Talogy lanceert modulaire assessmentoplossingen en brengt vernieuwende configureerbaarheid op de markt

Met de modulaire technologie van Talogy kunnen organisaties het perfecte assessmenttraject bouwen, gericht op wat het belangrijkst is voor de specifieke rol. Hiermee worden irrelevante of overbodige onderdelen verwijderd.

Belangrijkste voordelen:

Configureerbaar. Talogy stemt het assessment specifiek af op de unieke wervings- en ontwikkelingsbehoeften van de klant en kan indien later nodig het assessment binnen enkele dagen herconfigureren om te optimaliseren voor veranderende arbeidsmarktomstandigheden, zoals krapte in sollicitantenaantallen, of nieuwe vaardighedenvereisten.

Gebouwd op data. Wetenschap en validiteit blijven op de voorgrond staan, zelfs als het assessment op unieke wijze geconfigureerd is voor de klant - iets wat voorheen niet mogelijk was in op maat gemaakte assessments.

Snel. Het assessmentproces kan worden geïntegreerd met bestaande Applicant Tracking Systemen (ATS), en de implementatie kan al binnen twee dagen klaar zijn.

Efficiënt. Biedt een naadloze ervaring voor kandidaten en een efficiënte recruiterservaring, zonder het gevoel van een persoonlijke aanpak richting deelnemers te verliezen

Boeiend. Modern design dat werkt op elk apparaat, waardoor een brede variatie aan assessments, simulaties en job previews kan worden geselecteerd. Allemaal gericht op de belangrijkste eigenschappen voor de rol, wat een sterke face validity geeft.

Voorspellend, consequent en fair. Flexibele digitale rapporten versimpelen de besluitvorming door de data te analyseren en kritische inzichten naar voren te halen.

"De modulaire oplossingen van Talogy beantwoorden aan de veranderende vraag van gebruikers naar assessments met sterke relevantie voor de rol, die tegelijkertijd snel en flexible zijn. Dit alles terwijl de betrokkenheid van kandidaten door de moderne digitale ervaring aanzienlijk wordt verbeterd. Deze innovatieve combinatie van wetenschap en technologie stelt klanten in staat om een groot aantal uitdagingen op het gebied van werving en ontwikkeling op te lossen, en dat te blijven doen richting de toekomst", aldus Peter Celeste, Global President van Talogy.

"We zijn zeer verheugd dat we de eerste echt configureerbare, valide en accurate modulaire assessmentervaring op de markt kunnen brengen."

