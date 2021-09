Talen Energy Corporation e Cumulus Growth garante 175 milhões de dólares de capital dos parceiros da Orion Energy Partners

THE WOODLANDS, Texas, 22 de setembro de 2021 /PRNewswire/-- A Talen Energy Corporation ("Talen") e sua subsidiária integral Cumulus Growth Holdings LLC ("Cumulus Growth") anunciaram hoje que deram mais passos à frente na capitalização e execução da transformação estratégica da Talen para uma plataforma de crescimento de energia renovável e infraestrutura digital. A Cumulus Growth, por meio de sua controlada integral Cumulus Digital LLC ("Cumulus Digital"), garantiu uma parceria de capital estratégico (o "Investimento") com a Orion Energy Partners ("Orion") de até 175 milhões de dólares por 6 anos.

O investimento da Orion será usado para financiar infraestrutura comum para o campus de data center em hiperescala da Cumulus, localizado adjacente à usina nuclear livre de carbono Susquehanna de 2,5 gigawatts da Talen, bem como para financiar a joint venture de mineração da bitcoin anunciada anteriormente com a TeraWulf, conhecida como Nautilus Crytomine. Até 125 milhões de dólares do capital da Orion estarão disponíveis após o fechamento, e outros 50 milhões de dólares estarão disponíveis quando os marcos acordados tiverem sido atendidos. Além disso, a Orion receberá ações preferenciais sem direito de voto na Cumulus Digital Holdings LLC ("Digital Holdings"), a controladora da Cumulus Digital. O investimento será garantido por um compromisso de substancialmente todos os ativos da Digital Holdings e suas subsidiárias.

Simultaneamente ao Investimento, as subsidiárias da Talen Energy Supply LLC ("TES") venderam as ações preferenciais de certas entidades de desenvolvimento de projetos de energia limpa (mantendo principalmente: data center, energias renováveis e ativos de armazenamento de bateria) e certos terrenos não desenvolvidos para a Cumulus Growth, em retorno das ações preferenciais conversíveis com direito a voto em subsidiárias da Cumulus Growth. Após o fechamento, a Talen terá a propriedade de ações ordinárias na Cumulus Growth e suas subsidiárias e TES, e algumas de suas subsidiárias, possuirão ações preferenciais conversíveis com direito a voto em certas subsidiárias da Cumulus Growth, que fornecem à TES participação acionária na energia limpa e na transformação da infraestrutura digital da Talen.

"Temos o prazer de fazer parceria com a Talen e com a Cumulus Growth nesta empolgante e diferenciada transformação ESG", disse Nazar Massouh, CEO e sócio-gerente da Orion. "Nossa empresa foi criada com base no princípio central de financiamento de transição energética e inovação ambiental em todos os ativos de infraestrutura, fazendo parceria com equipes de gestão excepcionais, empreendedores e operadores. Acreditamos que a estratégia e os ativos de infraestrutura da Cumulus Growth em desenvolvimento oferecem vantagens competitivas significativas para acelerar a convergência entre os setores de energia limpa e a infraestrutura digital", continuou o Sr. - Massouh.

"Somos gratos pelo capital, parceria e confiança de Nazar Massouh e por toda a equipe da Orion", disse Alex Hernandez, CEO da Cumulus Growth e presidente da Talen. "Abrimos o terreno no campus do data center da Cumulus, que fornecerá energia livre de carbono gerada pelas unidades duplas de Susquehanna para alimentar o campus, incluindo até 475 megawatts para clientes de data center em hiperescala e 300 megawatts para mineração de moedas e outras aplicações de blockchain. O investimento em data center da Cumulus criará empregos sustentáveis para as famílias, treinamento em tecnologia e outros benefícios econômicos, incluindo receita fiscal e aumento do consumo de bens e serviços locais para a Pensilvânia e a comunidade circundante. Estima-se que os dois primeiros data centers da Cumulus, um para a nuvem em hiperescala e outro para aplicações em moedas, sejam concluídos até o segundo semestre de 2022", continuou o Sr. Hernandez.

"A infraestrutura digital e a energia limpa estão convergindo e crescendo a uma taxa acelerada em todo o mundo", disse Gary Wojtaszek, ex-CEO da CyrusOne e consultor da Talen e da Cumulus Growth. "A plataforma da Cumulus Growth está bem posicionada para atender aos clientes de tecnologia, oferecendo eletricidade livre de carbono, de baixo custo e ultraconfiável integrada com infraestrutura de ativos digitais em escala. Esses atributos permitem que a plataforma da Cumulus Growth ofereça o menor custo total de propriedade juntamente com os benefícios ESG para clientes em hiperescala, nuvem, IA, moeda e blockchain em todo o mundo. Além disso, estima-se que a Cumulus Growth ofereça aos clientes a capacidade de complementar a sua oferta livre de carbono de escala giga com 400 Megawatts de nova capacidade de geração solar em desenvolvimento na Pensilvânia", continuou o Sr. - Wojtaszek.

"Estamos entusiasmados em dar o próximo passo na jornada da Talen como uma força para o bem", disse Drew Karian, diretor geral da Riverstone Holdings LLC. "O crescimento da Talen em soluções renováveis, de armazenamento e de infraestrutura digital sustentável são expressões tangíveis do compromisso da Riverstone em liderar a descarbonização na escala necessária para causar um impacto significativo", continuou o Sr. Karian.

Após o investimento e capitalização inicial da Cumulus Digital, a Talen e a Cumulus Growth pretendem aumentar o patrimônio de crescimento incremental no curto prazo para outros projetos de crescimento de data center, moedas, armazenamento e renováveis.

Para mais informações sobre a Cumulus Data, acesse: https://cumulusinfra.com/

Para mais informações sobre a Cumulus Coin, acesse: https://cumuluscoin.com

Para mais informações sobre a Nautilus Cryptomine JV, acesse:

https://talenenergy.investorroom.com/2021-08-03-Talen-Energy-Corporation-Announces-Zero-Carbon-Bitcoin-Mining-Joint-Venture-with-TeraWulf-Inc

Informações adicionais sobre a transformação de energia e infraestrutura digital da Talen estão disponíveis no site da Talen e em sua recente apresentação do ESG Equity Investor Day. Os investidores institucionais poderão acessar uma reprodução do evento através do seguinte link de inscrição:

https://talenenergy.investorroom.com/2021-esg-equity-investor-day

Sobre a Orion Energy Partners

A Orion Energy Partners é uma parceira líder de crédito privado e capital acionário que apoia a infraestrutura de mercado médio e empresas relacionadas com foco em transição de energia e inovação ambiental, com ativos em toda a empresa administrados de mais de US$ 2,5 bilhões. A Orion oferece uma variedade de soluções de financiamento criativo como uma alternativa ao investimento de capital e empréstimos tradicionais. Os setores de investimento alvo da Orion incluem eficiência energética, infraestrutura digital, geração de energia sustentável, combustíveis renováveis, resíduos e reciclagem, água, transporte e segmento de refino de petróleo. A Orion gerencia capital comprometido de longo prazo em vários fundos de investimento, permitindo que a equipe da Orion forme relacionamentos transformadores em um grupo diversificado de empresas e seja paciente e solidária à medida que essas empresas executam seus planos de negócios. Para mais informações, acesse www.OrionEnergyPartners.com

Sobre a Cumulus Coin

A Cumulus Coin, uma subsidiária da Talen, está impulsionando a convergência entre as aplicações da blockchain e a eletricidade livre de carbono. A Cumulus Coin pretende criar bitcoin sustentável em escala industrial, minerando moedas de carbono zero com a sobreposição regulatória apropriada em um local seguro nos Estados Unidos. As duas primeiras instalações de mineração da Cumulus Coin, totalizando 300 Megawatts, estarão localizadas no principal campus digital Susquehanna, com >1 Gigawatt de energia nuclear ultraconfiável, livre de carbono, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O primeiro edifício de mineração de Cumulus Coin deverá iniciar as operações no segundo semestre de 2022. Para mais informações, acesse: https://cumuluscoin.com

Sobre a Cumulus Data

A Cumulus Data, uma subsidiária da Talen, está desenvolvendo um centro de dados de hiperescala de 475 megawatts localizado fora de Berwick, Pensilvânia, com potencial para expandir as operações para outras unidades nos Estados Unidos. O principal campus Susquehannal será alimentado por >1 Gigawatt de energia nuclear ultraconfiável, livre de carbono, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o menor custo total de propriedade (TCO) para clientes de data center em nuvem nos Estados Unidos. Estima-se também que a Cumulus Dta ofereça aos clientes a capacidade de complementar sua oferta livre de carbono com 400 Megawatts de nova capacidade de geração de energia solar em desenvolvimento. A Cumulus Data foi lançada em seu campus digital e prevê que seu primeiro data center esteja disponível para locação no segundo semestre de 2022. Para mais informações, acesse: https://cumulusinfra.com/

Sobre a Talen Energy Corporation

A Talen, através de sua subsidiária, TES, é uma das maiories empresas competitivas de geração de energia e infraestrutura na América do Norte. A empresa possui e/ou controla aproximadamente 13 mil megawatts de capacidade de geração em mercados atacadistas de energia dos EUA, principalmente no meio-Atlântico, Texas e Montana.

Através de sua subsidiária, a Cumulus Growth, a Talen está desenvolvendo um portfólio em larga escala de ativos de energia renovável, armazenamento de bateria e infraestrutura digital em toda a sua pegada expansiva. Para mais informações, acesse https://www.talenenergy.com/esg-focused-future/

Sobre a Riverstone Holdings LLC

A Riverstone é uma empresa global de investimento privado focada em energia e energia fundada em 2000 por David M. Leuschen e Pierre F. Lapeyre Jr., com mais de 45 bilhões de dólares em capital líquido e capital de dívida arrecadado até o momento. A Riverstone realiza investimentos de capital para aquisição e crescimento no setor de energia, com uma franquia líder em investimentos de baixo carbono. Os veículos de investimento pioneiros da empresa em plataformas de baixo carbono - que incluem mobilidade, materiais de bateria, energia solar, eólica e renovável - abrangem mais de 15 anos, com 8,6 bilhões de dólares comprometidos com a categoria desde 2005 e mais de 3,6 bilhões de dólares arrecadados em suas estratégias de baixo carbono desde 2020. Com escritórios em Nova York, Menlo Park, Londres, Houston e Cidade do México, a empresa realizou mais de 200 transações na América do Norte, América do Sul, Europa, África, Ásia e Austrália.

