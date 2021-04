Talen Energy anuncia una empresa conjunta con Pattern Energy para desarrollar una cartera de infraestructura renovable

THE WOODLANDS, Texas, 13 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Talen Energy Corporation ("Talen") anunció hoy que ha formado una empresa conjunta con Pattern Energy Group LP ("Pattern Energy") llamada "PT Energy Transitions" para trabajar por el desarrollo, financiamiento, construcción y operación de aproximadamente 1,4 gigavatios de proyectos de energía renovable a escala de servicios públicos en los próximos cinco años. PT Energy Transitions se beneficiará de las fortalezas colectivas de sus socios, incluidas las capacidades de desarrollo y construcción de Pattern Energy, a la vez que utilizará la ventaja de la presencia de activos de Talen.

La cartera inicial del proyecto de PT Energy Transitions está compuesta por seis centrales solares en Pensilvania y una planta híbrida de energía solar y eólica en el área oeste de Estados Unidos. La empresa conjunta es una expansión del primer proyecto de desarrollo conjunto de Talen y Pattern Energy, Montour Solar One, una central solar de 100 megavatios que se construirá adyacente a la planta de generación fósil Montour de Talen, ubicada en Washingtonville, Pensilvania. Montour es una de las instalaciones a carbón que, según anunció Talen, dejará de quemar carbón a finales de 2025 como parte de su transformación hacia un futuro sostenible y enfocado en los criterios ESG. Se espera que la empresa conjunta invierta aproximadamente USD 2.000 millones de capital en la transición energética durante los próximos cinco años, comenzando con el proyecto Montour Solar, que es una de las inversiones en energías renovables más grandes de Pensilvania.

"Talen se complace en ampliar su relación a largo plazo con Pattern Energy mientras continuamos nuestra transformación estratégica hacia una plataforma de crecimiento de infraestructura digital y energía renovable", comentó Alex Hernández, presidente de Talen. "Esta empresa conjunta nos permitirá acelerar nuestra transformación de energía limpia e incrementar el valor empresarial de Talen. PT Energy Transitions es una expresión concreta de la estrategia de ESG Force for Good de Talen, que además de descarbonizar nuestra base de activos, invertirá en nuestras comunidades y ofrecerá oportunidades para nuestra gente".

"Asociarnos con Talen es una opción natural para Pattern Energy, ya que combinamos las respectivas fortalezas de nuestros equipos para desarrollar un amplio portafolio de proyectos de energía renovable a escala de servicios públicos", afirmó Mike Garland, presidente y director ejecutivo de Pattern Energy. "Nuestra empresa conjunta acelera la transición energética de nuestro país al utilizar el liderazgo de Pattern Energy en el desarrollo de energías renovables, junto con la posición territorial y los activos de interconexión de transmisión emblemáticos de Talen. Esperamos con ansias ejecutar estos proyectos en asociación con Talen y ampliar el alcance de nuestra empresa conjunta PT Energy Transitions en los próximos años".

El cuerpo directivo de Talen ofrecerá detalles adicionales en el Día del Inversionista de Capital ESG de Talen el 19 de mayo. Los inversionistas institucionales pueden registrarse para participar en el evento a través del siguiente enlace: https://talenenergy.investorroom.com/2021-esg-equity-investor-day. La información incluida en el sitio web de Talen no es parte de este comunicado de prensa.

Citi se desempeñó como asesor financiero exclusivo de Talen. Gibson Dunn & Crutcher, LLP, colaboró como asesor legal.

Acerca de Talen Energy Corporation

Talen es una de las mayores empresas competitivas de generación de energía e infraestructura de Norteamérica. La empresa posee y/o controla aproximadamente 13.000 megavatios de capacidad de generación en los mercados mayoristas de energía de los Estados Unidos, principalmente en el Atlántico Medio, Texas y Montana. Actualmente, Talen está desarrollando una cartera a gran escala de activos de energía renovable, almacenamiento en baterías e infraestructura digital en toda su presencia geográfica. Para obtener más información, visite https://www.talenenergy.com/esg-focused-future/

Acerca de Pattern Energy

Pattern Energy es uno de los desarrolladores y operadores de propiedad privada de proyectos eólicos, solares, de transmisión y almacenamiento de energía más grandes del mundo. Su cartera operativa incluye 28 instalaciones de energía renovable que utilizan tecnología comprobada y la mejor de su clase, con una capacidad operativa de 4,4 GW en Estados Unidos, Canadá y Japón. Pattern Energy se guía por un compromiso a largo plazo para atender a los clientes, proteger el medio ambiente y fortalecer las comunidades. Para obtener más información, visite www.patternenergy.com.

Contacto de Talen para inversionistas

Olivia Sigo

Directora de Finanzas, Relaciones con los Inversionistas y Gobierno Ambiental, Social y Corporativo

281-203-5387

[email protected]

Contacto de Talen para los medios

Taryne Williams

Gerente de Relaciones con los Medios y la Comunidad

610-601-0327

[email protected]

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos incluidas en este comunicado de prensa que hagan referencia a actividades, eventos o desarrollos que Talen espera, crea o anticipe que ocurrirán o puedan ocurrir en el futuro, así como las metas deseadas, son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en algunas suposiciones formuladas por Talen con base en su experiencia y percepción de tendencias históricas, condiciones actuales, desarrollos futuros previstos y otros factores que considera apropiados. Se le advierte no depositar confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas, las cuales se basan únicamente en la información disponible en la fecha de este comunicado de prensa. Todas las declaraciones prospectivas están condicionadas en su totalidad por esta advertencia. Talen no asume ninguna obligación y no tiene la intención de actualizar estas declaraciones prospectivas para reflejar acontecimientos o circunstancias que se produzcan después de la emisión de este comunicado de prensa, excepto que se requiera por ley. Este comunicado de prensa y los materiales aquí mencionados no constituyen una oferta para vender o comprar, ni una solicitud de una oferta para vender o comprar valores.

FUENTE Talen Energy Corp.

Related Links

www.talenenergy.com



SOURCE Talen Energy Corp.