Taj nommée marque hôtelière la plus forte au monde

M. Puneet Chhatwal, Directeur général et Directeur général d'Indian Hotels Company , a déclaré : « C'est un moment de fierté pour l'industrie hôtelière indienne sur la scène mondiale. Que Taj soit considérée comme la marque hôtelière la plus forte au monde est un témoignage de la confiance inébranlable que nos clients nous accordent ainsi que de la convivialité et l'attention sincère que nos employés incarnent jour après jour. Nous poursuivrons nos efforts pour élever les expériences de classe mondiale de l'hôtellerie de luxe et offrir la magie de Tajness à toutes nos parties prenantes. »

Taj a reçu un indice global de Force de la Marque de 89,3 sur 100, avec une note AAA pour la familiarité avec les clients, la satisfaction des employés et la réputation de l'entreprise, ainsi que pour son service clientèle de classe mondiale.

David Haigh, PDG de Brand Finance, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer que Taj est la marque hôtelière la plus forte au monde. Une marque qui a laissé un héritage séculaire et qui est la gardienne de l'hospitalité indienne vénérée a résisté aux défis posés par la pandémie en cours. Les voyageurs du monde entier se sont appuyés sur des marques et les ont testées de différentes façons, et Taj s'est imposée. »

Le rapport Hotel 50 2021 a également souligné le succès de la mise en œuvre de la stratégie R.E.S.E.T 2020, qui a fourni un cadre de transformation, aidant la marque Taj à surmonter les défis liés à la pandémie.

À propos de The Indian Hotels Company Limited

L' Indian Hotels Company Limited (IHCL) et ses filiales rassemblent un groupe de marques et d'entreprises qui offrent une fusion d'hospitalité chaleureuse indienne et de service de classe mondiale. IHCL dispose d'un portefeuille de 221 hôtels dont 55 en cours de développement à travers 4 continents, 12 pays et plus de 100 sites. Il s'agit notamment de Taj – la marque emblématique pour les voyageurs les plus exigeants, SeleQtions , une collection d'hôtels nommée, Vivanta , des hôtels haut de gamme sophistiqués et Ginger , qui révolutionne le secteur du luxe simplifié.

