Talen Energy annonce une coentreprise avec Pattern Energy pour développer son portefeuille d'infrastructures renouvelables

La coentreprise développera 1,4 gigawatts de projets d'énergie solaire et éolienne situés principalement au sein du portefeuille d'actifs de Talen et créera une possibilité d'investissement de 2,0 milliards de dollars pour la croissance de la transition énergétique

THE WOODLANDS, Texas, 14 avril 2021 /PRNewswire/ -- Talen Energy Corporation (« Talen ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu une coentreprise avec Pattern Energy Group LP (« Pattern Energy ») appelée « PT Energy Transitions » pour poursuivre le développement, le financement, la construction et l'exploitation d'environ 1,4 gigawatts de projets d'énergie renouvelable à l'échelle des services publics au cours des cinq prochaines années. PT Energy Transitions profitera des points forts collectifs de ses partenaires, y compris des capacités de développement et de construction de Pattern Energy, tout en utilisant le portefeuille d'actifs avantageux de Talen.

Le portefeuille initial du projet PT Energy Transitions comprend six installations solaires en Pennsylvanie et une installation hybride solaire et éolienne dans l'ouest des États-Unis. La coentreprise est une expansion du premier projet de développement conjoint de Talen et de Pattern Energy, Montour Solar One, une centrale solaire de 100 mégawatts, qui sera construite à côté de la centrale à combustible fossile Montour de Talen, à Washingtonville, en Pennsylvanie. Montour fait partie des centrales au charbon dont Talen a annoncé qu'elles cesseraient de brûler du charbon d'ici la fin de 2025 dans le cadre de la transformation de l'entreprise vers un avenir axé sur la durabilité, l'environnement, la société et la gouvernance (ESG). La coentreprise devrait investir environ 2,0 milliards de dollars de capitaux dans la transition énergétique au cours des cinq prochaines années, en commençant par le projet Montour Solar, qui est l'un des plus importants investissements dans les énergies renouvelables en Pennsylvanie.

« Talen est heureux d'élargir sa relation à long terme avec Pattern Energy alors que nous poursuivons notre transformation stratégique vers une plateforme de croissance de l'énergie renouvelable et de l'infrastructure numérique », a déclaré Alex Hernandez, président de Talen. « Cette coentreprise nous permettra d'accélérer notre passage à une énergie propre et d'accroître la valeur d'entreprise de Talen. PT Energy Transitions est une expression tangible de la stratégie ESG Force for Good de Talen, qui, en plus de décarboniser notre base d'actifs, investira dans nos collectivités et offrira des possibilités à notre population. »

« Le partenariat avec Talen est un choix naturel pour Pattern Energy car nous combinons les forces respectives de nos équipes pour développer un portefeuille important de projets d'énergie renouvelable à l'échelle des services publics », a déclaré Mike Garland, PDG de Pattern Energy. « Notre coentreprise accélère la transition énergétique de notre pays en utilisant le leadership de Pattern Energy dans le développement des énergies renouvelables, ainsi que la position de Talen sur le terrain et les actifs de réseau de transmission existants. Nous avons hâte de réaliser ces projets en partenariat avec Talen et d'élargir la portée de notre coentreprise PT Energy Transitions dans les années à venir. »

La direction de Talen fournira des détails supplémentaires à l'occasion de la Journée des investisseurs en actions ESG de Talen, qui se tiendra le 19 mai. Les investisseurs institutionnels peuvent s'inscrire à l'événement en cliquant sur le lien suivant : https://talenenergy.investorroom.com/2021-esg-equity-investor-day . Les renseignements contenus sur le site Web de Talen ne font pas partie de ce communiqué.

Citi a agi à titre de conseiller financier exclusif de Talen. Gibson Dunn & Crutcher, LLP, ont agi à titre de conseillers juridiques.

À propos de Talen Energy Corporation

Talen est l'une des plus grandes sociétés concurrentielles de production d'électricité et d'infrastructures en Amérique du Nord. L'entreprise possède ou contrôle une capacité de production d'environ 13 000 mégawatts au sein d'importants marchés américains de l'énergie en gros, principalement dans les régions du centre du littoral de l'Atlantique, du Texas et du Montana. Talen développe actuellement un portefeuille d'actifs à grande échelle dans les domaines des énergies renouvelables, du stockage dans des batteries et des infrastructures numériques sur un vaste territoire. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.talenenergy.com/esg-focused-future/ .

À propos de Pattern Energy

Pattern Energy est l'un des plus grands promoteurs et exploitants privés de projets éoliens, solaires, de transport et de stockage d'énergie. Son portefeuille opérationnel comprend 28 installations d'énergie renouvelable qui utilisent une technologie éprouvée et de premier ordre avec une capacité d'exploitation de 4,4 GW aux États-Unis, au Canada et au Japon. Pattern Energy est guidée par un engagement à long terme à servir les clients, à protéger l'environnement et à renforcer les collectivités. Pour plus d'informations, consultez le site www.patternenergy.com .

Contact pour les investisseurs de Talen :

Olivia Sigo

Directrice des finances, des relations avec les investisseurs et de l'ESG

281-203-5387

[email protected]

Contact pour les médias aux États-Unis :

Taryne Williams

Gestionnaire des relations avec les médias et les collectivités

610-601-0327

[email protected]

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les déclarations ou faits historiques contenus dans le présent communiqué de presse abordant des activités, des événements ou des développements que l'entreprise croit, prévoit ou anticipe être susceptibles de se produire dans le futur, y compris, mais sans s'y limiter, les objectifs ambitieux, sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs reposent sur certaines hypothèses formulées par Talen en fonction de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements prévus et d'autres facteurs qu'elle juge appropriés. Vous êtes priés de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. Tous les énoncés prospectifs sont entièrement sous réserve de la présente mise en garde. Talen n'a aucune obligation, et ne s'engage à aucune obligation, de mettre à jour ces énoncés prospectifs pour qu'ils reflètent les événements ou circonstances se produisant à la suite de la publication du présent communiqué, sauf si la loi l'exige. Le présent communiqué de presse et les documents dont il est question dans les présentes ne constituent ni une offre de vente ou d'achat ni une sollicitation d'offre d'achat ou de vente de titres.

