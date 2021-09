Talen Energy Corporation y Cumulus Growth aseguran USD 175 millones de capital de Orion Energy Partners

La inversión capitaliza la plataforma de infraestructura digital de Cumulus al financiar el campus del centro de datos a hiperescala sin emisiones de carbono y la empresa conjunta de Nautilus Coin con TeraWulf

THE WOODLANDS, Texas, 22 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Talen Energy Corporation ("Talen") y su subsidiaria de propiedad absoluta Cumulus Growth Holdings LLC ("Cumulus Growth") anunciaron hoy que han dado pasos adicionales para capitalizar y ejecutar la transformación estratégica de Talen hacia una plataforma de crecimiento de infraestructura digital y energía renovable. Cumulus Growth, a través de su subsidiaria de propiedad absoluta Cumulus Digital LLC ("Cumulus Digital"), aseguró una alianza de capital estratégico de hasta USD 175 millones de 6 años (la "inversión") con Orion Energy Partners ("Orion").

La inversión de Orion se utilizará para financiar infraestructura común para el campus del centro de datos a hiperescala de Cumulus ubicado junto a la planta nuclear sin emisiones de carbono Susquehanna de 2,5 gigavatios de Talen, así como para financiar la empresa conjunta de minería de bitcoins, anunciada anteriormente, de Talen con TeraWulf, conocida como Nautilus Cryptomine. Después del cierre, habrá disponibles hasta USD 125 millones del capital de Orion y otros USD 50 millones estarán disponibles una vez que se hayan cumplido los hitos acordados. Además, Orion recibirá una participación de capital sin derecho a voto de Cumulus Digital Holdings LLC ("Digital Holdings"), la matriz de Cumulus Digital. La inversión se asegurará con una garantía de la totalidad de los activos de Digital Holdings y sus subsidiarias.

Paralelamente a la inversión, las subsidiarias de Talen Energy Supply LLC ("TES") vendieron a Cumulus Growth participación de capital de ciertas entidades de desarrollo de proyectos de energía limpia (principalmente centros de datos, energías renovables y activos de almacenamiento de baterías) y ciertos terrenos no desarrollados, a cambio de participaciones preferentes convertibles con derecho a voto en subsidiarias de Cumulus Growth. Después del cierre, Talen será propietaria del capital ordinario de Cumulus Growth y sus subsidiarias y TES, y algunas de sus subsidiarias serán propietarias de capital preferente convertible con derecho a voto de algunas subsidiarias de Cumulus Growth, lo que le proporciona a TES una participación en el capital de la transformación de infraestructura digital y energía limpia de Talen.

"Nos complace asociarnos con Talen y Cumulus Growth en esta emocionante y diferenciada transformación relacionada con los criterios ESG", afirmó Nazar Massouh, director ejecutivo y socio cogerente de Orion. "Nuestra empresa se creó sobre el principio fundamental de financiar la transición energética y la innovación medioambiental en todos los activos de infraestructura al asociarnos con equipos de gestión, emprendedores y operadores excepcionales. Creemos que la estrategia y los activos de infraestructura en desarrollo de Cumulus Growth ofrecen importantes ventajas competitivas para acelerar la convergencia entre los sectores de energía limpia e infraestructura digital", continuó el Sr. Massouh.

"Estamos agradecidos por el capital, el compromiso y la confianza de Nazar Massouh y de todo el equipo de Orion", señaló Alex Hernandez, director ejecutivo de Cumulus Growth y presidente de Talen."Pusimos en marcha la construcción del campus del centro de datos de Cumulus, que proporcionará energía sin emisiones de carbono generada por las unidades duales de Susquehanna para alimentar el campus, incluido un total de hasta 475 megavatios para clientes de centros de datos a hiperescala y 300 megavatios para minería de monedas y otras aplicaciones de cadena de bloques. La inversión en el centro de datos de Cumulus creará puestos de trabajo que serán el sustento de muchas familias, capacitación en tecnología y otros beneficios económicos que incluirán ingresos fiscales y un mayor consumo de bienes y servicios locales tanto para Pensilvania como para la comunidad circundante. Se espera que los dos primeros centros de datos de Cumulus, uno para la nube a hiperescala y otro para aplicaciones de monedas, estén terminados para el segundo semestre de 2022", continuó el Sr. Hernandez.

"La infraestructura digital y la energía limpia están convergiendo y creciendo a un ritmo acelerado en todo el mundo", afirmó Gary Wojtaszek, exdirector ejecutivo de CyrusOne y asesor de Talen y Cumulus Growth."La plataforma de Cumulus Growth está bien posicionada para atender a los clientes del sector de la tecnología, gracias a que ofrece electricidad de alta confiabilidad sin emisiones de carbono y de bajo costo integrada con infraestructura de activos digitales a escala. Estos atributos permiten a la plataforma de Cumulus Growth ofrecer el menor costo total de propiedad junto con beneficios de los criterios ESG a clientes de hiperescala, nube, IA, monedas y cadena de bloques a nivel mundial. Además, se espera que Cumulus Growth ofrezca a los clientes la posibilidad de complementar su oferta a escala giga sin emisiones de carbono con 400 megavatios de la nueva capacidad de generación solar que está en desarrollo en Pensilvania", continuó el Sr. Wojtaszek.

"Nos entusiasma dar el siguiente paso en el viaje de Talen como una fuerza para el bien", señaló Drew Karian, director administrativo de Riverstone Holdings LLC. "El crecimiento de Talen hacia el desarrollo de soluciones de infraestructura digital renovables, de almacenamiento y sostenibles son expresiones tangibles del compromiso de Riverstone en torno a liderar la descarbonización a la escala necesaria para generar un impacto significativo", continuó el Sr. Karian.

Tras la inversión y la capitalización inicial de Cumulus Digital, Talen y Cumulus Growth tienen la intención de recaudar capital de crecimiento incremental a corto plazo para otros proyectos de crecimiento de centros de datos, monedas, almacenamiento y energías renovables.

Para obtener más información sobre Cumulus Data, visite: https://cumulusinfra.com/

Para obtener más información sobre Cumulus Coin, visite: https://cumuluscoin.com

Para obtener más información acerca de Nautilus Cryptomine JV, visite:

https://talenenergy.investorroom.com/2021-08-03-Talen-Energy-Corporation-Announces-Zero-Carbon-Bitcoin-Mining-Joint-Venture-with-TeraWulf-Inc

En el sitio web de Talen y en su reciente presentación en el ESG Equity Investor Day hay disponible información adicional sobre la transformación energética y digital de Talen. Los inversionistas institucionales pueden acceder a una repetición del evento por medio del siguiente enlace de registro: https://talenenergy.investorroom.com/2021-esg-equity-investor-day

La información sobre los sitios web de Talen, Cumulus Coin, Cumulus Data u Orion no es parte de este comunicado de prensa.

Acerca de Orion Energy Partners

Orion Energy Partners es un socio líder de crédito y capital privado que apoya la infraestructura del mercado medio y empresas relacionadas que se centran en la transición energética y la innovación medioambiental, con activos gestionados a nivel general en la empresa por más de USD 2.500 millones. Orion proporciona una variedad de soluciones de financiamiento creativo como alternativa a la inversión de capital y a los préstamos tradicionales. Los sectores de inversión objetivo de Orion incluyen eficiencia energética, infraestructura digital, generación de energía sostenible, combustibles renovables, residuos y reciclaje, agua y el segmento de transporte-almacenamiento (midstream). Orion administra capital comprometido a largo plazo por medio de múltiples fondos de inversión, lo que le permite a su equipo forjar relaciones transformadoras en un grupo diverso de empresas y ser paciente y apoyar a estas organizaciones en la ejecución de sus planes de negocios. Para obtener más información, visite www.OrionEnergyPartners.com

Acerca de Cumulus Coin

Cumulus Coin, una subsidiaria de Talen, está impulsando la convergencia entre las aplicaciones de la cadena de bloques y la electricidad sin emisiones de carbono. Cumulus Coin tiene la intención de crear bitcoins sostenibles a escala industrial mediante la minería de monedas sin emisiones de carbono con el correspondiente respaldo normativo en una ubicación segura en los Estados Unidos. Las dos primeras instalaciones de minería de Cumulus Coin, con un total de 300 megavatios, se ubicarán en el emblemático campus digital de Susquehanna, alimentado por >1 gigavatio de energía nuclear de alta confiabilidad, sin emisiones de carbono, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se espera que el primer recinto de minería de Cumulus Coin comience a funcionar en el segundo semestre de 2022. Para obtener más información, visite https://cumuluscoin.com

Acerca de Cumulus Data

Cumulus Data, una subsidiaria de Talen, está desarrollando un campus de centro de datos a hiperescala de 475 megavatios ubicado en las afueras de Berwick, Pensilvania, con el potencial de ampliar las operaciones a otros lugares de los Estados Unidos. El campus insignia de Susquehanna será alimentado por >1 gigavatio de energía nuclear de alta confiabilidad, sin emisiones de carbono, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, con el costo total de propiedad (TCO) más bajo para los clientes de los centros de datos en la nube en los Estados Unidos. También se espera que Cumulus Data ofrezca a los clientes la posibilidad de complementar su oferta sin emisiones de carbono con 400 megavatios de nueva capacidad de generación solar en desarrollo. Cumulus Data puso en marcha la construcción de su campus digital y anticipa que su primer centro de datos estará disponible para su arriendo en el segundo semestre de 2022. Para obtener más información, visite: https://cumulusinfra.com/

Acerca de Talen Energy Corporation

Talen, por medio de su subsidiaria, TES, es una de las mayores empresas competitivas de generación de energía e infraestructura de Norteamérica. TES posee y/o controla aproximadamente 13.000 megavatios de capacidad de generación en los mercados mayoristas de energía de los Estados Unidos, principalmente en el Atlántico Medio, Texas y Montana.

Por medio de su subsidiaria, Cumulus Growth, Talen está desarrollando una cartera a gran escala de activos de energía renovable, almacenamiento en baterías e infraestructura digital en toda su presencia geográfica. Para obtener más información, visite https://www.talenenergy.com/esg-focused-future/

Acerca de Riverstone Holdings LLC

Riverstone es una firma global de inversión privada enfocada en energía y potencia fundada en el año 2000 por David M. Leuschen y Pierre F. Lapeyre, Jr., con más de USD 45.000 millones en capital social y de deuda recaudados hasta la fecha. Riverstone lleva a cabo inversiones de capital de compra y crecimiento en la industria energética, con una franquicia líder en inversiones en bajas emisiones de carbono. Los vehículos de inversión pioneros de la firma en plataformas con bajas emisiones de carbono, que incluyen movilidad, materiales para baterías, energía solar, eólica y combustibles renovables, abarcan más de 15 años, con USD 8.600 millones comprometidos en la categoría desde 2005 y más de USD 3.600 millones recaudados solo en sus estrategias con bajas emisiones de carbono desde 2020. Con oficinas en Nueva York, Menlo Park, Londres, Houston y Ciudad de México, la firma ha ejecutado más de 200 transacciones en Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia y Australia.

Aviso sobre información prospectiva

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos incluidas en este comunicado de prensa que hagan referencia a actividades, eventos o desarrollos que Talen espera, crea o anticipe que ocurrirán o puedan ocurrir en el futuro, así como las metas deseadas, son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en algunas suposiciones formuladas por Talen con base en su experiencia y percepción de tendencias históricas, condiciones actuales, desarrollos futuros previstos y otros factores que considera apropiados. Se le advierte no depositar confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas, las cuales se basan únicamente en la información disponible en la fecha de este comunicado de prensa. Todas las declaraciones prospectivas están condicionadas en su totalidad por esta advertencia. Talen no asume ninguna obligación y no tiene la intención de actualizar estas declaraciones prospectivas para reflejar acontecimientos o circunstancias que se produzcan después de la emisión de este comunicado de prensa, excepto que se requiera por ley. Este comunicado de prensa y los materiales aquí mencionados no constituyen una oferta para vender o comprar, ni una solicitud de una oferta para vender o comprar valores.

