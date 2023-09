Talos debuteert met de handel in crypto-opties met Deribit-partnerschap

Integratie met Crypto Derivatives Exchange breidt verhandelbare activa uit voor Talos-klanten

LONDEN, 12 september 2023 /PRNewswire/ -- Talos, de belangrijkste aanbieder van institutionele technologie voor de handel in digitale activa, heeft de lancering aangekondigd van de handel in opties op zijn belangrijkste handelsplatform, in samenwerking met cryptoderivatenbeurs Deribit als zijn eerste liquiditeitsplatform dat toegankelijk is bij de lancering. Dankzij de integratie tussen Talos en Deribit hebben institutionele handelaren in geselecteerde rechtsgebieden toegang tot de toonaangevende optieliquiditeit van de beurs via een nieuwe Talos-interface die is ontworpen voor institutionele optiehandelaren.

Deribit is 's werelds grootste markt voor digitale activaopties. Het biedt een uitwisselingsinfrastructuur van institutionele kwaliteit, waaronder een matching engine met hoog vermogen, geavanceerd risicobeheer en diepe liquiditeit. Door de robuuste en betrouwbare liquiditeit van Deribit aan Talos-klanten te leveren, zal het partnerschap de barrières helpen verlagen voor instellingen die blootstelling aan digitale activa willen verwerven.

"Bij Deribit is het ons doel om de toegang van beleggers tot de handel in crypto-opties op een veilige, toegankelijke en intuïtieve manier uit te breiden", aldus Luuk Strijers, CCO bij Deribit. "Net als Talos hebben we een vooraanstaande reputatie opgebouwd bij instellingen dankzij ons volledige pakket aan geavanceerde professionele handelsdiensten en superieure systeemarchitectuur. We kijken ernaar uit om samen te werken met Talos om de institutionele aanname van crypto vorm te geven."

"We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met Deribit om hoogwaardige handel in crypto-opties aan te bieden aan ons gevarieerd scala aan institutionele klanten", aldus Anton Katz, CEO en medeoprichter van Talos. "Opties zijn een belangrijk instrument voor instellingen om toegang te krijgen tot en hun blootstelling aan digitale activa te beheren. Als de belangrijkste beurs voor cryptoderivaten in de sector is Deribit de perfecte partner om de handel in opties voor onze klanten te lanceren."

De lancering van de optiehandel op het Talos-platform breidt de bestaande mogelijkheden uit en biedt klanten één enkele interface om hun volledig cryptoportfolio te beheren, inclusief spot, futures, perpetuals en opties. De nieuwe interface voor optiehandel is van de grond af ontworpen in een formaat dat bekend is bij professionele optiehandelaren. Geavanceerde uitvoeringstools omvatten in eerste instantie limiet- en gekoppelde orders, evenals een ijsbergalgoritme om klanten met precisie en efficiëntie te helpen handelen.

"Nu de volledige Deribit-optieketen binnen handbereik is, kunnen Talos-klanten een groot aantal strategische mogelijkheden ontsluiten, waardoor ze risico's effectief kunnen beheren, de diversificatie van de portefeuille kunnen verbeteren en kunnen profiteren van het immense potentieel van crypto", aldus Neelabh Dixit, Commercial Product Manager, Derivatives bij Talos. "We kijken ernaar uit om het product te ontwikkelen in samenwerking met onze early adopter-klanten."

Talos biedt een technologische infrastructuur van institutionele kwaliteit die de volledige levenscyclus van de handel en aanschaf van digitale activa ondersteunt, inclusief liquiditeitssourcing, prijsontdekking, handelsuitvoering, afwikkeling, uitlenen en lenen. Het Talos-platform is ontwikkeld door een team met ongeëvenaarde ervaring in het bouwen van institutionele handelssystemen. Het verbindt de diverse groep deelnemers die betrokken zijn bij de huidige marktstructuur voor crypto-activa – institutionele beleggers, prime brokers, beurzen, OTC-desks, kredietverstrekkers en bewaarders – via één enkel invoerpunt. Dit stroomlijnt het gehele handelsproces, elimineert onnodig risico van tussenpersonen en biedt instellingen een duidelijk pad naar de beste uitvoering. Ga voor meer informatie naar www.talos.com.

Disclaimer: Talos biedt software as a service-producten die connectiviteitstools bieden voor institutionele klanten. Talos biedt klanten geen vooraf onderhandelde afspraken met liquiditeitsverstrekkers of andere partijen. Klanten zijn verplicht om onafhankelijke bilaterale afspraken te maken met liquiditeitsverstrekkers en andere partijen. Talos is bij geen van deze regelingen betrokken. De diensten zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar. Voor informatie over welke diensten beschikbaar zijn in uw rechtsgebied kunt u contact opnemen met uw verkoopvertegenwoordiger.

Deribit is een toonaangevend handelsplatform voor cryptofutures en opties, gevestigd in Panama-Stad, Panama. De hypermoderne systeemarchitectuur van Deribit zorgt voor de snelste prestaties op de markt, waardoor het de eerste keuze is voor algoritmische en HF-handelaren. Deribit was de eerste die in contanten afgewikkelde opties in Europese stijl op BTC en ETH lanceerde en heeft pionierswerk verricht op het gebied van functionaliteiten zoals blokhandel met meerdere instrumenten, bescherming van marktmakers en portefeuillemarge voor cryptoderivaten. Bovendien blijft Deribit marktleider op het gebied van crypto-opties en blijft het de standaard zetten voor de rest van de sector.

