Talos élargit son réseau de liquidités avec Keyrock Addition et poursuit son expansion dans l'UE

NEW YORK et BRUXELLES, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- Talos , principal fournisseur de technologies de trading d'actifs numériques institutionnels, a annoncé aujourd'hui une intégration avec Keyrock , un teneur de marché d'actifs numériques. Grâce à cette intégration, les clients de Talos disposeront d'une réserve de liquidités mondiale plus importante à mesure que leur expansion se poursuivra dans l'Union européenne.

Spécialiste du marché de l'actif numérique axé sur la technologie et partenaire privilégié en matière de liquidité mondiale, les responsables de Keyrock sont convaincus que la liquidité est essentielle à tout marché financier efficace et qu'un accès facile à la liquidité est essentiel dans le marché des actifs numériques. Ce partenariat permettra aux clients de Talos de bénéficier de marchés plus efficaces et d'une liquidité améliorée qui les aideront à naviguer dans les marchés secondaires en évolution rapide.

« Notre partenariat avec Keyrock est passionnant car il s'harmonise parfaitement avec l'expansion mondiale accélérée de Talos et contribue à fournir à nos clients des liquidités plus importantes à mesure que l'adoption institutionnelle des actifs numériques continue de croître », a déclaré Frank van Zegveld, responsable des ventes EMEA chez Talos. « La clé de notre expansion continue réside dans notre capacité à établir des partenariats avec des fournisseurs de solutions de premier plan du secteur, comme Keyrock, qui se sont établis comme des acteurs importants et de véritables portes d'entrée vers des liquidités importantes. »

Commentant l'intégration, Brad Howell, directeur général de Keyrock UK, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Talos, l'un des chefs de file des technologies de trading d'actifs numériques, pour offrir à ses clients l'accès à notre gamme de solutions de liquidité. Des partenariats comme celui-ci sont essentiels pour bâtir un écosystème de biens numériques qui soit meilleur, plus accessible et plus efficace. »

Ce partenariat réunit deux des sociétés d'actifs numériques parmi les plus solides de l'industrie et qui connaissent la croissance la plus rapide. L'une et l'autre ont connu un élan extraordinaire au cours de la dernière année, comme en témoignent le cycle de financement de série B de 72 millions de dollars de Keyrock en novembre 2022 et le cycle de financement de série B de 105 millions de dollars de Talos en mai 2022.

À propos de Talos

Talos alimente les stratégies de trading d'actifs numériques à l'échelle mondiale. Conçue par une équipe possédant une expérience inégalée dans la mise en place de systèmes de trading institutionnels, la plateforme Talos bénéficie de la confiance des acteurs du marché les plus importants et les plus sophistiqués ainsi que de leurs clients finaux pour ses performances, sa fiabilité et sa sécurité. Son réseau croissant de services - plateforme de négociation, marché de prêts, données et analyses, outils de gestion de portefeuille et de règlement, tous proposés directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services en marque blanche - permet à des clients de tous types d'effectuer des transactions de bout en bout sans se soucier des risques inutiles liés aux intermédiaires ou des conflits d'intérêts potentiels. Talos a des bureaux à New York, Londres, Chypre et Singapour. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.talos.com .

À propos de Keyrock

Keyrock est un spécialiste du marché des actifs numériques qui crée des marchés plus inclusifs et efficaces. Grâce à ses technologies algorithmiques exclusives, Keyrock fournit des solutions de liquidité évolutives et adaptables aux marchés et aux émetteurs d'actifs. Keyrock est active sur plus de 85 plateformes de négociation centralisées et décentralisées, et offre des services tels que la fourniture de liquidités en chaîne, l'exécution d'opérations OTC et l'exécution algorithmique. Fondée en 2017 à Bruxelles, Keyrock dispose aujourd'hui d'un bureau au Royaume-Uni et compte plus de 130 collaborateurs dans le monde. En novembre 2022, Keyrock a amassé 72 M$ dans le contexte de la contagion des FTX, attirant des investissements de la part d'acteurs de premier plan de l'industrie des technologies financières comme Ripple et SIX Fintech Ventures.

