenário global. A nomeação da Taj como a marca de hotel mais forte do mundo é uma prova da confiança inabalável que nossos hóspedes sempre depositaram em nossa empresa e do carinho e cuidado sincero que nossos funcionários incorporaram dia após dia. Continuaremos nossos esforços para elevar as experiências de alta qualidade em hospitalidade de luxo e oferecer a magia da Tajness a todos os interessados."

A Taj recebeu uma pontuação total de 89,3 em 100 do Índice de Força da Marca, e recebeu a classificação AAA correspondente para familiaridade do cliente, satisfação do funcionário e reputação corporativa, bem como seu atendimento ao cliente de alta qualidade.

David Haigh, CEO da Brand Finance, disse: "Estamos emocionados em anunciar a Taj como a marca de hotel mais forte do mundo. Uma marca com um legado de um século e guardiã da venerada hospitalidade indiana que tem sido resiliente aos desafios apresentados pela pandemia no momento atual. Os viajantes globais confiaram e testaram as marcas de diferentes maneiras e a Taj surgiu no topo."

O relatório do Hotel 50 2021 também destacou a bem-sucedida implementação da empresa em sua estratégia R.E.S.E.T 2020, que proporcionou uma estrutura transformadora, ajudando a marca Taj a superar os desafios relacionados à pandemia.

Sobre a Indian Hotels Company Limited

A Indian Hotels Company Limited (IHCL) e suas subsidiárias reúnem um grupo de marcas e empresas que oferecem uma fusão da calorosa hospitalidade indiana e os serviços de alta qualidade. A IHCL tem um portfólio de 221 hotéis, incluindo 55 em desenvolvimento, em todo o mundo, em 4 continentes, 12 países e em mais de 100 locais. Esses hotéis incluem a Taj – a marca icônica para os mais exigentes viajantes, SeleQtions, uma coleção nomeada de hotéis, Vivanta, sofisticados hotéis de luxo e Ginger, que está revolucionando o segmento de luxo enxuto.

FONTE Indian Hotels Company (IHCL)

