Talos erweitert EU- und US-Teams im Bereich Vertrieb und Geschäftsentwicklung

Führender Anbieter von Technologien für digitale Vermögenswerte für Institutionen expandiert weiter und stellt drei neue Teammitglieder ein

NEW YORK, 27. September 2022 /PRNewswire/ -- Talos , der führende Anbieter von Technologien für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten, gab heute drei wichtige Neueinstellungen bekannt - Frank van Zegveld als Head of Sales EMEA, Matt Houston als Client Success Director und Hillary Conley als Business Development Director. Nach der Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 105 Millionen Dollar Anfang des Jahres , bei der Talos mit 1,25 Milliarden Dollar bewertet wurde, setzt das Unternehmen nun mit diesen Ernennungen die globale Expansion seines Teams fort.

Frank van Zegveld verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen TradFi-Handel, Investment und Technologie. Zuvor leitete er den weltweiten Vertrieb und die Geschäftsentwicklung bei Solid Trading und Lucera Financial Infrastructures. In seiner neuen Rolle bei Talos wird van Zegveld dafür verantwortlich sein, die starke Präsenz und den Kundenstamm des Unternehmens in der EMEA-Region auszubauen und zu erweitern, um das künftige Umsatzwachstum zu fördern. Er wird im Oktober 2022 offiziell zu Talos stoßen und von Amsterdam aus tätig sein.

Matt Houston kommt mit über 20 Jahren Erfahrung im Kapitalmarktbereich zu Talos. Von London aus arbeitete Houston über 11 Jahre lang für Bloomberg Enterprise Trading Solutions. Zuvor war Houston auch für die Australian Securities Exchange und die London Stock Exchange in den Bereichen Kundenbetreuung und Geschäftsentwicklung tätig. Als Client Success Director für Talos wird Houston für unseren wachsenden Kundenstamm in EMEA verantwortlich sein, da sich die Talos-Produktpalette erweitert und neue Möglichkeiten eröffnet.

Hillary Conley kommt als Business Development Director zu Talos und wird von der New Yorker Niederlassung des Unternehmens aus agieren. Conley wird für die Umsetzung der Markteinführungsstrategie von Talos, den Aufbau von Partnerschaften und die Förderung des zukünftigen Umsatzwachstums verantwortlich sein. Bevor sie zu Talos kam, war Conley fünf Jahre lang in den Kryptomärkten bei Gemini als Business Development Director und vier Jahre lang bei Bloomberg in verschiedenen Funktionen der Geschäftsentwicklung tätig. Sie hat einen Abschluss in Finanzwesen von der University of Georgia.

„Wir freuen uns, diese drei talentierten Mitarbeiter im Talos-Team willkommen zu heißen. Sie werden uns dabei unterstützen, unsere Vertriebs- und Geschäftsentwicklungspräsenz weltweit weiter auszubauen", erklärte Talos-Gründer und CEO Anton Katz. „Dank der umfassenden Führungs- und Branchenkenntnisse dieser neuen Mitarbeiter werden wir langfristige Beziehungen aufbauen können und gleichzeitig unsere globale Präsenz in EMEA und darüber hinaus erweitern. Wir freuen uns, Frank, Hillary und Matt in unserem Team begrüßen zu dürfen!"

Informationen zu Talos

Talos unterstützt weltweit Handelsstrategien für digitale Vermögenswerte. Die Talos-Plattform wurde von einem Team mit unübertroffener Erfahrung in der Entwicklung institutioneller Handelssysteme entwickelt und genießt bei den größten und anspruchsvollsten Marktteilnehmern und deren Endkunden aufgrund ihrer Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit großes Vertrauen. Das wachsende Netz von Dienstleistungen - Handelsplattform, Marktplatz, Daten und Analysen sowie Portfolio- und Abwicklungsinstrumente, die alle direkt oder über Dienstleister auf White-Label-Basis angeboten werden - ermöglicht es Kunden aller Art, End-to-End-Transaktionen durchzuführen, ohne sich um unnötige Vermittlungsrisiken oder potenzielle Interessenkonflikte sorgen zu müssen. Talos hat Büros in New York, Europa und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.talos.com .

