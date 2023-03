Talos breidt liquiditeitsnetwerk uit met Keyrock-aanvulling; Continueert de uitbreiding binnen de EU

NEW YORK en BRUSSEL, 22 maart 2023 /PRNewswire/ -- Talos , de belangrijkste leverancier van technologie voor institutionele handel in digitale activa, heeft vandaag een integratie aangekondigd met Keyrock , een maker van digitale activamarkten. Door deze integratie krijgen klanten van Talos een grotere beschikking over wereldwijde liquiditeit, terwijl Talos blijft uitbreiden binnen de Europese Unie.

Talos logo

Keyrock is een door technologie gedreven maker van digitale activamarkten en een voorkeurspartner voor wereldwijde liquiditeit. Keyrock wordt gedreven door de overtuiging dat liquiditeit essentieel is voor elke efficiënte financiële markt, en dat gemakkelijke toegang tot liquiditeit van vitaal belang is in de markt voor digitale activa. Door deze samenwerking kunnen klanten van Talos profiteren van efficiëntere markten en verbeterde liquiditeit om te helpen navigeren op de snel evoluerende, secundaire markten.

"Onze samenwerking met Keyrock is geweldig omdat het bedrijf perfect aansluit bij de versnelde wereldwijde expansie van Talos en onze klanten meer liquiditeit biedt naarmate de institutionele acceptatie van digitale activa blijft groeien", aldus Frank van Zegveld, Head of Sales EMEA bij Talos. "De sleutel tot onze voortdurende expansie is het vermogen om samen te werken met toonaangevende aanbieders van oplossingen, zoals Keyrock, die zichzelf hebben gevestigd als een belangrijke speler in de ruimte en een toegangspoort zijn tot diepe liquiditeit."

In een reactie op de integratie zei Brad Howell, Managing Director Keyrock UK: "We zijn verheugd om samen te werken met Talos, een van de toonaangevende namen op het gebied van technologie voor digitale activahandel, om hun klanten toegang te bieden tot onze suite van liquiditeitsoplossingen. Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn van cruciaal belang voor het bouwen van een beter, toegankelijker en efficiënter ecosysteem voor digitale activa."

Het samenwerkingsverband brengt twee van de snelst opkomende en sterkste bedrijven op het gebied van digitale activa samen. Beide bedrijven hebben het afgelopen jaar een enorm momentum doorgemaakt, zoals blijkt uit de Series B-financieringsronde van $ 72 miljoen van Keyrock in november 2022 en uit de Series B-financieringsronde van $ 105 miljoen van Talos in mei 2022.

Over Talos

Talos ondersteunt wereldwijd strategieën voor het verhandelen van digitale activa. Ontworpen door een team met ongeëvenaarde ervaring in het bouwen van institutionele handelssystemen, wordt het Talos-platform vertrouwd door de grootste en meest geavanceerde marktdeelnemers en hun eindklanten vanwege de prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid die het platform biedt. Via het groeiende netwerk van diensten, handelsplatform, kredietmarktplaats, data en analyse, en portfolio- en afwikkelingstools, allemaal rechtstreeks of via serviceproviders op merkneutrale basis aangeboden, kunnen allerhande klanten end-to-end transacties uitvoeren zonder zich zorgen te hoeven maken over tussenliggende risico's of mogelijke belangenconflicten. Talos heeft kantoren in New York, Londen, Cyprus en Singapore. Ga voor meer informatie naar www.talos.com .

Over Keyrock

Keyrock is een maker van digitale activamarkten die inclusievere en efficiëntere markten bouwt. Met zijn gepatenteerde algoritmische technologieën biedt het bedrijf schaalbare en aanpasbare liquiditeitsoplossingen voor marktplaatsen en uitgevers van activa. Keyrock is actief op meer dan 85 handelsplatformen, zowel centraal als decentraal, en biedt diensten aan zoals on-chain liquiditeitsvoorziening, OTC en algoritmische uitvoering. Keyrock werd in 2017 opgericht in Brussel, heeft tegenwoordig ook een kantoor in het VK en breidt uit met meer dan 130 teamleden over de hele wereld. In november 2022 haalde Keyrock $ 72 miljoen op te midden van de FTX-besmetting, waardoor investeringen werden aangetrokken van prominente spelers in de fintech-industrie, zoals Ripple en SIX Fintech Ventures.

Vragen van de media

Voor Talos:

Jed Hamilton

Externe communicatie

[email protected]

Voor Keyrock:

Edu Timmers

Marketingleider

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1814000/Talos_Green.jpg

SOURCE Talos