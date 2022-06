Talogy lance des solutions d'évaluation modulaires, apportant des possibilités de configuration inédites sur le marché

S'appuyant sur plus de dix millions de données, 75 ans de recherche évaluation des talents et une compréhension claire des besoins des clients, la technologie de Talent Management configurable de Talogy offre des solutions conçues spécifiquement pour répondre aux défis uniques de chaque client.

Grâce à la technologie modulaire de Talogy, les entreprises peuvent construire le parcours d'évaluation parfait, axé sur les éléments qui comptent le plus pour le rôle, en supprimant les composants non pertinents ou redondants.

Principaux avantages :

Configurable : Talogy adaptera spécifiquement l'évaluation aux besoins uniques des clients en matière de recrutement et de développement et peut reconfigurer l'évaluation en quelques jours pour répondre aux évolutions des exigences du marché du travail, comme des variations dans le nombre de candidatures, les exigences en matière de compétences et les motivations des candidats.

Basé sur les données : la science et la validité restent au premier plan, même lorsqu'elles sont configurées de manière unique pour les clients, une fonction essentielle qui n'existait pas auparavant dans les évaluations configurables.

Rapide : les flux de candidats s'intègrent aux ATS existants, et la mise en œuvre ne prend pas plus de deux jours.

Efficace : l'expérience est transparente pour les candidats et efficace pour les recruteurs sans réduire l'aspect personnalisé qui engage les participants.

Engageant : la conception « mobile first » fonctionne sur n'importe quel appareil, ce qui permet une variété d'évaluations, de simulations et d'aperçus de postes tout en se concentrant uniquement sur les éléments essentiels du poste pour une validité élevée.

Prédictif, cohérent et juste : des rapports numériques flexibles simplifient la prise de décision en passant au crible les données et en mettant en évidence les informations essentielles.

« Les solutions modulaires de Talogy répondent aux demandes changeantes des utilisateurs en matière d'évaluation des compétences, et ce, avec rapidité et flexibilité, tout en améliorant considérablement l'engagement des candidats grâce à des innovations axées « mobile first ». Cette combinaison innovante de science et de technologie permet aux clients de résoudre un large éventail de problèmes de recrutement et de développement, et ce, de manière continue », a déclaré Peter Celeste, président de Talogy.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée d'offrir au marché la première expérience d'évaluation modulaire véritablement configurable, valide et précise. »

À propos de Talogy

Nous sommes Talogy. Les experts en Talent Management. . Nous concevons des solutions de présélection, sélection, développement pour identifier et fidéliser les talents partout dans le monde. En réunissant les plus grands psychologues, data scientists, développeurs et consultants en ressources humaines, nous allions la puissance de la psychologie et celle de la technologie pour vous permettre de prendre les meilleures décisions de Talent Management, basées sur des données valides. Avec plus de 30 millions d'évaluations réalisées chaque année dans plus de 50 langues, nous aidons nos clients à découvrir l'excellence pour leur entreprise.

