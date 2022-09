Talos breidt teams in de EU en VS uit met belangrijke benoemingen in verkoop en bedrijfsontwikkeling

Toonaangevende aanbieder van technologie voor institutionele digitale activa blijft groeien en neemt drie nieuwe teamleden aan

NEW YORK, 27 september 2022 /PRNewswire/ -- Talos, de belangrijkste aanbieder van technologie voor de handel in institutionele digitale activa, kondigde vandaag drie belangrijke benoemingen aan: Frank van Zegveld wordt Head of Sales EMEA, Matt Houston wordt Client Success Director en Hillary Conley wordt Business Development Director. Met deze benoemingen blijft het Talos-team wereldwijd groeien. Eerder dit jaar vond al een Serie B financieringsronde plaats ter waarde van 105 miljoen dollar, waarmee de waarde van Talo uitkwam op 1,25 miljard dollar.

Frank van Zegveld heeft meer dan 20 jaar ervaring in TradFi-handel, -beleggen en -technologie. Hij was tot voor kort verantwoordelijk voor de wereldwijde verkoop en zakelijke ontwikkeling bij Solid Trading en Lucera Financial Infrastructures. In zijn nieuwe rol bij Talos is van Zegveld verantwoordelijk voor het verder uitbreiden van het al sterke marktaandeel en klantenbestand van het bedrijf in EMEA. Dit zal de toekomstige inkomstengroei stimuleren. Hij sluit zich in oktober 2022 officieel aan bij Talos en zal vanuit Amsterdam gaan werken.

Matt Houston brengt ruim 20 jaar ervaring op de kapitaalmarkt mee naar Talos. Houston is gevestigd in Londen en heeft meer dan 11 jaar bij Bloomberg gewerkt aan oplossingen voor enterprise trading. Hij werkte ook eerder voor de Australian Securities Exchange en de London Stock Exchange in verkoop- en zakelijke ontwikkelingsrollen. Bij Talos gaat hij aan de slag als Client Success Director. In die rol wordt Houston verantwoordelijk voor het groeiende klantenbestand in EMEA in een tijd dat het productaanbod van het bedrijf groeit en nieuwe kansen zich voordoen.

Hillary Conley treedt toe als Business Development Director en zal werken vanuit het kantoor van het bedrijf in New York. Onder Conley's verantwoordelijkheden vallen: het implementeren van de 'go-to-market'-strategie van Talos, het aangaan van partnerschappen en het stimuleren van toekomstige inkomstengroei. Vóór haar komst naar Talos, werkte Conley vijf jaar in de cryptomarkt als Business Development Director bij Gemini en vier jaar in verschillende bedrijfsontwikkelingsrollen bij Bloomberg. Ze heeft een financiële studie afgerond aan de universiteit van Georgia.

"Nu we onze verkoop, bedrijfsontwikkeling en marktaandeel wereldwijd blijven vergroten, zijn we blij deze drie getalenteerde mensen te kunnen verwelkomen in het Talos-team", aldus Anton Katz, oprichter en CEO van Talos. "Met de uitgebreide leidinggevende en industriegerelateerde expertise van deze nieuwe medewerkers kunnen we langdurige relaties opbouwen en blijven we onze wereldwijde aanwezigheid in EMEA en daarbuiten verder uitbouwen. We zijn verheugd om Frank, Hillary en Matt te mogen verwelkomen in het team!"

Over Talos

Talos stuurt wereldwijd handelsstrategieën voor digitale activa aan. Het team dat het Talos-platform ontwierp, heeft een ongeëvenaarde ervaring met het bouwen van institutionele handelssystemen. De grootste en meest geavanceerde marktdeelnemers en hun eindklanten vertrouwen op het platform vanwege zijn prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging. Dankzij zijn groeiende netwerk van diensten – handelsplatform, markt, gegevens en analyses, en portfolio- en afwikkelingstools, die alle direct of via dienstverleners op basis van white-label worden aangeboden – kunnen allerlei soorten klanten end-to-end-transacties uitvoeren, zonder onnodige risico's van tussenpersonen of potentiële belangenconflicten. Talos heeft kantoren in New York, Europa en Singapore. Kijk voor meer informatie op www.talos.com.

